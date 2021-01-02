Форвард за 100 миллионов евро. Гвардиола определился с напарником для Месси

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02 января 2021, 15:00

О трансферах одного из фаворитов ЛЧ – на «Соккер.ру».

Чем плохи нападающие Агуэро и Жезус?

- чтобы искать форвардам замену, нужно сначала обосновать потребность в трансфере. Особенно когда охотятся за дорогими новичками. Но в этом случае все понятно, Агуэро стукнет 33 года, а Жезус слишком нестабильный для клуба с амбициями «Сити»;

- Серхио потерял место в основе, поскольку не в форме. У него всего 138 минут в АПЛ (2 матча в стартовом составе), лишь 103 минуты в Лиге чемпионов (одна игра с первых секунд). При этом аргентинец лишь раз был травмирован долго – 22 дня с конца октября до середины ноября;

- Жезус сыграл в 7 турах из 14. Даже когда не играл Агуэро, Гвадиола искал другие варианты. Отчасти из-за травмы бразильца, его не было больше месяца. А отчасти из-за невзрачности. У Жезуса всего 13 ударов в 7 играх АПЛ , лишь 4 раза попал в створ, зато забил 2 мяча;

- по пропущенным голам оборона «Манчестер Сити» на первом месте, 12 ошибок, 5 «сухарей» в 6 последних играх. А вот атака подводит жестко, 11-е место в АПЛ . Даже если в перенесенных играх добавят, то будут далеки от главных атакующих линий сезона. Без голов страдали результаты – 5 ничьих и 2 поражения в АПЛ ;

- слухи об уходе Жезуса бродили в начале прошлого года, причем их подтверждали главные инсайдеры футбольной Англии из «The Athletic». Дожидались Кубка Америки, где бразилец мог повысить к себе интерес. Учитывалось также недовольство бразильца положением. Но пандемия спутала карты;

- у Агуэро, которого Гвардиола три недели назвал «лучшим нападающим в истории „Манчестер Сити“», серия мелких травм, которые мешают полгода. А когда здоров, то начинаются проблемы с желудком, пропускает тренировки. Возможно, ударно вернется в 2021-м, ведь умеет собирать голы в АПЛ , но перестраховаться боссам «горожан» точно нужно;

- уход Агуэро в 2020-м, скорее всего, тоже сорвал именно коронавирус. Возрастной нападающий с контрактом до июня 2021 года остался, а при неудаче в переговорах Гвардиолы и Месси сможет стать свободным агентом. Не стал спешить, ведь если «Манчестер Сити» уговорит Лионеля, то Серхио – его близкий друг, станет важным условием в торгах;



- капитан «Барселоны» несколько раз публично возмущался, что Бартомеу некрасиво поступил с Луисом Суаресом. «Горожане» могут оставить в команде Агуэро, предложив контракт запасного форварда, чтобы Месси был доволен. Но вот на поле, с Лионелем или без него, Гвардиоле нужен нападающий, который готов к заходу в финал ЛЧ и морально, и физически. И такие люди есть.

Гвардиола определился с фаворитом?

- «Манчестер Сити» — специфическая команда. Им скорее нужен Фирмино, необычный центральный нападающий, чем классический игрок на острие. Гвардиола рад бы выкинуть фокус, наиграв в центре атаки молодого Феррана Торреса или Стерлинга, но вингерам не хватает квалификации, чтобы собирать пачками голы и ассисты на неродной позиции;

- за последние годы тема покупки нападающего поднималась многократно. Говорили о Холанде и Лаутаро в конце 2020-го. Мартинеса вспомнили, поскольку Месси публично одобрил его приход в «Барселону», лишь финансовая ситуация помешала аргентинцу из «Интера» оказаться в Каталонии. Сейчас Лаутаро помогает Лукаку в погоне за «Миланом», забил 6 мячей и отдал 3 ассиста. Но набор формы Алексисом Санчесом поменял расклад. «Манчестер Сити» может подписать Мартинеса;



- есть и другая концепция. Поставить на рослого форварда, а не юркого. Исторически у Гвардиолы с такими складывалось через раз. С Ибрагимовичем не дружил в «Барселоне», не выиграл со Златаном Лигу чемпионов. В Левандовски поверил после пяти голов «Вольфсбургу» после выхода на замену. Но и Роберт благодаря Хосепу в финале главного турнира не победил. А теперь на горизонте Холанд и Кейн. Один молодой и перспективный, второй – зрелый, но голодный к трофеям, как и Эрлинг;



- Кейн может стать фаворитом в списке «горожан». Во-первых, если «шпоры» чудом не выиграют АПЛ , то англичанин может решиться на уход. Во-вторых, у Харри контракт до 2024 года, его трансферная стоимость стартует от 100 млн евро. И это важно, ведь у «Тоттенхэма» будут финансовые проблемы. Набирали кредиты, чтобы отгрохать новый стадион, который сейчас не приносит максимальную прибыль. Леви может отдать 27-летнего Кейна ради спасения клуба;

- в ноябре 2020-го официальный сайт «Партизана» сообщил, что Гвардиола подписал 18-летнего результативного Стевановича. Заплатят за него 8 млн евро, не считая бонусов. Но это превентивная мера на случай, если с Агуэро или Жезусом что-то случится. Не факт, что Филип присоединится к «горожанам» сразу. Но поиски активно продолжаются, а в 2021-м пора определиться.

Нападающий улучшит «Манчестер Сити»?

- если посмотреть на таблицу, то вроде бы «горожане» на непривычно низком месте — восьмые, наравне с «Саутгемптоном» по очкам. Но ведь у них два несыгранных поединка. Можно 26 пунктов превратить в 32, а это на один меньше, чем у «Ливерпуля» и МЮ ;

- учитывая амбиции, – хотят бороться и за победу в АПЛ , и за успех в Лиге чемпионов, где букмекеры отводят им второе место в рейтинге фаворитов после «Баварии», команде надо развиваться. В защиту вложили достаточно денег, чтобы сделать паузу. В центре поля, раз Де Брюйне не в «Реале» или «Ювентусе», пока знакомый Гвардиоле характер игры. Остается атака. Причем именно центр, где к Агуэро и Жезусу накопились вопросы;



- Кейн – голевая машина, причем на пять лет моложе, чем Агуэро. Достаточно крепкий, чтобы собраться и выдать крутой сезон в «Манчестер Сити». В текущем чемпионате с Моуриньо доказал, что не является лишь тем, кто завершает чужие старания голевым ударом. У Кейна 10 ассистов в 15 играх, лучший показатель топ-5. Дополните статистику 9 голами, и получите форварда, что играет на команду, но и о прямых задачах не забывает;

- если сравнивать Агуэро, Жезуса и Кейна, то в пользу последнего говорит наличие опыта, как у Серхио, при отсутствии нестабильности, как у Габриэля. Если бы сейчас в составе «Манчестер Сити» был такой нападающий, то вряд ли Клопп с уверенностью смотрел бы в чемпионское будущее. И с нынешним составом Гвардиолы, где Марез, Стерлинг и Ферран Торрес, придется повозиться. Но добавьте в уравнение не только Кейна, а и Месси – получите совсем другой статус МС ;

- для двойного удара по трансферному рынку и усилению в мечтах о Лиге чемпионов придется продать парочку игроков. Но у «Манчестер Сити» для этого достаточно глубокий состав. И глубокий карман владельцев, которые с помощью лучших британских юристов отбились от нападок УЕФА . Сумеют оформить серию сделок с новыми звездами так хитро, как это делает ПСЖ , через личные рекламные контракты.