«Реал Сосьедад» — «Риека»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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02 декабря 2020, 19:05

Предлагаем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 5-го тура Лиги Европы, в котором сыграют «Реал Сосьедад» и «Риека».

«Реал Сосьедад»

В прошлом туре Лиги Европы «Реал Сосьедад» сыграл вничью с АЗ в Нидерландах (0:0). Испанская команда набрала семь очков и занимает третье место в квартет F. Впереди идет «Наполи», с преимуществом в два очка, а у Алкмаара только хуже дополнительные показатели.

29 ноября «Реал Сосьедад» разделил очки с «Вильярреалом» в матче испанской Ла Лиги, где команда занимает первое место в турнирной таблице с минимальным отрывом от второго «Атлетико».

«Риека»

«Риека» уже не решает никаких задач в Лиге Европы. Хорватская команда проиграла все четыре поединка в группе с общим счетом 2:9.

В предыдущем матче турнира «Риека» проиграла в гостях «Наполи» (0:2). В чемпионате Хорватии клуб базируется на пятой позиции в рейтинге. Последний матч с «Осиеком» завершился вничью 0:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Сосьедад» — 1.132

Ничья – 8.500

Победит «Риека» — 19.740

Статистика

«Риека» проиграла 4 прошлых матча в Лиге Европы

Ставка на ТМ(2,5) сыграла в 4 предыдущих матчах «Реал Сосьедада» в турнире

«Риека» пропускала минимум два гола в трех прошлых поединках Лиги Европы

Прогноз

«Риека» представлена в этом матче в статусе очевидного аутсайдера. Гости уже не преследуют турнирных задач, тогда, как хозяевам нужна только победа.

Предлагаем взять ставку на победу «Реал Сосьедада» с форой (-2), за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.65.