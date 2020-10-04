Бьелса поставил «Лидс» в один ряд с «Реалом» и «Барселоной». Гвардиола не обыграл кумира

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Хосеп знает Марсело, но не смог победить. «Соккер.ру» впечатлен искренностью неординарного аргентинца.

В заявке сборной Испании на матчи Лиги Наций столько же игроков из «Лидса», как из «Барселоны» или «Реала» — по два. Клуб, чей руководитель жаловался, что у команды проблемы после потери 2.5 млн фунтов дохода из-за пустых трибун в Чемпионшипе, в одном ряду с грандами Примеры. Луис Энрике тоже уважает стиль Бьелсы, у Марсело в группе фанатов не только Гвардиола, что после ничьей «Лидса» и «Манчестер Сити» тепло приветствовал вдохновителя:

This moment between Pep Guardiola & Marceloa Bielsa at full-time! ❤️



Pure Class! 👏 pic.twitter.com/PuOyf5rUVM — Football Daily (@footballdaily) October 3, 2020

Кому-то показалось, что Бьелса после игры замер, поскольку выдохся, но эта поза скорее о наслаждении выполненной работой – аргентинец впитывал в себя энергию матча, где его команда могла победить Гвардиолу. История связи двух тренеров-философов киношная и красивая. Хосеп просил благословения у Бьелсы, начиная тренерский путь, специально летал к нему в гости. И хотя Марсело его отговаривал, Хосеп пошел по кровавому пути трофеев.

А кумир испанца остался великим учителем, которому процесс созидания важнее медалей. И личная свобода важнее задач богатого клуба. Ценность аргентинца – влияние на мироощущение множества наставников. В современном мире можно ни разу в жизни не увидеть человека, а он важнее, чем многие знакомые с глазу на глаз. Также можно видеться редко, но сохранять тесную связь. Гвардиола и Бьелса не друзья, зато уважают вдруг друга.

И Хосеп знает, что Марсело – верный тем, кого ценит. Ради своих людей готов лететь через полмира, чтобы поддержать в трудную минуту. Тренируя «Лилль», Бьелса бросил команду, поскольку узнал, что его давний друг Луис Бонини смертельно болен. Марсело неожиданно улетел в Чили посреди сезона и попрощался с тем, кто ушел в иной мир на второй день после встречи. Аргентинца отстранили от работы с французским клубом, и он не понял, зачем какой-то совет директоров так поступил?

Всем хорошим людям ясно, что увидеть друга последний раз важнее, чем выиграть один футбольный матч. Конечно, Бьелса не работает бесплатно, выбивает шикарные условия для своего штаба, его трудно назвать послушным работником. Но принципы футбола ему важнее всего остального. Гвардиола выбрал себе замечательного кумира. Люди разных поколений стали учениками друг друга, ведь Хосеп говорил, что о его «Барселоне» и о его «Манчестер Сити» Бьелса иногда понимает больше, чем сам испанец.

А Марсело часто делал отсылки к каталонцам и «горожанам», объясняя свой футбол. Деды рулят на старте сезона в АПЛ , ведь и «Эвертон» Анчелотти роскошен, и «Лидс» крутой. Хосеп не скрывает своих эмоций, хотя справедливо не забывает еще одного знакового Учителя:

Марсело Бьелса? Это тот человек, которым я больше всего восхищаюсь в футболе. Он отличный человек и тренер. Марсело — уникальный. Он умет по-настоящему управлять командой. Бьелса самый влиятельный тренер в моей жизни? Нет. Я тренировался каждый день под руководством Йохана Кройфа, и он — наиболее влиятельный для меня наставник.

Кройфа и Бьелсу объединяет тонкость идей, но Йохан был материалистом в роли тренера – пришел, увидел, победил, ушел и подкалывал всех на расстоянии. А Марсело – романтик по прозвищу Сумасшедший, он не может уйти. Всегда немножко лишний в пьесе с трофеями, но ключевой персонаж колоритных историй скитаний миром.

Город Лидс влюбился в Бьелсу, но Марсело смущают комплименты, не привязан к клубам, а верен яркой игре и стилю. Аргентинец – футбольный модельер в спортивном костюме. И от других знаковых тренеров отличается тем, что в его мысли коллеги влюблены так, как в одноклассницу. Он великий, так думают лучшие тренеры мира.

В возрасте Гвардиолы не заводят новых кумиров, в возрасте Бьелсы – новых друзей. Но можете доверять экспертной оценке Хосепа, когда говорит о Марсело. Не трофеи определяют величие наставника. Вернее, не только кубки. Бьелса – уникальный, и чтобы мир большого британского футбола это понял, ему хватило четырех разных матчей в АПЛ , объединенных неповторимым стилем.

«Лидс» играет с высоко поднятой головой, ведь у Марсело есть подход, простой, но эффектный. Опыт сказывается, как и в случае с Анчелотти, который предлагает наслаждаться игрой, понимая ее простоту:

Футбол не так сложен. Поле всегда одинаковое, соперников – 11, мяч круглый, ворота не двигаются. Футбол – простая игра, ничего сложного.

Легко представить, как Клопп или Гвардиола заставляют средний состав «Лидса» начать в АПЛ с одного поражения в четырех турах, причем от чемпиона в дикой игре со счетом 3:4. И даже Бьелса не может гарантировать, что его «Юнайтед» не вылетит в итоге. Но Юргену и Хосепу не нужны такие маленькие клубы, а Марсело работал в Чемпионшипе. Как волшебник, что странствует миром и радует всех, кого встретит на пути.

Странный, с характером, но по-своему милый и легендарный генератор смыслов. Круто, что в АПЛ теперь есть место «Лидсу» Бьелсы. И не удивительно, что даже «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» — традиционным фаворитам Лиги чемпионов последних лет, против него было крайне сложно. Пусть Марсело так и не обыграл пока ни разу в карьере тренера Хосепа, но для Гвардиолы вчера был еще один бесценный урок футбола.

Счет по точным ударам в поединке «Лидса» и «Манчестер Сити» показательный – 7:2 в пользу аутсайдера. «Горожанам» было реально сложно. Бьелса отыгрался усилиями испанского форварда Морено, а Гвардиола до сих пор учится у аргентинца. Оборона «Сити» за сотни миллионов евро вчера допустила немало изобретательных атак «Лидса». Де Брюйне попал со штрафного в штангу, а Стерлинг забил? Но Эдерсон работал чаще, спасал и ошибся с мокрым мячом, как и его защитник Менди.

«Лидс» хорошенько потрепал вице-чемпионов, при лучшей реализации мог выиграть. Но и ничья с атаками, учитывая мощь «Манчестер Сити» — победа Бьелсы. К свежему матчу идеально подходит то, что было сказано аргентинцем после серии поражений в Чемпионшипе:

Вы знаете, что если команда создает больше моментов, то она играет в атакующем стиле. «Лидс» всегда рискует. Если мы что-то и делаем постоянно, так это идём на риск. Мы делаем это, потому что у нас есть огромное стремление забить гол и достичь цели. И пока я тренер команды, не будет иначе.