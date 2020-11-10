Италия – Эстония: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 09:46

11 ноября состоится товарищеский матч между сборными Италии и Эстонии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок.

Италия

Сборная Италии два последних поединка в Лиге Наций УЕФА сыграла вничью. Сначала команда разделила очки с Польшей в гостях (0:0), а затем разошлась миром с Нидерландами в домашней встрече (1:1).

В турнирной таблице своей группы подопечные Роберто Манчини занимают вторую строчку с шестью очками на счету. Отметим, что в десяти последних домашних матчах «скуадра» пропустила только четыре гола. Сделать ставку, что хозяева не пропустят в предстоящей встрече, БК Pinnacle предлагает за 1.60.

Эстония

Команда Эстонии не побеждает с марта 2019 года. Тогда эта сборная с минимальным счетом обыграла в гостях Гибралтар (1:0).

В Лиге Наций УЕФА подопечные Карела Воолайда взяли два очка в домашних противостояниях с Арменией (1:1) и Северной Македонией (3:3). На выезде команда не может отличиться голом в пяти встречах подряд.

Котировки БК Pinnacle

Победит Италия – 1.079

Ничья – 11.170

Победит Эстония – 29.020

Статистика

Италия выиграла все три домашних матча против Эстонии.

Эстония забила только один гол в трех гостевых поединках против Италии.

В 4 из 5 последних матчах Италии прошла ставка на ТМ(2,5).

Прогноз

Сборная Эстонии страдает от слабой игры в атаке, которая в редких случаях отличается забитыми голами. У нападения гостей практически нет шансов вскрыть надежную оборону итальянцев, которая дома играет очень уверенно.

Предлагаем взять ставку на индивидуальный тотал Эстонии 0,5 мячей меньше с коэффициентом 1.60 в букмекерской конторе Pinnacle.