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Фиаско Деста на презентации «Барсы», вратарь в стенке и самый курьёзный гол года. Лучшее из Сети

сегодня, 17:15
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В послематчевом интервью футболист объяснил своё поведение «зовом природы».

Позже Дайер сфотографировал свой приз Лучшему игроку встречи на унитазе и опубликовал снимок в своём инстаграме.

«Вот кто настоящий игрок матча», – подписал фото Дайер.

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Все комментарии
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич
сегодня в 17:31
Нобоа, Дайер и Дест позабавили!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:22
Бабы очень симпатишьные!🤪🤪🤪
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