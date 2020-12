«Он заражал нас футболом». Звезды футбола прощаются с Марадоной

1606413857

26 ноября 2020, 21:04

«Соккер.ру» скорбит вместе со всеми.

Филипп Лам:

Вчера скончался один из величайших футболистов всех времен — Диего Марадона. Неописуемый талант, легенда планетарного масштаба, почти святой для своих поклонников. Мои мысли в это трудное время с его семьей и друзьями. Покойся с миром, Диего Армандо Марадона!

Хосеп Гвардиола:

Я помню баннер, который видел много лет назад в Аргентине, на нём было написано: «Не важно, что ты сделал со своей жизнью. Важно — что ты сделал для наших жизней». История знала не так много потрясающих футболистов. Он был одним из них. Для людей нашего поколения, тех, кто видел ЧМ -1986 в Мексике и других его игра сделала этот вид спорта лучше. Крепкие объятия всей семье от «Манчестер Сити».

Криштиану Роналду:

Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Один из лучших в мире. Бесподобный волшебник. Он уходит слишком рано, но оставляет безграничное наследство и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, ас. Тебя никогда не забудут.

Лионель Месси:

Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я помню все прекрасные моменты, прожитые с ним. Выражаю соболезнования всем близким, его семье и друзьям. ПОКОЙСЯ С МИРОМ.

Карлос Тевес:

Ты бессмертен, ты никогда не умрешь, ты будешь жить в моем сердце! Я люблю тебя, Король Королей!

Зинедин Зидан:

Спасибо за твою магию на поле, Диего Армандо Марадона. Очень печальный момент для мира футбола. Ушел гений.

Пеле:

Это очень грустная новость. Я потерял большого друга, а мир — легенду. Сейчас я хочу выразить соболезнование семье Диего. Надеюсь, однажды мы с ним вместе сыграем на небесах.

Диего Симеоне:

Это очень трудно. Тебе звонят и говорят, что Марадона умер, а ты не можешь в это поверить. Нас покинула легенда, великий аргентинец. Мы росли в разные времена, но он находил возможность заразить нас футболом. Мы общались с ним, когда я был очень молод, это был поворотный момент в моей жизни. Это очень важный человек для всей Аргентины. Он очень сильный, всегда побеждал, но в этой ситуации не смог. Марадона навсегда останется в нашей памяти. Ты всегда будешь ЛУЧШИМ В МИРЕ! Люблю тебя, Диего.

Тони Кроос:

Харри Кейн:

Имел честь однажды встретиться с ним. Печальная новость. RIP Диего Марадона.

Неймар:

Вы навсегда останетесь в наших воспоминаниях. Ваше наследство вечно. ФУТБОЛЬНОЕ спасибо! Покойся с миром, легенда.

Олег Романцев:

Ушла целая футбольная эпоха. Человек, который мог запомниться навсегда. Тренеры, которые играют против команды Марадоны, говорят одну и ту же фразу: «Удержим Марадону — есть шанс на успех». Это уникальная личность. На мой взгляд, лучший игрок. Я играл против него. Мало кто знает, но я играл против Аргентины в товарищеском матче за сборную СССР в 80-х годах. 20-летний Марадона и даже младше забил нам гол. Сыграли тогда 1:1. Он единственный игрок, на моей памяти, без которого команда становилась совершенно другой.

Килиан Мбаппе:

RIP Легенда. Вы навсегда останетесь в истории футбола. Спасибо за то удовольствие, которое вы доставили всему миру своей игрой. Ох, ох, ох. Е**ный 2020-й…

RIP Legend.

You will stay in the history of football forever. Thanks you for all the pleasure you gave to the whole world 🙌🏽🙏🏽❤️



Мохамед Салах:

Легенда футбольной вселенной ушла слишком рано. Мои мысли с его семьей, друзьями и поклонниками по всему свету.

Златан Ибрагимович:

Марадона не умер — он бессмертен. Бог дал миру самого одаренного футболиста всех времен. Он будет жить вечно.

Андре Виллаш-Боаш:

Тяжёлая новость. Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела из обращения 10-й номер во всех турнирах для всех команд. Это будет лучшая почесть, которую мы могли бы ему оказать. Марадона — невероятная потеря для мира футбола.

Андреа Пирло:

Бог футбола покинул нас. Спасибо за все, Диего.

Гари Линекер:

Лучший игрок своего поколения и, возможно, величайший футболист всех времен. Надеюсь, после счастливой, но беспокойной жизни он, наконец-то, найдет утешение в руках Бога.

