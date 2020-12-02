ЗиданАут. Увольнение Зизу спасет «Мадрид»

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02 декабря 2020, 16:54

На днях «королевский» клуб второй раз уступил «Шахтеру» в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. Положение «сливочных» в группе плохое, и выход в плей-офф стоит под большим вопросом.

Давайте разберемся, виноват ли Зидан в провальной игре «Реала»?

Во-первых, давайте рассмотрим игру «бланкос» в Киеве. Футболисты «Реала» неплохо начали игру, и имели несколько неплохих моментов к 20 минуте, но плохая реализация и уверенная игра кипера «горняков» не дали гостям открыть счет. Дальше же «Реал» продолжил игру в типичной для Зидана манере — бесконечные обкатывания с фланга на фланг и бесполезные навесы в никуда.

Главный виновник такой бездарной игры — тренер. За качество игры должен отвечать только он. Голы «сливочные» в основном забивают после стандартов или контратак. В позиционной игре эта команда нулевая. Хорошо, по-другому играть ты не умеешь, тогда выпускай игроков, которые способны играть на втором этаже. Как не высокий ростом Родриго, сможет выиграть верх у Витао? Раньше это делал Роналду, но его сейчас нет и замены ему тоже. Тогда возникает еще один вопрос к Зидану, который полностью отказался от новых приобретений. Отказался — значит доволен, доволен — покажи результат. А результат мы увидели в игре против «Шахтера». И таких игр в исполнении «Мадрида» видим не в первый раз. Все это продолжится, пока Зидан не будет уволен.

Исходя из этого, наш ответ на вопрос виновен ли Зидан в провалах «Реала» — да! Как и руководство клуба во главе с Флорентино Пересом. Великий Дон Сантьяго Бернабеу с грустью смотрит на свою любимую команду с небес. А ведь при нем, «Реал» был самой доминирующей командой в мире. Конечно, провалы случаются с каждой командой и «Реал» тоже не исключение, но надо иметь честь признавать свои ошибки и исправить их. Сейчас же в клубе не делается ни то, ни другое.

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