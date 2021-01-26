Тухель — новый главный тренер «Челси»

«Челси» на своём официальном сайте объявил, что новым главным тренером клуба стал Томас Тухель.
Контракт с наставником подписан на 18 месяцев с возможностью продления ещё на сезон. Тухель стал первым немецким тренером в истории «Челси».
Сегодня Томас проведёт свою первую тренировку с лондонским клубом. Тухель будет руководить командой уже в завтрашнем матче против «Вулверхэмптона».
Я хотел бы поблагодарить «Челси» за оказанное мне и моим сотрудникам доверие. Мы все с огромным уважением относимся к работе Фрэнка Лэмпарда и его наследию в «Челси». В то же время мне не терпится познакомиться со своей новой командой и тренировать клуб из самой захватывающей футбольной лиги. Я благодарен за то, что теперь стал частью семьи «Челси». Это потрясающе!