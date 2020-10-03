Вендел попрощался со «Спортингом». Игрок переходит в «Зенит»

Полузащитник «Спортинга» Вендел попрощался с португальской командой, сообщает SIC Noticias.
По информации источника, 23-летний бразилец опубликовал в WhatsApp фотографию с подписью «Буду скучать по тебе». Ранее сообщалось, что футболист станет игроком «Зенита».
Надеюсь,что будет хорошим усилением для Зенита,особенно перед ЛЧ.
Надеюсь,что будет хорошим усилением для Зенита,особенно перед ЛЧ.
В общем, весьма хороший центральный полузащитник, который хорош и как более обороняющийся, и как более атакующий полузащитник. Для РПЛ - топ. Зениту определённо поможет. Жаль, что Спортинг его потерял (это один из клубов, за который я болею), но полагаю, относительно скоро это всё равно бы случалось, сделка для Спортинга хорошая, и для Зенита тоже - такие игроки - достаточно редкий вид. Кстати, это будет уже 9 легионер, то есть Зениту придётся отдавать в аренду или продавать как минимум одного легионера, скорее всего им станет Ригони.
В общем, весьма хороший центральный полузащитник, который хорош и как более обороняющийся, и как более атакующий полузащитник. Для РПЛ - топ. Зениту определённо поможет. Жаль, что Спортинг его потерял (это один из клубов, за который я болею), но полагаю, относительно скоро это всё равно бы случалось, сделка для Спортинга хорошая, и для Зенита тоже - такие игроки - достаточно редкий вид. Кстати, это будет уже 9 легионер, то есть Зениту придётся отдавать в аренду или продавать как минимум одного легионера, скорее всего им станет Ригони.
P.S. Рыжебородый дьявол ( В.И. Ульянов) был бы рад коммунистической идеи, пусть и в отдельно взятой питерской ячейке.
P.S. Рыжебородый дьявол ( В.И. Ульянов) был бы рад коммунистической идеи, пусть и в отдельно взятой питерской ячейке.