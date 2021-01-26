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Тухель — новый главный тренер «Челси»

26 января 2021, 21:20

«Челси» на своём официальном сайте объявил, что новым главным тренером клуба стал Томас Тухель.

Контракт с наставником подписан на 18 месяцев с возможностью продления ещё на сезон. Тухель стал первым немецким тренером в истории «Челси».

Сегодня Томас проведёт свою первую тренировку с лондонским клубом. Тухель будет руководить командой уже в завтрашнем матче против «Вулверхэмптона».

Я хотел бы поблагодарить «Челси» за оказанное мне и моим сотрудникам доверие. Мы все с огромным уважением относимся к работе Фрэнка Лэмпарда и его наследию в «Челси». В то же время мне не терпится познакомиться со своей новой командой и тренировать клуб из самой захватывающей футбольной лиги. Я благодарен за то, что теперь стал частью семьи «Челси». Это потрясающе!

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Все комментарии
galem72
galem72
27 января в 10:54
Очень интересно посмотреть на Тухеля в АПЛ.
Van Vanovich
Van Vanovich
27 января в 10:08
Ну может нормально заиграют в АПЛ. Но Рома захочет выиграть ЛЧ и тут Тухель сдать может и могут попросить на выход через 2 года
шацк
шацк
27 января в 08:34
Удачи! Немцы прут на всех фронтах...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
27 января в 07:58
Ожидаемо. Посмотрим стоило ли менять Лэмпарда на него.
Санчо Панса
Санчо Панса
27 января в 07:32
Все к этому и шло! Поздравляю его с назначением на столь ответственный пост.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
27 января в 04:30
Нереальный план.
cska vperiod
cska vperiod
27 января в 03:08
Посмотрим, что здесь получится у Томаса.
dzvinka
dzvinka
27 января в 02:25
ну интересно будет конечно, посмотрим.
Akatsuki72
Akatsuki72
26 января в 23:48
Добро пожаловать, Томас! Как я уже писал, не считаю Тухеля тренером на долгую перспективу (хотя кого можно считать таковым в Челси эпохи РА?), но всё же он лучший вариант из реальных кандидатов на данный момент. Остаётся пожелать ему удачи! В двух предыдущих больших клубах он неплохо поработал, но был уволен из-за ссоры с руководством, мы все понимаем, что Абрамович и Грановская не зайчик со снежинкой, и вариант очередной ссоры вполне вероятен, но будем надеяться, что тут он избежит недопонимания. Посмотрим. Много красиво пластелина в нынешнем Челси, есть из кого лепить, но при этом очень много нужно работать, очень много...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
26 января в 23:45
В серию а
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
26 января в 23:40
Челси, пока!
juvenale
juvenale ответ allemz (раскрыть)
26 января в 23:39
неа))))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
26 января в 23:19
Вот уж не думал, что тренер Челси покинет должность раньше, чем физрук из спартака
David Young
David Young ответ makkie (раскрыть)
26 января в 23:08
Мбаппе не скандалист, и надеюсь им он никогда не станет.
makkie
makkie
26 января в 22:54
Интересный вариант для Челси.
Состав добротный, деньги есть, теперь вот опытный тренер появился.
В Челси вроде нет таких скандалистов как Неймар и Мбаппе - должно получиться у Тухеля.
Caniggia
Caniggia
26 января в 22:48
Тухель вариант неплохой и интересный. Как всё пойдёт абсолютно непредсказуемо. Если уже "родной" Лэмпард не справился, то каково будет немцу? Впрочем, время покажет. Остаётся пожелать удачи немецкому специалисту и возвращения Челси в топы европейского клубного футбола.
nikoladolgov
nikoladolgov
26 января в 22:41
В футбол играют все , а выигрывают немцы.
Клопп подтверждает пока.
azkan
azkan
26 января в 22:31
Приход нового тренера в кризисное время, как правило перезагружает и вдохновляет команду. Тем более сейчас у синих много немцев и земляк руководитель здорово может их встряхнуть. С уверенностью в 80% предполагаю хорошую, уверенную игру и победу Челси в трех-четырех первых матчах под руководством Тухеля. А дальше... как карты лягут)))
Gahi
Gahi
26 января в 22:28
Томас Тухель имеет опыт тренера с различными командами около 20 лет, которые дали ему тот опыт работы и результат, что позволяет многим клубам обратить на него своё внимание. Вот и команда Челси приняла решения доверить ему клуб, чтобы вывести на новый уровень команду и бороться за трофеи. Но в АПЛ Томасу нужно будет заново доказывать свою возможность и умения добиваться результата, там долго не будут ждать если что-то пойдёт по другому, то быстро ему укажут на дверь. Всё зависит от самого Тухеля, этот серьёзный вызов который он должен  выдержать с честью, чтобы быть востребованным в АПЛ. 
Таганский
Таганский
26 января в 22:14
Ну что ж, завтра будем посмотреть на работу Тухлого..
Может будет на что посмотреть..
Ждём-с..
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
26 января в 22:07
Тухель отправит челси в шип
протон1
протон1
26 января в 21:57
слушайте чатландцы. я вас щас поругаю. за то что вы ругаетесь и оскорбляете новго тренера. слушайте ну мы ведь все воспитаннные люди. давайте дердать свои эмоции в кармане у себя?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 января в 21:57
Тухель наведёт шороху в АПЛе...
протон1
протон1
26 января в 21:56
пол года продержится ли?
Альфамен
Альфамен ответ allemz (раскрыть)
26 января в 21:53
С какого перепуга он топ-ом стал,чего он выиграл за свою карьеру???
A.S.A
A.S.A
26 января в 21:48
Время конечно же расставит все по местам, но мне кажется,что прямо тут и прямо сейчас у него не получится...а вот в следующем сезоне может и получится за чемпионство побороться
25процентный клоун
25процентный клоун
26 января в 21:47
    particular
    particular
    26 января в 21:43
    Торсида "синих" захочет моментальных результатов и решительных действий...
    Раз стал частью семьи, - придётся радовать и восхищать родственников..:)
    Иначе, - развод и девичья фамилия...
    allemz
    allemz
    26 января в 21:38
    Хорошо, что далёкие от футбола функционеры не обращают внимание на Аллегри, ибо он следующий тренер МС)
    allemz
    allemz
    26 января в 21:36
    Ещё один топ-тренер впервые на Туманном Альбионе. Выживают сильнейшие, а слабые уезжают тренировать в Серии А. Посмотрим на него.
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