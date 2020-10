Бьелса поставил «Лидс» в один ряд с «Реалом» и «Барселоной». Гвардиола не обыграл кумира

Хосеп знает Марсело, но не смог победить. «Соккер.ру» впечатлен искренностью неординарного аргентинца.

В заявке сборной Испании на матчи Лиги Наций столько же игроков из «Лидса», как из «Барселоны» или «Реала» — по два. Клуб, чей руководитель жаловался, что у команды проблемы после потери 2.5 млн фунтов дохода из-за пустых трибун в Чемпионшипе, в одном ряду с грандами Примеры. Луис Энрике тоже уважает стиль Бьелсы, у Марсело в группе фанатов не только Гвардиола, что после ничьей «Лидса» и «Манчестер Сити» тепло приветствовал вдохновителя:

