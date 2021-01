«Челси» поздравил ван Гинкела с первым выходом на поле за последние 982 дня

«Челси» в клубном твиттере поздравил полузащитника , выступающего на правах аренды в ПСВ , с возвращением на поле.

Хавбек вышел на замену в концовке матча ПСВ с «Алкмаром» в очередном туре Эредивизие.

Марко появился на поле впервые с 6 мая 2018 года. Из-за травм игрок пропустил 982 дня.