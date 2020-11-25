«Лилль» — «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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25 ноября 2020, 17:08

26 ноября во Франции сыграют «Лилль» и «Милан». Презентуем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч групповой стадии Лиги Европы.

«Лилль»

«Лилль» набрал семь очков и единолично возглавляет турнирную таблицу группы H. Французский коллектив показал такие результаты: «Спарта» (4:1), «Селтик» (2:2) и «Милан» (0:3).

22 ноября «доги» отметились крупной победой в чемпионате Франции. На своем стадионе «Лилль» разгромил «Лорьян» (4:0), продлив серию без поражений на своей арене до семи поединков кряду. Сделать ставку на 1Х букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.43.

«Милан»

На счету «Милана» шесть очков и вторая позиция в квартете. После побед над «Спартой» (3:0) и «Селтиком» (2:1) итальянская команда неожиданно проиграла «Лиллю» на своей арене (0:3).

В чемпионате Италии подопечные Стефано Пиоли находятся в лидерах. В последнем поединке «Милан» обыграл в гостях «Наполи» (3:1). В активе гостей четыре выездных победы подряд. Заключить пари на победу «Милана» с нулевой форой БК Pinnacle предлагает с котировкой 2.36.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лилль» — 2.360

Ничья – 3.280

Победит «Милан» — 3.170

Статистика

«Милан» не забивал голы в трех последних матчах против «Лилля».

Ставка на ТБ (2,5) прошла в 3 предыдущих поединках «Лилля» в Лиге Европы.

(2,5) прошла в 3 предыдущих поединках «Лилля» в Лиге Европы. В трех прошлых матчах «Милана» в турнире забивалось минимум три гола.

Прогноз

«Лилль» и «Милан» результативно играют в атаке. За ставку на ТБ (2,5), которая регулярно проходит в последних матчах команд, БК Pinnacle предлагает привлекательный коэффициент 1.97.

Гости наверняка едут во Францию с желанием, взять реванш у «Лилля» за крупное поражение в Италии.