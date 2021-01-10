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«Когда последний день отпуска». Смолов опубликовал фото с отдыха

10 января 2021, 23:20

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов на своей странице в инстаграме опубликовал, снятое на морском берегу.

«Когда последний день отпуска», — подписал фото Фёдор.

Совсем недавно Смолов перенес операцию на плече.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 21:13
у этого всегда отдых ..
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Палыч82 (раскрыть)
13 января в 07:26
Рацуха на 5 баллов!!👍👍👍👍👍
Палыч82
Палыч82 ответ Gahi (раскрыть)
12 января в 22:42
Так то футболист...
Палыч82
Палыч82 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
12 января в 22:41
Да вместо него с Эдером (можно и вместо Зе Луиша тоже, за 11 матчей гол и передача голевая) - статуи отлить и в штрафную соперника поставить, тупо по теории вероятности больше голов в ворота отрекошетит, чем эти броуновцы пешеходные соображают
Locomotive Breath
Locomotive Breath
11 января в 10:39
Цементом его залить и оставить на камушке памятником. Один чёрт толку никакого).
CSKA2012
CSKA2012
11 января в 08:45
Вот где этот недофутболист отдыхает ? Потом заразу везут в Россию распространять?!
memphis
memphis
11 января в 07:24
Жаль оно не тонет в море, а то волна бы сделала свое дело
cska vperiod
cska vperiod
11 января в 05:17
Нам всем так жить.
Mangur
Mangur
11 января в 02:41
Отдохнул, теперь забивпй.
Gahi
Gahi
11 января в 01:14
Такое ощущение из новостей, что только Влашич к сезону всё это время готовился, а остальные только с отпуска выходят.
Faustello
Faustello
11 января в 00:21
Все тачки утопил, можно возвращаться на дойку РЖД!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 00:15
Хватит отдыхать,давай тренируйся!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
11 января в 00:10
Когда будешь забивать голы?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 января в 00:08
Кого он хочет обмануть....??...))
А то мы не знаем как выглядит последний день отпуска...
ТТ
ТТ
11 января в 00:07
Все только начинается!!!
Сухины дети
Сухины дети
10 января в 23:50
Совсем распустился без Палыча
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 января в 23:29
Только кнопки тыкать и тату набивать умеют.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ beefs (раскрыть)
10 января в 23:26
судя по оставленным 6 комментариям - да. Хорошо хоть эту новость главной не назвали.
Q-J-G
Q-J-G
10 января в 23:25
Человек-тату...
Василий 50
Василий 50
10 января в 23:25
Для него это важно.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
10 января в 23:23
Бедняга Федя, теперь на тренировки ходить, скамейку полировать, в рекламе сниматься, суровые трудовые будни...
beefs
beefs
10 января в 23:22
и вы думаете нам это интересно...
drug01
drug01
10 января в 23:21
Молодец только всё это картинка
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 января в 23:21
Для вас с Кокориным уж давно пенсия наступила.
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