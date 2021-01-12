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Дзюба взял в руки бамбуковый меч, Модрич слепил снеговика, а также хитрый бразильский тренер. Лучшее из Сети

12 января 2021, 08:49
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба опубликовал фотографию в костюме для занятий боевыми искусствами.

Кэндо – это фехтование на бамбуковых палках.

Вот так отдыхает хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк:

Бывшие игроки «Зенита» Владмир Быстров, Александр Кержаков и Андрей Аршавин вновь играют за одну команду, только уже в другом виде спорта.

Полузащитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поплавал с дельфинами.

В Мадриде из-за самого сильного снегопада за последние 80 лет объявлен красный уровень тревоги. Однако игрок «Атлетико» Коке в восторге от такой погоды.

А у Луки Модрича из «Реала» получился вот такой снеговик:

Игрок «Атлетико» Маркос Льоренте даже не заметил, что погода изменилась.

Известный карикатурист Омар Момани посвятил одну из своих работ мадридским морозам. Найдите Месси на картинке.

Меньше всего повезло игрокам «Райо Вальекано». Они не смогли добраться на матч Сегунды с «Мирандесом» из-за погодных условий.

В ходе поездки футболисты «Райо» помогли выталкивать машины, застрявшие в снегу.

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Девушка дня:

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Милота дня:

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Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, показала, как их дети празднуют гол папы со штрафного в ворота "Гранады” (4:0).

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«Реакция Головина в самолёте после его забитого гола. „Обычно он всегда злится, но теперь он доволен!“» — подписала видео пресс-служба «Монако».

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Игрок «Астон Виллы» Луи Барри накануне забил гол в ворота «Ливерпуля».

После матча произошел вот такой момент. Луи поменялся футболками с Фабиньо, но кто-то из сотрудников клуба посоветовал ему, что футболку, в которой он забил в дебютном матче, лучше оставить себе на память.

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Futurista
Futurista
12 января в 14:53
Быстров, Кержаков и Аршавин...лет 25 назад стояли бы на фото с теннисными ракетками...
Futurista
Futurista
12 января в 14:30, ред.
Если бы Жозе стал тренером Зенита, он так бы выглядел всегда...
Futurista
Futurista ответ rubin kazzzan (раскрыть)
12 января в 14:27
lobsterdam
lobsterdam
12 января в 13:53
Вспомнился старый анекдот, он заканчивается словами: "Волобуев, вот ваш меч!"...
Ruslik1982
Ruslik1982
12 января в 12:58
один Модрич по-человечески, без понтов
rubin kazzzan
rubin kazzzan
12 января в 12:51
Спутница форварда Севильи - это просто счастье для настоящего мужчины!!!!! 😅
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 января в 11:33
Три раза возвращался к фотке спутнице форварда «Севильи» Лукаса Окампоса. Геннадий Орлов должен заливаться в приступах неудержимого веселья.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
12 января в 11:25
Дзюба даже читать дальше не стал, увидев заголовок)))
Нази
Нази
12 января в 10:20
Артем молодец взял себя в "руки"..
13 RUS
13 RUS
12 января в 09:37
Опять зюба устанет прежде времени, а виноват во всем Богданыч
виктор бочарников
виктор бочарников
12 января в 09:34
Дзюба взял в руки....дальше можно не продолжать, заголовок готов!!
Добряк
Добряк
12 января в 09:08
Спутница Окампоса это не девушка дня, а попа дня, поскольку самой девушки на фото нет, только её пятая точка и ляжки...
shlomo
shlomo
12 января в 08:51
Спасибо...есть что посмотреть...
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