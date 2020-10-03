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Вендел попрощался со «Спортингом». Игрок переходит в «Зенит»

03 октября 2020, 14:25

Полузащитник «Спортинга» Вендел попрощался с португальской командой, сообщает SIC Noticias.

По информации источника, 23-летний бразилец опубликовал в WhatsApp фотографию с подписью «Буду скучать по тебе». Ранее сообщалось, что футболист станет игроком «Зенита».

Вендел

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Все комментарии
mortid
mortid
03 октября в 17:54, ред.
Офигеть, скоро весь Зенит будет чёрным ))))))) А помню чья-то корова мычала, типа никогда ни одного не будет )))))))
Levadia
Levadia ответ David Young (раскрыть)
03 октября в 15:01
Ригони и был уже определён на выход,чтобы дать место для усиления иностранцем.
Надеюсь,что будет хорошим усилением для Зенита,особенно перед ЛЧ.
David Young
David Young
03 октября в 15:01
Только что прочитал на этом сайте новость, что Ригони продали в Сочи. Предсказуемый ход.
David Young
David Young ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
03 октября в 14:58
Халк, Бруну Алвеш, Витсель - это всё тоже не те люди, которые, в большинстве случаев, считаются белыми, они и не "чёрные" в типичном смысле, но к белым людей с таким цветом кожи тоже не считают, опять же, больше половины населения мира.
David Young
David Young ответ Иван Тасминский (раскрыть)
03 октября в 14:54
Молодой (23 года) бразильский полузащитник, играл за Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) и Спортинг (Лиссабон). Обладатель кубка Гуанабары (2017) и кубка Португалии (2018/2019). Основная роль на поле - глубокий плеймейкер. Делает в среднем много передач, с низким процентов брака. Умело подчищает атаки, весьма хорош в перехватах. Обладает хорошей обводкой. Есть некоторые проблемы с дисциплиной, но ничего сверх серьёзного. Схож по стилю игры с Барриосом.

В общем, весьма хороший центральный полузащитник, который хорош и как более обороняющийся, и как более атакующий полузащитник. Для РПЛ - топ. Зениту определённо поможет. Жаль, что Спортинг его потерял (это один из клубов, за который я болею), но полагаю, относительно скоро это всё равно бы случалось, сделка для Спортинга хорошая, и для Зенита тоже - такие игроки - достаточно редкий вид. Кстати, это будет уже 9 легионер, то есть Зениту придётся отдавать в аренду или продавать как минимум одного легионера, скорее всего им станет Ригони.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
03 октября в 14:50
Поднять бы сейчас посты болел зенита трехлетней давности о зулусах и ковролине!)))
VV V
VV V
03 октября в 14:47, ред.
Негр не переходит, негр летит на крыльях счастья в коммунистическую сказку Зенит !
P.S. Рыжебородый дьявол ( В.И. Ульянов) был бы рад коммунистической идеи, пусть и в отдельно взятой питерской ячейке.
Faustello
Faustello
03 октября в 14:43
Ждём признания с какого ты класса за Зенит и как страстно тебя встретил Дзюба)))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
03 октября в 14:38
Ребят, в первый раз слышу эту фамилию. Кто-нибудь видел его в деле, что он из себя представляет?
shlomo
shlomo
03 октября в 14:32
Добро пожаловать в Питер!
Misha78
Misha78
03 октября в 14:30
Очень надеюсь, что это реальное усиление.
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