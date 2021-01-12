Дзюба взял в руки бамбуковый меч, Модрич слепил снеговика, а также хитрый бразильский тренер. Лучшее из Сети

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12 января 2021, 08:49

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Форвард «Зенита» опубликовал фотографию в костюме для занятий боевыми искусствами.

Кэндо – это фехтование на бамбуковых палках.

Вот так отдыхает хавбек «Локомотива» :

Бывшие игроки «Зенита» , и вновь играют за одну команду, только уже в другом виде спорта.

Полузащитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поплавал с дельфинами.

В Мадриде из-за самого сильного снегопада за последние 80 лет объявлен красный уровень тревоги. Однако игрок «Атлетико» Коке в восторге от такой погоды.

А у из «Реала» получился вот такой снеговик:

Игрок «Атлетико» даже не заметил, что погода изменилась.

Известный карикатурист Омар Момани посвятил одну из своих работ мадридским морозам. Найдите Месси на картинке.

Меньше всего повезло игрокам «Райо Вальекано». Они не смогли добраться на матч Сегунды с «Мирандесом» из-за погодных условий.

В ходе поездки футболисты «Райо» помогли выталкивать машины, застрявшие в снегу.

🎥 Hola @CDMirandes vamos para allá. Por nosotros no va a ser pero esto está complicado 🌨️🌨️🌨️

Que lleguéis sanos todos los que tenéis que estar hoy en las carreteras. pic.twitter.com/7vPpcOjAcw — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 8, 2021

Перенесемся в солнечную Бразилию. Накануне "Гремио” на выезде сыграл вничью с "Форталезой” в матче бразильской Серии А (0:0).

Тренер гостей в одном из эпизодов придержал игрока соперников перед вбросом аута, чтобы его команда успела вернуться в оборону. Арбитр зафиксировал фол и показал Ренато желтую карточку.

Renato Gaúcho faz falta em Carlinhos e leva cartão amarelo.



Este é o tweet.



Assista aos melhores momentos e siga Grêmio x Fortaleza em tempo real: https://t.co/ArDXE6i5fI pic.twitter.com/Ga6JNaHqhC — ge (@geglobo) January 10, 2021

Девушка дня:

Спутница форварда «Севильи» Лукаса Окампоса.

Форвард «Ливерпуля» похвастался фигурой.

Нападающий дортмундской «Боруссии» продолжает разрывать Бундеслигу. Посмотрите, какой гол он забил в недавнем матче против «Лейпцига».

Милота дня:

«Чорли» (маленький клуб из 6-го дивизиона) обыграл «Дерби Каунти» (2:0) в третьем раунде Кубка Англии. После матча футболисты спели в раздевалке хит Адель Someone Like You.

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Барселоны» , показала, как их дети празднуют гол папы со штрафного в ворота "Гранады” (4:0).

Stop what you’re doing.



This video of Messi’s children celebrating his goal will be the best thing you will see today.



🥰



(IG: antonelaroccuzzo) pic.twitter.com/CUrai6zlmC — Goal (@goal) January 9, 2021

У полузащитника «Монако» взяли интервью в самолёте после матча 18-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (5:2). Вместо микрофона был использован банан.

«Реакция Головина в самолёте после его забитого гола. „Обычно он всегда злится, но теперь он доволен!“» — подписала видео пресс-служба «Монако».

🔝🎦 𝐋𝐚 𝐫𝐞́𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 #𝐆𝐨𝐥𝐨𝐯𝐢𝐧 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥'𝐚𝐯𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐛𝐮𝐭 !

«D'habitude il est toujours énervé mais là il est content !» 😂 pic.twitter.com/JUZ0UACUat — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 7, 2021

Бывший игрок «Реала» на днях подписал контракт с «Реалом Мурсией» из низшего дивизиона Испании.

Посмотрите, в какой форме сейчас находится голландец. Ему явно предстоит много работы.

Игрок «Астон Виллы» накануне забил гол в ворота «Ливерпуля».

После матча произошел вот такой момент. Луи поменялся футболками с Фабиньо, но кто-то из сотрудников клуба посоветовал ему, что футболку, в которой он забил в дебютном матче, лучше оставить себе на память.

Барри догнал Фабиньо и забрал у него свою майку.

«Милан» обыграл «Торино» со счетом 2:0 в матче Серии А.

Вот так разминался перед выходом на поле форвард хозяев .

😎 El calentamiento viral de Ibrahimovic: su pasado taekwondista le permite hacer esto con 39 años pic.twitter.com/bkXmQsR5oZ — MARCA (@marca) January 10, 2021

Утепляйтесь, берите пример с Жозе Моуриньо! До новых встреч!