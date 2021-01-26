Тухель — новый главный тренер «Челси»

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26 января 2021, 21:20

«Челси» на своём официальном сайте объявил, что новым главным тренером клуба стал .

Контракт с наставником подписан на 18 месяцев с возможностью продления ещё на сезон. Тухель стал первым немецким тренером в истории «Челси».

Сегодня Томас проведёт свою первую тренировку с лондонским клубом. Тухель будет руководить командой уже в завтрашнем матче против «Вулверхэмптона».