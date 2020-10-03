Фиаско Деста на презентации «Барсы», вратарь в стенке и самый курьёзный гол года. Лучшее из Сети

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Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Полузащитник «Тоттенхэма» признан лучшим игроком матча 1/8 финала Кубка Лиги против «Челси» (1:1, 5:4 — по пенальти). На 76-й минуте хавбек убежал в подтрибунное помещение и вскоре вернулся в игру.

В послематчевом интервью футболист объяснил своё поведение «зовом природы».

Позже Дайер сфотографировал свой приз Лучшему игроку встречи на унитазе и опубликовал снимок в своём инстаграме.

«Вот кто настоящий игрок матча», – подписал фото Дайер.

Хотели бы сыграть?

Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. В одной группе сойдутся «Ювентус» и «Барселона». Мы снова увидим легендарное противостояние и . Скучали по таким матчам?

Полузащитник «Сочи» подколол свою подругу. Хорошо, что футболист не страдает нарциссизмом на футбольном поле.

«Бавария» до последнего сражалась с «Барселоной» за защитника «Аякса» , но в итоге футболист перебрался в Испанию. Возможно, что мюнхенцы что-то знали?

Какая тройка нападения самая сильная по вашему мнению?

Недавно в матче между польскими клубами «Вигры» и «Блекитни Старгард» произошел любопытный эпизод.

Во время исполнения штрафного вратарь из «Вигры» Йероним Зох вдруг встал в стенку, а защитники прикрыли линию ворот! Революция снова в моде?

In which Polish keeper Hieronim Zoch opts to put himself in the wall for a free-kick pic.twitter.com/DjPfBRi2yM — James Dart (@James_Dart) September 8, 2020

Эксперименты это не всегда хорошо...

Накануне состоялись матчи квалификации Лиги Европы.

В одном из поединков датский «Копенгаген» встречался с хорватской «Риекой» (0:1).

На 20-й минуте хозяева пропустили удивительный гол, который может смело претендовать на приз «курьез года». Вы только посмотрите на это!

Este gol de Rijeka creo que es el más cómico que he visto en mucho tiempo. Glorioso. pic.twitter.com/o8QbgtsUAf — Luis Fando (@LuisFando) October 1, 2020

Некоторые утверждают, что система VAR тормозит игру. Уверены?

Милота дня:

Симба, новый питомец легендарного защитника «Интера» и сборной Бразилии Лусио.

Форвард ПСЖ вместе с дочками и своими питомцами.

Девушка дня:

Зейнеп Север, жена голкипера «Фенербахче» Волкана Демиреля.

Скучаете по лету?

А ведь уже скоро придет время подштанников.

Форвард «Барселоны» совершил красивый поступок.

Датчанин специально остановил машину, чтобы сфотографироваться с фанатом «блаугранас», сидевшим в инвалидном кресле.

Недавно «Спартак» мог подписать Сержа Орье из «Тоттенхэма». Эх, было бы интересно...

Зачем нужны угловые, когда есть ауты?

46-летний Зе Роберто продолжает удивлять своей физической формой.

На этом наш выпуск завершен, будьте внимательны!

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