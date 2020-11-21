За Холанда устроят драку клубы из Манчестера. У 20-летнего форварда уже 16 голов в новом сезоне

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21 ноября 2020, 12:33

О лучшем молодом игроке года с аномальной результативностью – на «Соккер.ру».

Холанд в компании с Руни, Месси и Мбаппе

Когда Рафаэль ван дер Варт первым получил приз «Golden Boy» — лучшему молодому игроку из высших европейских дивизионов не старше 21 года, Холанду было три годика. Уроженец «Лидса» тогда жил в Манчестере вместе с папой и мамой, ведь отец как раз принимал волевое решение – завершить карьеру, ведь Рой Кин отомстил норвежцу так, что Альф-Инге Холанд на поле полноценно больше не вернулся.

В четыре года Эрлинг перебрался в Норвегию, в родной город родителей. Играл в футбол в смешанной команде с девочками – к разговору, что нельзя подготовить сильного мастера без криков, давления и драк на тренировках, с пяти лет присоединился к академии «Брюне». Смешной блондин забил два гола первыми двумя касаниями, тогда его отправили в старшую группу. А через десять лет 15-летний Эрлинг дебютировал во втором норвежском дивизионе.

Хотя в 16 матчах не отличился ни разу, за ним пришли. «Хоффенхайм» упустил возможность подписать Холанда, а «Мольде» поверил в юниора. Сульшер не сомневался в парне, который в 20 лет опередил Санчо, Фати и Дэвиса, и стал лучшим молодым игроком Европы. Это не совсем обязательно означает длинную успешную карьеру – рядом с Месси, Агуэро и Сеском, есть Андерсон, Пато и Гетце, которые свой потенциал не реализовали, но Холанд из тех, кому хочется доверять. Очень конкретный в своих решениях нападающий. Еще в «Зальцбурге» это показал:

В «Боруссии» Д схитрили и заполучили голевую машину

Игуаин включил в тройку лучших нападающих мира прямо сейчас Левандовски, Холанда и Бензема. Бесспорные кандидаты в 2020 году, все показывали в прошлом и новом сезонах качественный футбол на позиции, где важна эффективность и концентрация. Отец Холанда и агент Райола получили много денег, когда Эрлинг выбрал не МЮ , а «Боруссию» Д. Но немцы знали, что делают – теперь игрока оценивают намного дороже.

В ФИФА начали борьбу со схемами агентов, которые могут иногда получить больше денег, чем клуб-продавец – «Зальцбургу» досталось всего 20 млн евро, а сейчас Холанда дешевле, чем за 100, никто не отдаст. Секретные пункты в контракте опровергают, поэтому желающим нужно запасаться деньгами. А пока Холанд забивает мячи за «Боруссию» Д – 13 в первом сезоне в Бундеслиге, 6 в 6 матчах – в новом. В «Зальцбурге» все было похоже – 29 голов в 27 матчах.

Всего у Эрлинга 76 голов за клубы и 19 ассистов в чуть более чем сотне матчей. Феноменальный результат, а теперь и в сборной дебют удался – молодой нападающий стал лучшим снайпером группового этапа Лиги Наций, забил 6 мячей в 4 матчах. Если бы сборную Норвегии выпустили на игру с румынами – мог бы забить еще больше. Но даже на уровне национальных команд, где у многих знаменитых форвардов были шансы сыграть результативнее, никто Эрлинга не обошел. На Евро-2020 молодая команда не поедет – уступили сербам в стыках, но заявить о себе Холанд снова сумел в двух составах.

Гвардиола и Сульшер не откажутся от нападающего

Кавани и Агуэро – футбольные легенды, но им немало лет. Марсьяль и Жезус – неплохие нападающие, но француз вынужденно заиграл в центре атаки, а у бразильца не всегда полный порядок с формой и здоровьем, чтобы ставить на него в качестве основного форварда «Манчестер Сити». Гвардиола может пойти за Лаутаро или попытаться забрать у «Тоттенхэма» Кейна за огромные деньги, но и Холанд, как говорят британцы, в списке интересов «горожан».

Все логично. «Ювентус» поставил на Морату, если всё сыграет – Пирло будет ставить на знакомого испанца. У ПСЖ в центре атаки есть Икарди, а Холанд после Бундеслиги скорее выберет Англию, где родился, нежели поедет во Францию, где скуку разбавляют лишь нелогичные поражения вечного чемпиона время от времени. «Реал» вряд ли в списке претендентов на норвежца, поскольку Зидан не считает Эрлинга футболистом его формата – хотя ситуация изменится, если Зинедин во второй раз покинет пост главного тренера.

А у «Барселоны» банально нет денег, так что скорее Месси и Холанд будут играть вместе в Англии, чем в Каталонии. А что Эрлинг ненадолго в «Боруссии» Д – понимают все и каждый. Как и Санчо, как и Рейна, как и Мукоко, которому вчера исполнилось 16 лет, а это значит, что игрок сборной Германии для двадцатилетних уже на этих выходных может дебютировать в Бундеслиге. В Дортмунде прямо какой-то конвейер – молодые таланты сидят друг у друга на голове, но завершает атаки чаще всего именно высокий и крепкий Холанд, который и в ЛЧ , и в чемпионате, и за сборную хорош.

Прирожденный серийный убийца надежд защитников – двуногий, рослый, резкий. У Эрлинга предсказуемо упала меткость в новом сезоне Бундеслиги, но до сих пор попадает в створ в 45 % случаев, что для форварда очень круто. Более того, реализовал 6 из 9 ударов, крайне редко промахивается. Холанд в свои двадцать уже серьезный и умеет злиться – по лицу было видно, что не простил Ройса за промах в матче с «Баварией», показывал старшему напарнику – концентрация важна. Сам Эрлинг пока чемпионов не обыграл, реализовал один удар из трех, но ведь забил Нойеру.

И не только ему – снова показывает дикую результативность в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне собрал 10 голов, в этом – еще 4 в трех матчах. Соперник у «Зенита» грозный, Эрлинг в 20 лет повторил показатели бразильцев Роналдо и Адриано по голам в самом престижном клубном турнире мира. 14 голов в 11 играх – сказочный дебют, а если кто-то в юном возрасте повторяет показатели великого Роналдо за всю карьеру – речь об особенном молодом человеке. Вряд ли Холанд зазнается, поскольку есть влияние отца, который издевался над сыном, после того как его выгнали из ночного клуба – в Норвегии алкоголь можно продавать только 20-летним, а Эрлингу оставалась летом неделя до этой отметки.

Человек из страны, где умеют жить по правилам – сборную не выпустили на матч Лиги Наций из-за одного положительного теста на коронавирус, обладает яростью викинга. Она же и питает его успехи в атаке. Холанд – большой разрушитель, и хотя в решающих матчах порой не хватает опыта и ему, и «Боруссии» Д, это дело наживное. Вслед за Мбаппе, де Лигтом и Фелишем лучшим молодым игроком года стал еще один прекрасный футболист.