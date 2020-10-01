Заставили нервничать, но в нужный момент были хладнокровны. Исторический успех «Краснодара»

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сегодня, 00:33

Впервые в истории сразу три российских клуба сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — о том, как «Краснодар» добыл себе путевку туда в Греции.

Первый матч с ПАОКом в России хоть и оказался победным для «Краснодара» (2:1), но оставил после себя некое послевкусие, неуверенность в том, что «быки» смогут справиться, совладать со своими нервами в первую очередь. К тому же ПАОК в гостях забил, и счет 2:1 не самый приятный для победивших. «Краснодару», который не особо искушен в таких противостояниях, следовало грамотно выбрать стратегию поведения на ответный матч.

Медленная фаза игры

Занятно, что после первой встречи обе команды друг друга всерьез опасались. Поэтому первый час ответной игры можно чуть ли не вычеркнуть вовсе. ПАОК не торопился, не форсировал события, а просто присматривал себе потенциальные зоны проникновения, иногда ускоряясь, но в целом не спеша. В принципе разумный подход, учитывая, что ПАОКу требовался один гол для переворота ситуации в свою пользу.

Лететь сломя голову в атаку с первых минут было бы неразумно. Во-первых, силы не безграничны, лучше их приберечь на финальный штурм. Во-вторых, «Краснодар», особенно свежий, имеет достаточно хороших шустрых игроков, которые могут в контратаках наказать. Поэтому ПАОК осторожничал примерно час. То же самое делал и «Краснодар», что совершенно логично. Причем порой даже ощущалось, как игрокам Мурада Мусаева приходится буквально бить себя по рукам, чтобы притормозить желание пойти в комбинационную массивную атаку.

«Краснодар» нарочно сдерживал себя, отряжал в атаку небольшие силы и очень внимательно стремился отрабатывать в обороне. Благо на этот раз в паре с не самым уверенным Кайо работал Мартынович. Хотя и эта связка оказалась не самой безопасной. Другое дело, что Сафонов в очередной раз в нужные моменты своей уверенностью заряжал партнеров и подчищал их огрехи. Вратарь снова был на высоте. Упрощением игры Мусаев добивался минимизации рисков. Это не то же самое, что сидеть в обороне и отбиваться с первых минут. Нет, шла совершенно равная борьба, но с явным занижением потенциала с обеих сторон. Так что оставалось ждать наращивания темпа.

Быстрая фаза игры

«Понеслось» где-то на исходе часа игры, когда ПАОК начал усиливать давление и увеличивать темп игры. Граница четко определяется проведенными заменами. Мусаев укрепил начавший было прожиматься фланг свежим Смольниковым, а Феррейра сразу отправил в бой Чолака и Ваге, дав понять, что теперь греки включаются по-настоящему. И «Краснодару» пришлось перейти уже в реальный контратакующий режим.

А болельщикам «быков» приходилось почаще хвататься за сердце и голову, потому что комбинации ПАОКа все больше вгрызались в штрафную Сафонова. И тут случилось то, чего опасались греки, из-за чего не лезли вперед с первых минут – контратака «Краснодара». Причем пригодился как раз свежий Смольников. А завершился стремительный забег и прострел на Берга попыткой Михаилидиса прервать пас пяткой у своих ворот, но мяч предательски полетел от него в ворота. Курьезный автогол, но вылившийся из вполне осмысленной, тактически подготовленной контратаки.

Этому предшествовали два падения в штрафных обеих команд, которые как бы предваряли наращивание ритма и острую концовку. Сначала Классон рухнул у чужих ворот, а потом то же самое сделал Чолак. Причем повторы показали: если придираться, то поводы для пенальти были бы в обоих случаях. Но итальянские судьи решили не брать на себя ответственность за решение судьбы команд в такой напряженный момент. И правильно сделали – так хочется сказать сейчас, когда «Краснодар» прошел дальше.

А сразу после гола Михаилидиса так не думалось. Ведь ПАОК очень быстро сравнял. Причем моменту драмы добавил тот факт, что Кайо, который привез опасный штрафной, мог получить вторую желтую карточку – судья снова решил не ломать игру. Но именно подача с этого стандарта закончилась голом Эль-Каддури, за которым не уследил Мартынович. А Кайо опять проявил свою нестабильность. Хотя в этом матче в целом он был весьма неплох и подчистил очень много мячей у своих ворот. Но вот есть в нем некий потенциал к «привозам» в неожиданные моменты.

Равный счет мог заставить «Краснодар» дрогнуть – мы же помним про не самую крепкую устойчивость «быков» в моральном плане. Но тут сработали как раз те, чей европейский опыт и приобретался «Краснодаром» вместе с их футбольным мастерством. Вместо рефлексии – реакция. Вильена пробил издали, а Кабелла не выключился из эпизода и добил в пустые ворота после отскока от штанги. Вот мелкий же эпизод, но как раз таких проявлений хладнокровия и спокойного мастерства в критический момент «Краснодару» порой не хватало.

Помним, что Кабелла и в домашнем матче все своевременно сделал. А тут он и Вильена соорудили гол, который, по сути, похоронил надежду ПАОКа. Потому что это уже не просто лидерство «быков» было, а второй гол на выезде. Так что за оставшиеся 15 минут ПАОКу нужно было забивать еще три. Конечно, греки среагировали и набросились на ворота Сафонова, но в какой-то момент сами поняли, что это бессмысленно, и позволили завершить матч атаками «Краснодара».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 17 (5) – 10 (4)

На протяжении большей части матча в этом компоненте соперники были примерно равны. Но когда началась «острая» фаза игры, ПАОК перестрелял краснодарцев. Правда, особой точностью эти попытки не отличались – по ударам в створ примерное равенство.

Владение мячом (точность передач): 53% (78%) — 47% (73%)

Точность передач достаточно низкая для команд, которые претендовали на место в группе Лиги чемпионов. Но это обусловлено высокой степенью нервозности, а также внимательной работой в фазе разрушения. Плюс «Краснодар» в основном проводил контратаки, что сопряжено с рискованными быстрыми пасами впереди, а они чаще оказываются неточными. Но больше передач (488 против 412) в целом сделали греки. Зато «Краснодар» заметно больше набегал: 111,5 км против 107,1 км. «Быки» показали хорошую самоотдачу и подвижность без мяча.