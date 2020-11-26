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«Он заражал нас футболом». Звезды футбола прощаются с Марадоной

26 ноября 2020, 21:04
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
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Неймар
Неймар
Нападающий
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«Соккер.ру» скорбит вместе со всеми.

Филипп Лам:

Вчера скончался один из величайших футболистов всех времен — Диего Марадона. Неописуемый талант, легенда планетарного масштаба, почти святой для своих поклонников. Мои мысли в это трудное время с его семьей и друзьями. Покойся с миром, Диего Армандо Марадона!

Хосеп Гвардиола:

Я помню баннер, который видел много лет назад в Аргентине, на нём было написано: «Не важно, что ты сделал со своей жизнью. Важно — что ты сделал для наших жизней». История знала не так много потрясающих футболистов. Он был одним из них. Для людей нашего поколения, тех, кто видел ЧМ-1986 в Мексике и других его игра сделала этот вид спорта лучше. Крепкие объятия всей семье от «Манчестер Сити».

Криштиану Роналду:

Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Один из лучших в мире. Бесподобный волшебник. Он уходит слишком рано, но оставляет безграничное наследство и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, ас. Тебя никогда не забудут.

Лионель Месси:

Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я помню все прекрасные моменты, прожитые с ним. Выражаю соболезнования всем близким, его семье и друзьям. ПОКОЙСЯ С МИРОМ.

Карлос Тевес:

Ты бессмертен, ты никогда не умрешь, ты будешь жить в моем сердце! Я люблю тебя, Король Королей!

Зинедин Зидан:

Спасибо за твою магию на поле, Диего Армандо Марадона. Очень печальный момент для мира футбола. Ушел гений.

Пеле:

Это очень грустная новость. Я потерял большого друга, а мир — легенду. Сейчас я хочу выразить соболезнование семье Диего. Надеюсь, однажды мы с ним вместе сыграем на небесах.

Диего Симеоне:

Это очень трудно. Тебе звонят и говорят, что Марадона умер, а ты не можешь в это поверить. Нас покинула легенда, великий аргентинец. Мы росли в разные времена, но он находил возможность заразить нас футболом. Мы общались с ним, когда я был очень молод, это был поворотный момент в моей жизни. Это очень важный человек для всей Аргентины. Он очень сильный, всегда побеждал, но в этой ситуации не смог. Марадона навсегда останется в нашей памяти. Ты всегда будешь ЛУЧШИМ В МИРЕ! Люблю тебя, Диего.

Тони Кроос:

Харри Кейн:

Имел честь однажды встретиться с ним. Печальная новость. RIP Диего Марадона.

Неймар:

Вы навсегда останетесь в наших воспоминаниях. Ваше наследство вечно. ФУТБОЛЬНОЕ спасибо! Покойся с миром, легенда.

Олег Романцев:

Ушла целая футбольная эпоха. Человек, который мог запомниться навсегда. Тренеры, которые играют против команды Марадоны, говорят одну и ту же фразу: «Удержим Марадону — есть шанс на успех». Это уникальная личность. На мой взгляд, лучший игрок. Я играл против него. Мало кто знает, но я играл против Аргентины в товарищеском матче за сборную СССР в 80-х годах. 20-летний Марадона и даже младше забил нам гол. Сыграли тогда 1:1. Он единственный игрок, на моей памяти, без которого команда становилась совершенно другой.

Килиан Мбаппе:

RIP Легенда. Вы навсегда останетесь в истории футбола. Спасибо за то удовольствие, которое вы доставили всему миру своей игрой. Ох, ох, ох. Е**ный 2020-й…

Мохамед Салах:

Легенда футбольной вселенной ушла слишком рано. Мои мысли с его семьей, друзьями и поклонниками по всему свету.

Златан Ибрагимович:

Марадона не умер — он бессмертен. Бог дал миру самого одаренного футболиста всех времен. Он будет жить вечно.

Андре Виллаш-Боаш:

Тяжёлая новость. Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела из обращения 10-й номер во всех турнирах для всех команд. Это будет лучшая почесть, которую мы могли бы ему оказать. Марадона — невероятная потеря для мира футбола.

Андреа Пирло:

Бог футбола покинул нас. Спасибо за все, Диего.

Гари Линекер:

Лучший игрок своего поколения и, возможно, величайший футболист всех времен. Надеюсь, после счастливой, но беспокойной жизни он, наконец-то, найдет утешение в руках Бога.

Юрген Клопп:

Мне 53 года и, кажется, Марадона всегда был частью моей жизни. Я впервые увидел его еще ребенком, мне было 8-10 лет, а Марадоне — 16-17. С того дня он стал моим любимым футболистом. Недавно смотрел документальный фильм про него. Скажем так, Диего был невероятным парнем, а у Марадоны были проблемы. Но я все равно буду скучать по обоим.

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Дема Red
Дема Red
29 ноября в 00:15
Нарк, бандит, выскочка, ну и хороший футболист
Болею за наших
Болею за наших
27 ноября в 15:15
Рука Бога, великий технарь и уникальный человек переживший взлеты и падения, но оставшийся легендой. Пусть земля тебе будет пухом
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
27 ноября в 14:16
Для всех, кто ЕГО знал потеря такая, что и не выразишь, но есть одно утешение, хорошо, что ОН давным давно закончил карьеру, мы успели увидеть всё, также всё осталось на видео и в книгах
valt134
valt134
27 ноября в 09:42
Очень...Очень жаль...
Ice van Reed
Ice van Reed
27 ноября в 00:50
Покойся с миром ЛЕГЕНДА!!!
edubokom
edubokom ответ Ice van Reed (раскрыть)
27 ноября в 00:15
Извините тоже, почтим память
Ice van Reed
Ice van Reed ответ edubokom (раскрыть)
27 ноября в 00:11
Неправильно понял, это свойственно людскому роду!!!
edubokom
edubokom ответ Ice van Reed (раскрыть)
26 ноября в 23:56
Согласен, уважаемый, ничего оскорбительного Киллиан не сказал. Речь была о трогательности соболезнований. Эта мера сугубо индивидуальна. Я и написал, что не ожидал такого. Лично я не ожидал. Про Вас речи не было
Пpoтив всех
Пpoтив всех
26 ноября в 23:43
Печально... Величайший... Вечная память...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ rubin kazzzan (раскрыть)
26 ноября в 23:21
Сейчас два лагеря, те кто пришли играть с надеждой стать звездой! Есть вторые которые понимают, что паспортистом быть выгоднее, зачем расти если есть нужный паспорт, скандалы ссоры это пиар,чёрный или белый, но это ПИАР! Игры забывают, поступки остаются!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
26 ноября в 23:14
Вот ведь футбол был!!!! Сейчас не то, далеко не то!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ edubokom (раскрыть)
26 ноября в 23:12, ред.
Уважаемый, Килиан ничего оскорбительного не сказал (последняя фраза в предложении запоминается лучше монгольского Ига , ведь 2020 год столько принёс, все ждут когда, високосный год перестанет гулять по планете!
edubokom
edubokom
26 ноября в 23:01
Очень трогательные соболезнования. Кроме Мбаппе. Даже не ожидал.
Ice van Reed
Ice van Reed
26 ноября в 22:54, ред.
Земля Пухом Диего Армандо Марадона!
112910415
112910415
26 ноября в 21:53
полное единодушие
VAN ARM
VAN ARM
26 ноября в 21:49
и это только малая часть.
протон1
протон1
26 ноября в 21:33
без комментариев . до слёз
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 ноября в 21:07
Таких больше не будет!
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