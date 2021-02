Дзюба взял в руки бамбуковый меч, Модрич слепил снеговика, а также хитрый бразильский тренер. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Форвард «Зенита» опубликовал фотографию в костюме для занятий боевыми искусствами.

Кэндо – это фехтование на бамбуковых палках.

Вот так отдыхает хавбек «Локомотива» :

Бывшие игроки «Зенита» , и вновь играют за одну команду, только уже в другом виде спорта.

Полузащитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поплавал с дельфинами.

В Мадриде из-за самого сильного снегопада за последние 80 лет объявлен красный уровень тревоги. Однако игрок «Атлетико» Коке в восторге от такой погоды.

А у из «Реала» получился вот такой снеговик:

Игрок «Атлетико» даже не заметил, что погода изменилась.

Известный карикатурист Омар Момани посвятил одну из своих работ мадридским морозам. Найдите Месси на картинке.

Меньше всего повезло игрокам «Райо Вальекано». Они не смогли добраться на матч Сегунды с «Мирандесом» из-за погодных условий.

В ходе поездки футболисты «Райо» помогли выталкивать машины, застрявшие в снегу.

Перенесемся в солнечную Бразилию. Накануне "Гремио” на выезде сыграл вничью с "Форталезой” в матче бразильской Серии А (0:0).

Тренер гостей в одном из эпизодов придержал игрока соперников перед вбросом аута, чтобы его команда успела вернуться в оборону. Арбитр зафиксировал фол и показал Ренато желтую карточку.

Спутница форварда «Севильи» Лукаса Окампоса.

Форвард «Ливерпуля» похвастался фигурой.

Нападающий дортмундской «Боруссии» продолжает разрывать Бундеслигу. Посмотрите, какой гол он забил в недавнем матче против «Лейпцига».

«Чорли» (маленький клуб из 6-го дивизиона) обыграл «Дерби Каунти» (2:0) в третьем раунде Кубка Англии. После матча футболисты спели в раздевалке хит Адель Someone Like You.

Here we go, then — @Adele 🙌 pic.twitter.com/jPhuIvu6dZ

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Барселоны» , показала, как их дети празднуют гол папы со штрафного в ворота "Гранады” (4:0).

Stop what you’re doing.



This video of Messi’s children celebrating his goal will be the best thing you will see today.



🥰



(IG: antonelaroccuzzo) pic.twitter.com/CUrai6zlmC