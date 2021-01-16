МЮ больше не короли пенальти. Не только «Спартак» наступает на пятки

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16 января 2021, 18:24

Горячая тема с подачи Юргена Клоппа.

Немецкий наставник «Ливерпуля» явно не в лучшем расположении духа, а в такой фазе Юрген обычно ворчит. И когда не получил два пенальти в проигранном матче с «Саутгемптоном», то прошелся по будущему сопернику:

Я слышал, что МЮ за два года пробил больше пенальти, чем моя команда за пять с половиной лет.

Сульшер в ответ обвинил Клоппа в давлении на арбитров перед матчем лидеров АПЛ . Затем выступил бывший рефери Клаттенбург – арбитр, которого фанаты обвиняли в симпатиях к МЮ в разные времена.

Известный рефери заявил, что 3 пенальти в пользу команды Сульшера в этом сезоне липовые. И напомнил Клоппу, как его форварды симулировали нарушения правил, обвинив в лицемерии. Видим вечный спор двух клубов, что терпеть друг друга не могут.

Интереснее понять, ошибся ли Клопп со статистикой? И где прячутся истинные короли пенальти в Европе, если в новом сезоне это не «Манчестер Юнайтед»?

В АПЛ рекорд пенальти у «Лестера»

В этом сезоне «лисы» получили 10 пенальти. У «Манчестер Юнайтед» всего 6, как и у «Брайтона». Дальше идут «Фулхэм», «Челси» и «Ливерпуль» с 5 попытками. Команда Клоппа забила столько же голов с «точки», как и команда Сульшера.

Но это в нынешнем сезоне. В целом же Юрген привел верные цифры, если считать за 2.5 сезона показатели МЮ – 32 пенальти, и показатели «Ливерпуля», но уже за все время, когда Клопп является тренером – 30 пенальти. Вот только три года назад у МЮ за сезон было всего 3 пенальти.

Так что установка на падения в штрафной площади при малейшем контакте явно идет от главного тренера. Сульшер любит дайвинг, что и отметил Клаттенбург – в половине случаев в этом сезоне рефери зафиксировал падение по инициативе футболиста МЮ . Но это не всегда значит, что фола нет.

Зато по общему количеству пенальти за пять сезонов «Лестер» и «Манчестер Сити» обошли «Манчестер Юнайтед», пускай и на пару ударов. «Ливерпуль», к слову, в пятерке, но подопечные Сульшера заметно оторвались в прошлом – 14 пенальти против 5 у Клоппа, и позапрошлом сезонах – 12 против 7.

Зато «Лестер» остался первым и в целом, и сейчас. У них уже 8 голов из 31 с пенальти, а 2 попытки не реализовали.

«Милан» и еще 6 клубов выше МЮ

В Серии А лидером является «Милан» — 11 заработанных пенальти, но 3 промаха при 8 голах. «Ювентус» заметно отстал – 5 пенальти, 1 из которых не сумел реализовать Роналду. Дальше идут «Рома» и «Лацио», но их показатель (5 и 4 удара с «точки») рядовой для Европы и сезона.

В одной лиге сосуществуют клубы с 11 пенальти и с одним, как «Удинезе», «Парма» или «Дженоа». Количество свистков зависит от стиля игры. Например, у атакующей «Аталанты» лишь 2 пенальти. А еще от характеристик футболистов. У кого есть мастера падений – у того больше вероятность получить пенальти.

Потому-то «Реал Сосьедад» и выше «Барселоны». У каталонцев всего 5 пенальти, причем 3 штуки умудрились не реализовать, а у басков – 7. Забавно, что именно эти клубы сыграли между собой в серии, где клуб Месси впервые за несколько десятилетий сражался в умении забить с «точки» и победил.

Во Франции находим сразу три клуба, что обходят МЮ по количеству заработанных пенальти – у «Страсбура» 10 ударов с точки (9 голов), у «Лиона» целых 8 (все реализовали), а у «Метца» — 7 (3 промаха, как у «Барселоны»). При этом у ПСЖ , где Ди Мария, Мбаппе, Неймар, Икарди и Кин могут упасть в штрафной площади, всего 5 пенальти.

А вот в Бундеслиге найти рекордсменов сезона не получится, ведь их лидер по пенальти – «Лейпциг», заработал всего 7 моментов. Реализовал при этом 5 штук, что позволяет «Айнтрахту» и «Боруссии» М с 6 голами с «точек» оказаться чуть выше, имея на один шанс меньше.

Подытожим: в топ-5 удалось найти сразу 7 клубов, у которых больше пенальти в сезоне, чем у МЮ .

«Спартак» и «Зенит» после «Ахмата»

Пенальти всегда были и будут скандальной темой. Особенно в чемпионатах, где арбитров пачками отстраняют от работы на неопределенный срок, как в РПЛ . Теория заговора в случаях с отдельными пенальти – как в матчах «Спартака», причем в обе стороны, активно циркулирует среди фанатов.

Запретить во что-то верить, особенно когда ошибки арбитров признают официально, невозможно. Но пора запомнить, что количество пенальти все-таки зависит от стиля футбола. У ПСЖ нет явной установки – нет и рекордов по пенальти. А «Лестер» не такой могущественный и известный, как МЮ , зато рекордсмен АПЛ .

Вот только под микроскопом разбирали именно падения игроков Сульшера. В прошлом сезоне «левых» пенальти в пользу МЮ хватало, но сейчас Клаттенбург нашел лишь 3 штуки. И чем больше выборка – тем больше поводов для скандалов. У «Ахмата» вот 11 пенальти, но кто их внимательно проверял?

А «Ростов» и ЦСКА не ищут падения — у них лишь 3 и 2 попытки соответственно, хотя были сезоны, когда эти клубы были в лидерах по пенальти. Вот только не являются пенальти гарантией успеха, каждый случай – уникальный. «Зенит» стал чемпионом с 10 голами с пенальти в прошлом сезоне, да и «Локомотиву» свистки раньше помогали.

Так что это тема, на которую многие давят. Клопп устроил «игры разума» накануне матча «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Грамотный ход, тем более, статистику ему привели верную. Но все-таки рассказы о заговоре, если у «Ливерпуля» тоже достаточно пенальти, и не все чистые, не зайдут.

Испанские гранды на вершине в 21 веке

«Лестер» или «Ахмат» в этом сезоне выше по пенальти в своих лигах, чем МЮ . Дело не только в статусе клуба. Хотя понятно, что если арбитр судит «Спартак», «Зенит», «Милан» или МЮ , то внимание к эпизодам в штрафной максимальное. Сам Клаттенбург использовал фразу, смысл которой, похоже, не понял, раз не убрал из своей статьи:

Я – единственный судья, который дал три пенальти соперникам МЮ на «Олд Траффорд». Но тогда тренером уже был Дэвид Мойес. Не думаю, что это случилось бы при Ферги.

Знаменитый рефери признал, что статус клуба и тренера влияет на решения, как и общий подход команды. «Лестер», «Ахмат», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Зенит» и «Спартак» искали падения, в которое судьи поверят.

Там не всегда симуляции, но сознательный выбор. Надо выигрывать любой ценой, и умение упасть – один из методов. И это хорошо показывает статистика пенальти в топ-5 за 21 век. На первом месте «Барселона» — 232 пенальти, из которых забили 181.

Дальше «Реал» — 228 попыток и 192 гола. Потом «Милан», «Рома», «Севилья» и «Лацио». Лишь на седьмом месте МЮ (191 пенальти и 152 гола), потом «Бавария» и «Ювентус». А замыкает десятку «Ливерпуль» — 166 пенальти. Раньше у «красных» бывало и 12 пенальти за сезон, но у Клоппа другая тактика.

Поэтому Бруну Фернандеш прав – дело и в том, как Марсьяль и Рэшфорд работают в штрафной. При пенальти всегда есть момент провокации. МЮ или «Зенит» провоцируют чуть успешнее, чем «Ливерпуль». Но разница сейчас на один удар с «точки» — слишком мало, чтобы строить обвинения.

В этом сезоне короли пенальти – «Ахмат», «Страсбур», «Лестер» и «Милан», а не команды Сульшера или Клоппа. Но стереотип – липкая штука. Итальянцы скорее обвинят «Ювентус», а не «Милан», в работе с рефери. С «Лестером» и МЮ , как видите, аналогичный случай.

Пенальти команды Роджерса никто не разбирает, а фолы в пользу Сульшера всегда в центре внимания. Но хитрый Клопп знал, что делал – давил на судью. Рефери Тирни, назначенный на будущий матч, поставил 5 пенальти в пользу МЮ в последних 10 матчах, и ни одного в 14 играх «Ливерпуля».

В большом футболе нет мелочей, фанаты на взводе и Клопп решил подкинуть дровишек в огонь.