«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:22

В 8-м туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Астон Вилла». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на поединок, который состоится 8 ноября.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 12 очков в семи матчах и занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ . Лондонская команда показала такие результаты: 4 победы и 3 поражения. В прошлом туре чемпионата Англии «Канониры» обыграли в гостях «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что в трех последних поединках команды в лиге сыграла ставка на ТМ(2,5). Сегодня ее можно сыграть с коэффициентом 2.270 в БК Pinnacle.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» — девятая команда в рейтинге АПЛ , у которой 12 очков после шести сыгранных туров. Клуб из Бирмингема в текущем сезоне одержал четыре победы и дважды уступил своим соперникам.

«Львы» проиграли два предыдущих поединка в чемпионате, уступив «Саутгемптону» (3:4) и «Лидсу» (0:3). В 4 из 5 прошлых матчах «Виллы» прошла ставка на ТБ (2,5), которую в БК Pinnacle можно разместить с котировкой 1.714.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Арсенал» — 1.704

Ничья – 4.130

Победа «Астон Виллы» — 5.190

Статистика

«Арсенал» выиграл 4 из 5 прошлых поединка на своем стадионе.

У «Астон Виллы» 3 поражения в 5 последних матчах во всех турнирах.

«Арсенал» побеждал соперника в 4 последних домашних встречах.

Не меньше 3 голов пропускала «Астон Вилла» в 4 предыдущих поединках в Лондоне.

Прогноз

«Арсенал» видится очевидным фаворитом в данном противостоянии. У хозяев нет кадровых потерь, а в последних матчах они показали результативную игру в атаке. «Астон Вилла» после удачного старта заметно сбавила обороты.

Берем ставку на победу «Арсенала» за 1.704 в букмекерской конторе Pinnacle.