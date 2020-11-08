«Валенсия» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:33

«Валенсия» и «Реал» Мадрид сыграют 8 ноября в матче 9-го тура чемпионата Испании. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок.

«Валенсия»

«Валенсия» — пятнадцатая команда в турнирной таблице Ла Лиги (8 очков в 8-ми поединках). «Летучие мыши» проиграли три из четырех последних поединка в чемпионате. Прервать серию из поражений удалось в прошлом туре, когда команда спасла ничейный результат в противостоянии с «Хетафе» (2:2).

Отметим, что хозяева пропускали минимум два гола в четырех последних поединках в чемпионате Испании. Ставки на ИТБ2(1,5) на этот матч можно разместить за 1.48 в БК Pinnacle.

«Реал» Мадрид

«Реал» сыграл семь матчей в Ла Лиге, и набрал 16 очков: пять побед, одна ничья и одно поражение. Подопечные Зинедина Зидана в двух последних поединках разгромили дома «Уэску» (4:1) и победили в гостях «Барселону» (3:1).

«Сливочные» выиграли три прошлых гостевых поединка в чемпионате Испании. Два последних с преимуществом больше, чем в один мяч. Разместить ставку на Ф2(-1) БК Pinnacle предлагает за 1.724.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Валенсия» — 6.390 (15,91%)

Ничья – 5.110 (21,40%)

Победа «Реал» Мадрид» — 1.471 (62,69%)

Статистика

«Валенсия» не выигрывала в 3 последних домашних матчах.

У «Реала» 3 победы в 5 прошлых гостевых поединках.

В 9 последних встречах команд на стадионе «Валенсии» прошла ставка на «обе команды забьют – да».

«Реал» выиграл два последних матча у соперника.

Прогноз

Фаворит матча очевидный – это «Реал». Мадридский клуб набрал неплохую форму, и много забивал в последних поединках. У «Валенсии» есть определенные проблемы с составом и ненадежная игра в обороне.

Предлагаем ставку на Ф2(-1) с коэффициентом 1.724 в букмекерской конторе Pinnacle.