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Виллаш-Боаш устроил демарш. Тренер покинул «Марсель» после скандала клуба с фанатами

сегодня, 12:15
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Руководству «Марселя» не позавидуешь. После скандала с болельщиками демарш устроил собственный главный тренер. «Соккер.ру» — о конфликте Андре Виллаш-Боаша с боссами.

Привыкшие к методам самой суровой «прямой демократии» болельщики «Марселя» решили взять в свои руки судьбу любимой команды и атаковали тренировочную базу клуба с использованием пиротехники и посторонних предметов. Атаковавших было несколько сотен, и все закончилось, как мы помним, переносом матча прошлого тура с «Ренном».

Тренерский демарш

Но теперь психанул Виллаш-Боаш, который подписал двухлетний контракт с клубом в мае 2019 года. «Марсель» отстранил его от работы после того, как португалец заявил о намерении уйти в отставку из-за несогласия со спортивной политикой клуба. Среди прочего, Виллаш-Боаш раскритиковал боссов за подписание Оливье Нтчама из «Селтика» в последний день трансферного окна.

Мне ничего не нужно от «Марселя». Я жду ответа. Может, мне откажут, и я продолжу работу. Мне не нужны деньги. Я просто хочу уйти. Трансферное окно закрылось с приходом нового игрока. Решение, которое принял не я. Я не имел к этому никакого отношения. Фактически я узнал об этом из прессы. Это как раз тот игрок, от которого я отказался. Мы никогда не планировали его подписывать.

«Марсель» уже не мог не отреагировать на это. И очень скоро вышло официальное сообщение о том, что 43-летний специалист отстранен от работы, начато дисциплинарное расследование, по итогам которого к нему могут быть применены санкции. Но понятно, что все это, скорее всего, закончится простой отставкой.

Давно назревало

Примечательно, что это стремление уйти проглядывало в словах и действиях Виллаша-Боаша и раньше. Он говорил, вряд ли его контракт будет продлен, поэтому летом придется уйти. Люди из окружения утверждают, что тренер давно копил в себе недовольство тем, как ведет дела президент «Марселя» Жак-Анри Эйро. В частности, его возмутила отставка с поста спортивного директора Андони Субисарреты прошлой весной и назначение на эту должность Пабло Лонгории.

У фанатов «Марселя» тоже претензии были в основном не к тренеру, а к руководителям клуба. Все-таки Виллаш-Боаш привел провансальцев ко второму месту в прошлом сезоне. Да и первая часть нынешнего чемпионата обнадеживала. Да, случился полнейший провал в Лиге чемпионов. Но долгое время в Лиге 1 «Марсель» был в чемпионской гонке. Пока несколько недель назад не отрубило – началась серия неудач, отбросивших команду уже на девятое место.

Могло сложиться впечатление, что Виллаш-Боаш уже сам себя «сливает» — вот был бы номер. Но не такое дикое предположение, если учесть, какая апатия пронизывала его поведение в последних матчах. При этом он старался до последнего поддерживать и защищать своих игроков. Фанатов гораздо больше раздражало административное руководство клуба. Тому же президенту Эйро припоминали, что он парижанин. А для любого фаната «Марселя» это уже значимое клеймо.

Кто вместо?

Во Франции скандал вокруг «Марселя» оценивают по-разному. Журналисты гадают, кто теперь возглавит команду. Как минимум в ближайшем матче с «Лансом» это должна быть сразу троица тренеров: Нассер Ларге, руководящий учебным центром клуба, Филипп Анзиани, тренирующий резервную команду, а еще Лоран Спинози, который тренирует вратарей-резервистов. А руководство клуба начало судорожную работу над поиском нового главного тренера. Предполагается, что до конца сезона будет назначен временный наставник, вероятно, из числа уже названных. А летом «Марсель» постарается нанять известного специалиста. Называют имя Маурицио Сарри.

Противоречивая реакция

Разделились мнения относительно того, кто виноват в этом «апокалипсисе», как называют произошедшее в «Марселе». Порадовала реакция американской писательницы и продюсера Эшли ван Бюрен, у которой в Твиттере инициалы AVB, как у Виллаша-Боаша. Не все разбираются, что пишут не тому «АВБ».

Получаю много сообщений об уходе другого AVB. Поэтому выхожу из спячки в Твиттере, чтобы сказать, что я не удивлена. Но буду скучать по милым болельщикам «Марселя», которые всегда были готовы меня повеселить. Вы сделали меня фанаткой «Марселя» на всю жизнь.

Бывший президент «Марселя» Кристоф Буше считает, что Виллаш-Боаш виноват в сложившейся ситуации:

В январе 2020 года я говорил, что Виллаш-Боаш уже ушел. Он уже тогда раскрыл все свои карты. На пресс-конференции говорил, что останется, если его попросят. Вообще-то так не делается. Не может быть тренером человек, который не уважает клуб. Это невыносимо. И президент в такой ситуации должен быть немного мазохистом, чтобы удерживать тренера. Потому что знаете, что рано или поздно он подведет. Или хуже. Что в итоге и произошло. Нельзя согласиться с тем, чтобы в команде был тренер, который постоянно ставит себя выше клуба и намекает на уход.

А вот другой экс-президент «Марселя» Бернар Тапи считает, что в истории виноват нынешний босс клуба Эйро:

Давайте прекратим эту комедию. Они разрушают великую историю клуба. Тренер хочет уйти – окей. Отпустите его. Если он чем-то недоволен, нужно это понять. Но есть тот, кто допустил и создает этот беспорядок. Эйро. Очевидно. Он должен сам понять, что это – не его. Но его ничего не останавливает: ни игроки, ни журналисты, ни тренеры. Возможно, он хорош во многих вещах, но не в управлении футбольным клубом.

С ним согласен и бывший защитник провансальцев Адиль Рами, у которого свои счеты с Эйро – Рами ведь покинул «Марсель» со скандалом, фактически был уволен в августе 2019-го:

Тренера отстранили, чтобы помешать ему говорить правду. Это меня расстраивает и раздражает. Метод Эйро заключается в том, чтобы закрыть все двери и попытаться закрыть людям рты увольнениями. Это позор.

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Все комментарии
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса
сегодня в 15:27
Это не Виллаш-Боаш психанул, а в Марселе опасно, но он же не возглавлял Барселону, Ливерпуль, Спартак или Интер, более того - возглавлял клуб, враждебный одному из этих четырёх, а значит, он в принципе не может быть хорошим тренером!
димон 37
димон 37
сегодня в 13:12
Чем то гунчаренку напоминает
shlomo
shlomo
сегодня в 12:38
Спасибо за статью....ну что события в Марселе происходят стремительно....тренер-правдоруб Андре Виллаш-Боаш неожиданно покинул свой пост...если опустить причины ухода (а это на мой взгляд с одной стороны косяк руководства, а с другой стороны им виднее...), то сейчас у Марселя ситуация из ряда вон плохая (мало того, что он занимает 9-е место в турнирной таблице, так еще есть вероятность пролететь мимо Евро кубков).....и теперь Марсель в срочной порядке ищет тренера...Сарри не убежден в том, что он примет возможное предложение (он не любит принимать команды посреди сезона и ранее отклонял другие предложения по той же причине....).....экс-наставник Ливерпуля Рафаэль Бенитес может стать новым главным тренером, но пока все не ясно....но ясно только одно, это то что никто не любит, когда говорят правду...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:35
соплежуй как был капризным в зените. так таким и остался. ладно бы был топ-тренером . а то так себе середнячок. а самомнение зашкаливает.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 12:33
Навёл шороху Виллаш
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