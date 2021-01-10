«Когда последний день отпуска». Смолов опубликовал фото с отдыха

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10 января 2021, 23:20

Форвард «Локомотива» на своей странице в инстаграме опубликовал, снятое на морском берегу.

«Когда последний день отпуска», — подписал фото Фёдор.

Совсем недавно Смолов перенес операцию на плече.