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За Холанда устроят драку клубы из Манчестера. У 20-летнего форварда уже 16 голов в новом сезоне

21 ноября 2020, 12:33
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О лучшем молодом игроке года с аномальной результативностью – на «Соккер.ру».

Холанд в компании с Руни, Месси и Мбаппе

Когда Рафаэль ван дер Варт первым получил приз «Golden Boy» — лучшему молодому игроку из высших европейских дивизионов не старше 21 года, Холанду было три годика. Уроженец «Лидса» тогда жил в Манчестере вместе с папой и мамой, ведь отец как раз принимал волевое решение – завершить карьеру, ведь Рой Кин отомстил норвежцу так, что Альф-Инге Холанд на поле полноценно больше не вернулся.

В четыре года Эрлинг перебрался в Норвегию, в родной город родителей. Играл в футбол в смешанной команде с девочками – к разговору, что нельзя подготовить сильного мастера без криков, давления и драк на тренировках, с пяти лет присоединился к академии «Брюне». Смешной блондин забил два гола первыми двумя касаниями, тогда его отправили в старшую группу. А через десять лет 15-летний Эрлинг дебютировал во втором норвежском дивизионе.

Хотя в 16 матчах не отличился ни разу, за ним пришли. «Хоффенхайм» упустил возможность подписать Холанда, а «Мольде» поверил в юниора. Сульшер не сомневался в парне, который в 20 лет опередил Санчо, Фати и Дэвиса, и стал лучшим молодым игроком Европы. Это не совсем обязательно означает длинную успешную карьеру – рядом с Месси, Агуэро и Сеском, есть Андерсон, Пато и Гетце, которые свой потенциал не реализовали, но Холанд из тех, кому хочется доверять. Очень конкретный в своих решениях нападающий. Еще в «Зальцбурге» это показал:

В «Боруссии» Д схитрили и заполучили голевую машину

Игуаин включил в тройку лучших нападающих мира прямо сейчас Левандовски, Холанда и Бензема. Бесспорные кандидаты в 2020 году, все показывали в прошлом и новом сезонах качественный футбол на позиции, где важна эффективность и концентрация. Отец Холанда и агент Райола получили много денег, когда Эрлинг выбрал не МЮ, а «Боруссию» Д. Но немцы знали, что делают – теперь игрока оценивают намного дороже.

В ФИФА начали борьбу со схемами агентов, которые могут иногда получить больше денег, чем клуб-продавец – «Зальцбургу» досталось всего 20 млн евро, а сейчас Холанда дешевле, чем за 100, никто не отдаст. Секретные пункты в контракте опровергают, поэтому желающим нужно запасаться деньгами. А пока Холанд забивает мячи за «Боруссию» Д – 13 в первом сезоне в Бундеслиге, 6 в 6 матчах – в новом. В «Зальцбурге» все было похоже – 29 голов в 27 матчах.

Всего у Эрлинга 76 голов за клубы и 19 ассистов в чуть более чем сотне матчей. Феноменальный результат, а теперь и в сборной дебют удался – молодой нападающий стал лучшим снайпером группового этапа Лиги Наций, забил 6 мячей в 4 матчах. Если бы сборную Норвегии выпустили на игру с румынами – мог бы забить еще больше. Но даже на уровне национальных команд, где у многих знаменитых форвардов были шансы сыграть результативнее, никто Эрлинга не обошел. На Евро-2020 молодая команда не поедет – уступили сербам в стыках, но заявить о себе Холанд снова сумел в двух составах.

Гвардиола и Сульшер не откажутся от нападающего

Кавани и Агуэро – футбольные легенды, но им немало лет. Марсьяль и Жезус – неплохие нападающие, но француз вынужденно заиграл в центре атаки, а у бразильца не всегда полный порядок с формой и здоровьем, чтобы ставить на него в качестве основного форварда «Манчестер Сити». Гвардиола может пойти за Лаутаро или попытаться забрать у «Тоттенхэма» Кейна за огромные деньги, но и Холанд, как говорят британцы, в списке интересов «горожан».

Все логично. «Ювентус» поставил на Морату, если всё сыграет – Пирло будет ставить на знакомого испанца. У ПСЖ в центре атаки есть Икарди, а Холанд после Бундеслиги скорее выберет Англию, где родился, нежели поедет во Францию, где скуку разбавляют лишь нелогичные поражения вечного чемпиона время от времени. «Реал» вряд ли в списке претендентов на норвежца, поскольку Зидан не считает Эрлинга футболистом его формата – хотя ситуация изменится, если Зинедин во второй раз покинет пост главного тренера.

А у «Барселоны» банально нет денег, так что скорее Месси и Холанд будут играть вместе в Англии, чем в Каталонии. А что Эрлинг ненадолго в «Боруссии» Д – понимают все и каждый. Как и Санчо, как и Рейна, как и Мукоко, которому вчера исполнилось 16 лет, а это значит, что игрок сборной Германии для двадцатилетних уже на этих выходных может дебютировать в Бундеслиге. В Дортмунде прямо какой-то конвейер – молодые таланты сидят друг у друга на голове, но завершает атаки чаще всего именно высокий и крепкий Холанд, который и в ЛЧ, и в чемпионате, и за сборную хорош.

Прирожденный серийный убийца надежд защитников – двуногий, рослый, резкий. У Эрлинга предсказуемо упала меткость в новом сезоне Бундеслиги, но до сих пор попадает в створ в 45 % случаев, что для форварда очень круто. Более того, реализовал 6 из 9 ударов, крайне редко промахивается. Холанд в свои двадцать уже серьезный и умеет злиться – по лицу было видно, что не простил Ройса за промах в матче с «Баварией», показывал старшему напарнику – концентрация важна. Сам Эрлинг пока чемпионов не обыграл, реализовал один удар из трех, но ведь забил Нойеру.

И не только ему – снова показывает дикую результативность в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне собрал 10 голов, в этом – еще 4 в трех матчах. Соперник у «Зенита» грозный, Эрлинг в 20 лет повторил показатели бразильцев Роналдо и Адриано по голам в самом престижном клубном турнире мира. 14 голов в 11 играх – сказочный дебют, а если кто-то в юном возрасте повторяет показатели великого Роналдо за всю карьеру – речь об особенном молодом человеке. Вряд ли Холанд зазнается, поскольку есть влияние отца, который издевался над сыном, после того как его выгнали из ночного клуба – в Норвегии алкоголь можно продавать только 20-летним, а Эрлингу оставалась летом неделя до этой отметки.

Человек из страны, где умеют жить по правилам – сборную не выпустили на матч Лиги Наций из-за одного положительного теста на коронавирус, обладает яростью викинга. Она же и питает его успехи в атаке. Холанд – большой разрушитель, и хотя в решающих матчах порой не хватает опыта и ему, и «Боруссии» Д, это дело наживное. Вслед за Мбаппе, де Лигтом и Фелишем лучшим молодым игроком года стал еще один прекрасный футболист.

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sv_1969
sv_1969
24 ноября в 18:07
Дортмунд реально конвейер по выпуску талантов в топ-5!
Naimi Nabi
Naimi Nabi ответ Robinson (раскрыть)
21 ноября в 14:55
с пивом и закуской вряд-ли
Naimi Nabi
Naimi Nabi ответ Ruslan3132 (раскрыть)
21 ноября в 14:54
суперский придложения
dimagas2
dimagas2 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
21 ноября в 14:42
нАзара с Йовичем не хватило?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
21 ноября в 14:36
Скорее его Реал заберет, в Сити не думаю что перейдет. Насчет МЮ не уверен, есть Гринвуд, который в будущем сможет занять место в центре нападения МЮ Сульшер работал в Мольде с Холандом, и не смог убедить Эрлинга выбрать МЮ вместо Боруссии когда норвежец уходил из Зальцбурга. Сейчас у МЮ пока есть Марсьяль и Кавани, если Матадор не заиграет тогда нужно будет думать.
Ruslan3132
Ruslan3132
21 ноября в 14:31
Холланда и Мбаппе в Реал и норм будет )
shlomo
shlomo
21 ноября в 13:13, ред.
Спасибо за статью...ну что еще можно добавить...Эрлинг — сын бывшего игрока «Манчестер Сити» Альфа-Инге Холанна, получившего тяжёлую травму в 2001 году после фола Роя Кина....кстати Эрлинг является болельщиком футбольного клуба «Лидс Юнайтед»....Холанд просто тащится от Криштиану Роналду (согласитесь, форма португальца в 35 лет не может не впечатлять)....его отец неоднократно в интервью говорил, что сын подражает Кришу, в тренировках, в отношении к этим самым тренировкам и еде....еще из кумиров норвежца стоит выделить Златана Ибрагимовича, во многом по той же причине (Златану почти сорокет, но вы сами гляньте как он играет, ну еще потому что Ибра тоже скандинав)....
Robinson
Robinson
21 ноября в 13:11
Доживём ли мы до того момента, когда из России игрок будет получать такую награду?!...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 ноября в 12:38
На сегодня он лучший
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