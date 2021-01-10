«Когда последний день отпуска». Смолов опубликовал фото с отдыха

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов на своей странице в инстаграме опубликовал, снятое на морском берегу.
«Когда последний день отпуска», — подписал фото Фёдор.
Совсем недавно Смолов перенес операцию на плече.
Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов на своей странице в инстаграме опубликовал, снятое на морском берегу.
«Когда последний день отпуска», — подписал фото Фёдор.
Совсем недавно Смолов перенес операцию на плече.
А то мы не знаем как выглядит последний день отпуска...
А то мы не знаем как выглядит последний день отпуска...