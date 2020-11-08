«Валенсия» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Валенсия» и «Реал» Мадрид сыграют 8 ноября в матче 9-го тура чемпионата Испании. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок.
«Валенсия»
«Валенсия» — пятнадцатая команда в турнирной таблице Ла Лиги (8 очков в 8-ми поединках). «Летучие мыши» проиграли три из четырех последних поединка в чемпионате. Прервать серию из поражений удалось в прошлом туре, когда команда спасла ничейный результат в противостоянии с «Хетафе» (2:2).
Отметим, что хозяева пропускали минимум два гола в четырех последних поединках в чемпионате Испании. Ставки на ИТБ2(1,5) на этот матч можно разместить за 1.48 в БК Pinnacle.
«Реал» Мадрид
«Реал» сыграл семь матчей в Ла Лиге, и набрал 16 очков: пять побед, одна ничья и одно поражение. Подопечные Зинедина Зидана в двух последних поединках разгромили дома «Уэску» (4:1) и победили в гостях «Барселону» (3:1).
«Сливочные» выиграли три прошлых гостевых поединка в чемпионате Испании. Два последних с преимуществом больше, чем в один мяч. Разместить ставку на Ф2(-1) БК Pinnacle предлагает за 1.724.
Котировки БК Pinnacle
- Победа «Валенсия» — 6.390 (15,91%)
- Ничья – 5.110 (21,40%)
- Победа «Реал» Мадрид» — 1.471 (62,69%)
Статистика
- «Валенсия» не выигрывала в 3 последних домашних матчах.
- У «Реала» 3 победы в 5 прошлых гостевых поединках.
- В 9 последних встречах команд на стадионе «Валенсии» прошла ставка на «обе команды забьют – да».
- «Реал» выиграл два последних матча у соперника.
Прогноз
Фаворит матча очевидный – это «Реал». Мадридский клуб набрал неплохую форму, и много забивал в последних поединках. У «Валенсии» есть определенные проблемы с составом и ненадежная игра в обороне.
Предлагаем ставку на Ф2(-1) с коэффициентом 1.724 в букмекерской конторе Pinnacle.