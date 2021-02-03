Виллаш-Боаш устроил демарш. Тренер покинул «Марсель» после скандала клуба с фанатами

1612343734

сегодня, 12:15

Руководству «Марселя» не позавидуешь. После скандала с болельщиками демарш устроил собственный главный тренер. «Соккер.ру» — о конфликте Андре Виллаш-Боаша с боссами.

Привыкшие к методам самой суровой «прямой демократии» болельщики «Марселя» решили взять в свои руки судьбу любимой команды и атаковали тренировочную базу клуба с использованием пиротехники и посторонних предметов. Атаковавших было несколько сотен, и все закончилось, как мы помним, переносом матча прошлого тура с «Ренном».

Тренерский демарш

Но теперь психанул Виллаш-Боаш, который подписал двухлетний контракт с клубом в мае 2019 года. «Марсель» отстранил его от работы после того, как португалец заявил о намерении уйти в отставку из-за несогласия со спортивной политикой клуба. Среди прочего, Виллаш-Боаш раскритиковал боссов за подписание Оливье Нтчама из «Селтика» в последний день трансферного окна.

Мне ничего не нужно от «Марселя». Я жду ответа. Может, мне откажут, и я продолжу работу. Мне не нужны деньги. Я просто хочу уйти. Трансферное окно закрылось с приходом нового игрока. Решение, которое принял не я. Я не имел к этому никакого отношения. Фактически я узнал об этом из прессы. Это как раз тот игрок, от которого я отказался. Мы никогда не планировали его подписывать.

«Марсель» уже не мог не отреагировать на это. И очень скоро вышло официальное сообщение о том, что 43-летний специалист отстранен от работы, начато дисциплинарное расследование, по итогам которого к нему могут быть применены санкции. Но понятно, что все это, скорее всего, закончится простой отставкой.

Давно назревало

Примечательно, что это стремление уйти проглядывало в словах и действиях Виллаша-Боаша и раньше. Он говорил, вряд ли его контракт будет продлен, поэтому летом придется уйти. Люди из окружения утверждают, что тренер давно копил в себе недовольство тем, как ведет дела президент «Марселя» Жак-Анри Эйро. В частности, его возмутила отставка с поста спортивного директора Андони Субисарреты прошлой весной и назначение на эту должность Пабло Лонгории.

У фанатов «Марселя» тоже претензии были в основном не к тренеру, а к руководителям клуба. Все-таки Виллаш-Боаш привел провансальцев ко второму месту в прошлом сезоне. Да и первая часть нынешнего чемпионата обнадеживала. Да, случился полнейший провал в Лиге чемпионов. Но долгое время в Лиге 1 «Марсель» был в чемпионской гонке. Пока несколько недель назад не отрубило – началась серия неудач, отбросивших команду уже на девятое место.

Могло сложиться впечатление, что Виллаш-Боаш уже сам себя «сливает» — вот был бы номер. Но не такое дикое предположение, если учесть, какая апатия пронизывала его поведение в последних матчах. При этом он старался до последнего поддерживать и защищать своих игроков. Фанатов гораздо больше раздражало административное руководство клуба. Тому же президенту Эйро припоминали, что он парижанин. А для любого фаната «Марселя» это уже значимое клеймо.

Кто вместо?

Во Франции скандал вокруг «Марселя» оценивают по-разному. Журналисты гадают, кто теперь возглавит команду. Как минимум в ближайшем матче с «Лансом» это должна быть сразу троица тренеров: Нассер Ларге, руководящий учебным центром клуба, Филипп Анзиани, тренирующий резервную команду, а еще Лоран Спинози, который тренирует вратарей-резервистов. А руководство клуба начало судорожную работу над поиском нового главного тренера. Предполагается, что до конца сезона будет назначен временный наставник, вероятно, из числа уже названных. А летом «Марсель» постарается нанять известного специалиста. Называют имя Маурицио Сарри.

Противоречивая реакция

Разделились мнения относительно того, кто виноват в этом «апокалипсисе», как называют произошедшее в «Марселе». Порадовала реакция американской писательницы и продюсера Эшли ван Бюрен, у которой в Твиттере инициалы AVB, как у Виллаша-Боаша. Не все разбираются, что пишут не тому «АВБ».

Получаю много сообщений об уходе другого AVB. Поэтому выхожу из спячки в Твиттере, чтобы сказать, что я не удивлена. Но буду скучать по милым болельщикам «Марселя», которые всегда были готовы меня повеселить. Вы сделали меня фанаткой «Марселя» на всю жизнь.

Бывший президент «Марселя» Кристоф Буше считает, что Виллаш-Боаш виноват в сложившейся ситуации:

В январе 2020 года я говорил, что Виллаш-Боаш уже ушел. Он уже тогда раскрыл все свои карты. На пресс-конференции говорил, что останется, если его попросят. Вообще-то так не делается. Не может быть тренером человек, который не уважает клуб. Это невыносимо. И президент в такой ситуации должен быть немного мазохистом, чтобы удерживать тренера. Потому что знаете, что рано или поздно он подведет. Или хуже. Что в итоге и произошло. Нельзя согласиться с тем, чтобы в команде был тренер, который постоянно ставит себя выше клуба и намекает на уход.

А вот другой экс-президент «Марселя» Бернар Тапи считает, что в истории виноват нынешний босс клуба Эйро:

Давайте прекратим эту комедию. Они разрушают великую историю клуба. Тренер хочет уйти – окей. Отпустите его. Если он чем-то недоволен, нужно это понять. Но есть тот, кто допустил и создает этот беспорядок. Эйро. Очевидно. Он должен сам понять, что это – не его. Но его ничего не останавливает: ни игроки, ни журналисты, ни тренеры. Возможно, он хорош во многих вещах, но не в управлении футбольным клубом.

С ним согласен и бывший защитник провансальцев Адиль Рами, у которого свои счеты с Эйро – Рами ведь покинул «Марсель» со скандалом, фактически был уволен в августе 2019-го: