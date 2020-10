Фиаско Деста на презентации «Барсы», вратарь в стенке и самый курьёзный гол года. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Полузащитник «Тоттенхэма» признан лучшим игроком матча 1/8 финала Кубка Лиги против «Челси» (1:1, 5:4 — по пенальти). На 76-й минуте хавбек убежал в подтрибунное помещение и вскоре вернулся в игру.

В послематчевом интервью футболист объяснил своё поведение «зовом природы».

Позже Дайер сфотографировал свой приз Лучшему игроку встречи на унитазе и опубликовал снимок в своём инстаграме.

«Вот кто настоящий игрок матча», – подписал фото Дайер.

Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. В одной группе сойдутся «Ювентус» и «Барселона». Мы снова увидим легендарное противостояние и . Скучали по таким матчам?

Полузащитник «Сочи» подколол свою подругу. Хорошо, что футболист не страдает нарциссизмом на футбольном поле.

«Бавария» до последнего сражалась с «Барселоной» за защитника «Аякса» , но в итоге футболист перебрался в Испанию. Возможно, что мюнхенцы что-то знали?

Недавно в матче между польскими клубами «Вигры» и «Блекитни Старгард» произошел любопытный эпизод.

Во время исполнения штрафного вратарь из «Вигры» Йероним Зох вдруг встал в стенку, а защитники прикрыли линию ворот! Революция снова в моде?

In which Polish keeper Hieronim Zoch opts to put himself in the wall for a free-kick pic.twitter.com/DjPfBRi2yM