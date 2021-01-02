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Форвард за 100 миллионов евро. Гвардиола определился с напарником для Месси

02 января 2021, 15:00
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О трансферах одного из фаворитов ЛЧ – на «Соккер.ру».

Чем плохи нападающие Агуэро и Жезус?

- чтобы искать форвардам замену, нужно сначала обосновать потребность в трансфере. Особенно когда охотятся за дорогими новичками. Но в этом случае все понятно, Агуэро стукнет 33 года, а Жезус слишком нестабильный для клуба с амбициями «Сити»;

- Серхио потерял место в основе, поскольку не в форме. У него всего 138 минут в АПЛ (2 матча в стартовом составе), лишь 103 минуты в Лиге чемпионов (одна игра с первых секунд). При этом аргентинец лишь раз был травмирован долго – 22 дня с конца октября до середины ноября;

- Жезус сыграл в 7 турах из 14. Даже когда не играл Агуэро, Гвадиола искал другие варианты. Отчасти из-за травмы бразильца, его не было больше месяца. А отчасти из-за невзрачности. У Жезуса всего 13 ударов в 7 играх АПЛ, лишь 4 раза попал в створ, зато забил 2 мяча;

- по пропущенным голам оборона «Манчестер Сити» на первом месте, 12 ошибок, 5 «сухарей» в 6 последних играх. А вот атака подводит жестко, 11-е место в АПЛ. Даже если в перенесенных играх добавят, то будут далеки от главных атакующих линий сезона. Без голов страдали результаты – 5 ничьих и 2 поражения в АПЛ;

- слухи об уходе Жезуса бродили в начале прошлого года, причем их подтверждали главные инсайдеры футбольной Англии из «The Athletic». Дожидались Кубка Америки, где бразилец мог повысить к себе интерес. Учитывалось также недовольство бразильца положением. Но пандемия спутала карты;

- у Агуэро, которого Гвардиола три недели назвал «лучшим нападающим в истории „Манчестер Сити“», серия мелких травм, которые мешают полгода. А когда здоров, то начинаются проблемы с желудком, пропускает тренировки. Возможно, ударно вернется в 2021-м, ведь умеет собирать голы в АПЛ, но перестраховаться боссам «горожан» точно нужно;

- уход Агуэро в 2020-м, скорее всего, тоже сорвал именно коронавирус. Возрастной нападающий с контрактом до июня 2021 года остался, а при неудаче в переговорах Гвардиолы и Месси сможет стать свободным агентом. Не стал спешить, ведь если «Манчестер Сити» уговорит Лионеля, то Серхио – его близкий друг, станет важным условием в торгах;

- капитан «Барселоны» несколько раз публично возмущался, что Бартомеу некрасиво поступил с Луисом Суаресом. «Горожане» могут оставить в команде Агуэро, предложив контракт запасного форварда, чтобы Месси был доволен. Но вот на поле, с Лионелем или без него, Гвардиоле нужен нападающий, который готов к заходу в финал ЛЧ и морально, и физически. И такие люди есть.

Гвардиола определился с фаворитом?

- «Манчестер Сити» — специфическая команда. Им скорее нужен Фирмино, необычный центральный нападающий, чем классический игрок на острие. Гвардиола рад бы выкинуть фокус, наиграв в центре атаки молодого Феррана Торреса или Стерлинга, но вингерам не хватает квалификации, чтобы собирать пачками голы и ассисты на неродной позиции;

- за последние годы тема покупки нападающего поднималась многократно. Говорили о Холанде и Лаутаро в конце 2020-го. Мартинеса вспомнили, поскольку Месси публично одобрил его приход в «Барселону», лишь финансовая ситуация помешала аргентинцу из «Интера» оказаться в Каталонии. Сейчас Лаутаро помогает Лукаку в погоне за «Миланом», забил 6 мячей и отдал 3 ассиста. Но набор формы Алексисом Санчесом поменял расклад. «Манчестер Сити» может подписать Мартинеса;

- есть и другая концепция. Поставить на рослого форварда, а не юркого. Исторически у Гвардиолы с такими складывалось через раз. С Ибрагимовичем не дружил в «Барселоне», не выиграл со Златаном Лигу чемпионов. В Левандовски поверил после пяти голов «Вольфсбургу» после выхода на замену. Но и Роберт благодаря Хосепу в финале главного турнира не победил. А теперь на горизонте Холанд и Кейн. Один молодой и перспективный, второй – зрелый, но голодный к трофеям, как и Эрлинг;

- Кейн может стать фаворитом в списке «горожан». Во-первых, если «шпоры» чудом не выиграют АПЛ, то англичанин может решиться на уход. Во-вторых, у Харри контракт до 2024 года, его трансферная стоимость стартует от 100 млн евро. И это важно, ведь у «Тоттенхэма» будут финансовые проблемы. Набирали кредиты, чтобы отгрохать новый стадион, который сейчас не приносит максимальную прибыль. Леви может отдать 27-летнего Кейна ради спасения клуба;

- в ноябре 2020-го официальный сайт «Партизана» сообщил, что Гвардиола подписал 18-летнего результативного Стевановича. Заплатят за него 8 млн евро, не считая бонусов. Но это превентивная мера на случай, если с Агуэро или Жезусом что-то случится. Не факт, что Филип присоединится к «горожанам» сразу. Но поиски активно продолжаются, а в 2021-м пора определиться.

Нападающий улучшит «Манчестер Сити»?

- если посмотреть на таблицу, то вроде бы «горожане» на непривычно низком месте — восьмые, наравне с «Саутгемптоном» по очкам. Но ведь у них два несыгранных поединка. Можно 26 пунктов превратить в 32, а это на один меньше, чем у «Ливерпуля» и МЮ;

- учитывая амбиции, – хотят бороться и за победу в АПЛ, и за успех в Лиге чемпионов, где букмекеры отводят им второе место в рейтинге фаворитов после «Баварии», команде надо развиваться. В защиту вложили достаточно денег, чтобы сделать паузу. В центре поля, раз Де Брюйне не в «Реале» или «Ювентусе», пока знакомый Гвардиоле характер игры. Остается атака. Причем именно центр, где к Агуэро и Жезусу накопились вопросы;

- Кейн – голевая машина, причем на пять лет моложе, чем Агуэро. Достаточно крепкий, чтобы собраться и выдать крутой сезон в «Манчестер Сити». В текущем чемпионате с Моуриньо доказал, что не является лишь тем, кто завершает чужие старания голевым ударом. У Кейна 10 ассистов в 15 играх, лучший показатель топ-5. Дополните статистику 9 голами, и получите форварда, что играет на команду, но и о прямых задачах не забывает;

- если сравнивать Агуэро, Жезуса и Кейна, то в пользу последнего говорит наличие опыта, как у Серхио, при отсутствии нестабильности, как у Габриэля. Если бы сейчас в составе «Манчестер Сити» был такой нападающий, то вряд ли Клопп с уверенностью смотрел бы в чемпионское будущее. И с нынешним составом Гвардиолы, где Марез, Стерлинг и Ферран Торрес, придется повозиться. Но добавьте в уравнение не только Кейна, а и Месси – получите совсем другой статус МС;

- для двойного удара по трансферному рынку и усилению в мечтах о Лиге чемпионов придется продать парочку игроков. Но у «Манчестер Сити» для этого достаточно глубокий состав. И глубокий карман владельцев, которые с помощью лучших британских юристов отбились от нападок УЕФА. Сумеют оформить серию сделок с новыми звездами так хитро, как это делает ПСЖ, через личные рекламные контракты.

Шейхов из «Манчестер Сити» не остановить в их желании завоевать Лигу чемпионов. И уже было доказано на основе анализа чисто футбольных действий, что за последние годы Гвардиола и его команда заслужили как минимум финал. Но постоянно не хватает решающего рывка. Помимо идеальной игры защиты в плей-офф ЛЧ, еще и голов от центральных форвардов в решающих матчах.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
03 января в 15:15
Сплошная вода.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
02 января в 18:44
Купите Холланда и не нужен будет Месси и форвард для него за 100 лямов. Жозе не отпустит Кейна,он даже уволится,если это произойдёт. Если конечно хотят то пусть подписывают свободным агентом Месси,только вот ,как футболист он МС совсем не нужен. Пусть сидит на лавке и выходит пробивать пенальти,надеюсь шейхи смогут внести коррективы в регламент АПЛ. Брюйна вполне хватает и нужен целеустремлённый форвард - Холанд,дорогой готовый продукт. Стерлинг тоже будет драйва на фланге давать. Месси сидит на лавке и продаёт футболки с номером 10,не надо от него большего требовать. Жители Нибиру,поддерживают эту межгалактическую звезду.
allemz
allemz
02 января в 17:01
Смешно, это бесполезное дерево не уровень МС. Уж тем более горе-бомбардир не игрок системы плешивого оракула. Из этих 90 лямов за это дно, только 89,9 лямов за английский паспорт. Раздули из этой утки фиг пойми что.
Damir76
Damir76
02 января в 16:32
Кейн не пойдет а Месси останется
shlomo
shlomo
02 января в 15:19
Спасибо за статью....вот уж разжевали, так разжевали вдоль и поперек весь МС.... (единственное, что хочется отметить....вероятность перехода Месси к Пепу настолько мала, что более вероятно возвращение Гвардиолы в Барсу и тогда поиск форварда за 100 миллионов заиграет новыми красками....:))))....а если отбросить шутки в сторону, то у Сити остался один козырь против Ливерпуля (но зато какой)....деньги!.....хотя Хосеп в недавнем интервью сказал: ....трансферы в январе? ...нет, этого не будет....мы собрали фантастическую команду, которая способна бороться за победу во всех турнирах.....вот и пойми его...и кажется, что Гвардиола тупо засиделся на одном месте....за годы попыток сломать проклятие плей-офф ЛЧ его команда сейчас утратила и свою фишку — стабильный набор очков на дистанции....и ему сейчас предстоит не только наладить тактические аспекты игры, но и вдохнуть в МС новую энергию (и если он справится с такой задачей, то это можно будет называть тренерской магией новой формации...)
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
02 января в 15:12
Кейн сильно зависим от ассистентов
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