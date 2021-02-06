Миранчук стал игроком месяца в «Аталанте» из-за «русского штурма». Алексею оказали медвежью услугу

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сегодня, 16:30

Фанаты «Аталанты» не поняли, в чем юмор.

Подтасованные голосования смешные или скучные?

Точно не смешно, когда все выборы – подтасованные. Похожую тему поднимали, когда фанаты ЦСКА и «Зенита» постоянно делали представителей своих клубов лучшими футболистами месяца в РПЛ , независимо от успешности и качества игры. И без внимания к заслугам других звезд лиги.

Смотрелось нелепо, но в РПЛ не сразу догадались изменить правила. Пользовались обычными опросами в сети, результаты которых очень легко подтасовать. Иронично, что именно ЦСКА столкнулся с похожей проблемой совсем недавно.

Паблик ВГИК , чьи создатели чаще всех инициируют травлю футболистов – Акинфеева, Кокорина, Заболотного или Дзюбы, решил поиздеваться над Васиным. Лейтмотив понятный, пластинка не меняется годами, шутят едко.

«Солдаты» паблика мелькают в комментариях и зло реагируют именно на текущую жертву насмешек, причем используют чужие формулировки. Надо это понимать, взрослые футболисты должны с юмором реагировать на массированные атаки.

Если слова влияют на человека – можно не читать отзывы, как делал Акинфеев. Но важно понимать, где юмор, а где его нет. Решение сделать Васина игроком ноября-декабря в ЦСКА не было особо смешным. Виктор переживает из-за ошибок.

Зачем добивать? Ему хватит едких комментариев тренера Березуцкого на тренировках. Есть вечные темы для футбольного юмора – как Кокорин и стул, но в этом сетапе нет желчи в адрес Александра. Если панчлайн классный – шутить можно, о чем угодно.

Но подтасовка чужого клубного голосования – не юмор. Пресс-служба ЦСКА отдала приз Влашичу, и в этой истории все оказались замазанными. А теперь ребята вышли на международный уровень – взялись за опрос в «Аталанте», сделали Миранчука игроком месяца.

Смешит ли анекдот, если его рассказать сотый раз подряд? Воспользовались тем, что у «Аталанты» немного активных фанатов в социальных сетях, клуб из маленького города, добавили пару тысяч накрученных голосов – получили победителя.

Фанатов «Аталанты» огорчило вмешательство в их выборы?

Не все поняли, что результаты подтасованные, поэтому искренне удивляются, почему Миранчук с таким отрывом первый? Зато почти все хвалят второго финалиста Ромеро – одного из лучших защитников сезона в Серии А, у которого гол плюс пас в день разгрома «Милана» на выезде.

Голосование за игрока месяца в клубе – семейное развлечение. Надо видеть все матчи, чтобы назвать лучшего. Мало кому из Италии понравились результаты, есть шутки о русских ботах, но нет агрессии к Алексею. Фанаты «Аталанты» понимают, что Ромеро прокатили нечестно, но причину раскусили.

Хуже, что проскакивают российские комментарии в стиле «мы – орда». Вряд ли таким сравнением нужно хвастаться, не лучшие люди грабили и убивали сообща. Италия пережила и не такие набеги, но нет сомнений, что результаты опросом подтасованные, ведь были призывы к голосованию.

В Инстаграме Миранчук пошел в отрыв, когда включились россияне. А в «Фейсбук» счет уже без подтасовки – 2.3 тысячи голосов за Ромеро и лишь 355 за Алексея. В комментариях много комплиментов защитнику. А еще удивление, что Алексей в финале, ведь были другие претенденты.

Флэшмоб повлияет на отношение к Миранчуку в Бергамо?

Конечно, вмешательство в футбольные опросы не чисто русская забава. Недавно норвежцы смотрели матч «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», и к перерыву Эдегор занимал второе место в опросе на звание лучшего игрока встречи. Вот только там был юмор, ведь норвежец сидел в запасе. Народ прикалывался:

Viewers from Norway’s TV 2 voting for the Man of the Match in Arsenal vs. Manchester United at half-time — Martin Ødegaard with 26% despite not featuring until the 83rd minute. 😂😂 [@arilasos] #afc pic.twitter.com/wsygYODawv — afcstuff (@afcstuff) January 30, 2021

Турки в опросах о футболе чудят. У египтян пунктик – сделают Салаха лучшим велосипедистом мира, если Мохамеда включить в список. Фанаты «Спартака» при формировании сборной сезона РПЛ поступали так, как и поклонники ЦСКА – голосовали строго за своих.

Но у Миранчука другая история. Забил «Кальяри» и «Лацио», но пока это игрок ротации – ни одного полного матча. Теперь футболисты «Аталанты» будут подкалывать хавбека званием. И хорошо еще, если Ромеро не обидчивый человек (вспомните лицо Роналду, когда награждали Левандовски).

Флэшмоб исказил результаты, поэтому Алексей лишился возможность посмотреть, как его реально оценивают фанаты именно «Аталанты». Если бы вышел в финал без подтасовки, то мог понять, приняли ли его поклонники клуба? Глупая шутка точно не работает в его пользу.

Если Ромеро давно хотел приз и считает, что месяцами пахал ради награды, то его огорчило голосование. Также пресс-службе «Аталанты» придется изменить правила отбора, чтобы Миранчук не выигрывал каждый месяц. Хорошо лишь, что Гасперини – возрастной, скорее всего, плевал на выборы в социальных сетях.

Но огорчает, что такие акции не построены на симпатии к игроку. Миранчук должен понимать, что это не привет из России с любовью, а издевательство. Кокорин, когда попадет в будущем в число претендентов на звание игрока месяца в «Фиорентине», станет жертвой аналогичного розыгрыша.

Сатирикам важно не становиться унылыми. А это голосование на грани после аналогичного фокуса с Васиным. Или за гранью, ведь испортили Миранчуку выход в финал с Ромеро – не исключено, что Алексей заслужил второе место, но из-за наплыва живых ботов не узнаем этого.

Понятно, что нигде в мире массовые выборы не бывают строго сознательными. Да и выбирали не игрока года в Италии – вот тут подтасовка привела бы к мировому скандалу. Но Миранчуку испоганили первые успехи в «Аталанте». В чем был смысл подтасовки?

Алексей теперь не узнает, уважают и ценят ли его люди из Бергамо. Ждут ли, когда адаптируется и завоет место в основе клуба. Подтасованные выборы приводят к победе, но не к народной любви, которая есть у конкурента Миранчука – Иличича, что мог выйти в финал вместо него.

Желаем Алексею заслужить приз в будущем. А январская награда пусть достанется Ромеро. Команда оценит, если Миранчук объяснит напарникам, что над ним поиздевался паблик из России, и отдаст приз молодому аргентинцу. Защитники редко первые в таких опросах, пусть порадуется.

В этой истории ведь нет сатиры. Миранчук не ошибался, как Васин, чтобы его победа смотрелась гротескно и хотя бы этим смешно. Алексей отыграл нормально, но в коллективе не оценят, если заберет себе приз, который заслужил другой человек.