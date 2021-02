Миранчук стал игроком месяца в «Аталанте» из-за «русского штурма». Алексею оказали медвежью услугу

Фанаты «Аталанты» не поняли, в чем юмор.

Подтасованные голосования смешные или скучные?

Точно не смешно, когда все выборы – подтасованные. Похожую тему поднимали, когда фанаты ЦСКА и «Зенита» постоянно делали представителей своих клубов лучшими футболистами месяца в РПЛ , независимо от успешности и качества игры. И без внимания к заслугам других звезд лиги.

Смотрелось нелепо, но в РПЛ не сразу догадались изменить правила. Пользовались обычными опросами в сети, результаты которых очень легко подтасовать. Иронично, что именно ЦСКА столкнулся с похожей проблемой совсем недавно.

Паблик ВГИК , чьи создатели чаще всех инициируют травлю футболистов – Акинфеева, Кокорина, Заболотного или Дзюбы, решил поиздеваться над Васиным. Лейтмотив понятный, пластинка не меняется годами, шутят едко.

«Солдаты» паблика мелькают в комментариях и зло реагируют именно на текущую жертву насмешек, причем используют чужие формулировки. Надо это понимать, взрослые футболисты должны с юмором реагировать на массированные атаки.

Если слова влияют на человека – можно не читать отзывы, как делал Акинфеев. Но важно понимать, где юмор, а где его нет. Решение сделать Васина игроком ноября-декабря в ЦСКА не было особо смешным. Виктор переживает из-за ошибок.

Зачем добивать? Ему хватит едких комментариев тренера Березуцкого на тренировках. Есть вечные темы для футбольного юмора – как Кокорин и стул, но в этом сетапе нет желчи в адрес Александра. Если панчлайн классный – шутить можно, о чем угодно.

Но подтасовка чужого клубного голосования – не юмор. Пресс-служба ЦСКА отдала приз Влашичу, и в этой истории все оказались замазанными. А теперь ребята вышли на международный уровень – взялись за опрос в «Аталанте», сделали Миранчука игроком месяца.

Смешит ли анекдот, если его рассказать сотый раз подряд? Воспользовались тем, что у «Аталанты» немного активных фанатов в социальных сетях, клуб из маленького города, добавили пару тысяч накрученных голосов – получили победителя.

🎖 LA FINALE 🎖 Chi la spunterà tra #Romero e #Miranchuk ? Vota ora! 👇 Who will be the #AtalantaPOTM of January? Vote now! 👇 Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/MH2hpgunSb

Фанатов «Аталанты» огорчило вмешательство в их выборы?

Не все поняли, что результаты подтасованные, поэтому искренне удивляются, почему Миранчук с таким отрывом первый? Зато почти все хвалят второго финалиста Ромеро – одного из лучших защитников сезона в Серии А, у которого гол плюс пас в день разгрома «Милана» на выезде.

Голосование за игрока месяца в клубе – семейное развлечение. Надо видеть все матчи, чтобы назвать лучшего. Мало кому из Италии понравились результаты, есть шутки о русских ботах, но нет агрессии к Алексею. Фанаты «Аталанты» понимают, что Ромеро прокатили нечестно, но причину раскусили.

Хуже, что проскакивают российские комментарии в стиле «мы – орда». Вряд ли таким сравнением нужно хвастаться, не лучшие люди грабили и убивали сообща. Италия пережила и не такие набеги, но нет сомнений, что результаты опросом подтасованные, ведь были призывы к голосованию.

В Инстаграме Миранчук пошел в отрыв, когда включились россияне. А в «Фейсбук» счет уже без подтасовки – 2.3 тысячи голосов за Ромеро и лишь 355 за Алексея. В комментариях много комплиментов защитнику. А еще удивление, что Алексей в финале, ведь были другие претенденты.

Флэшмоб повлияет на отношение к Миранчуку в Бергамо?

Конечно, вмешательство в футбольные опросы не чисто русская забава. Недавно норвежцы смотрели матч «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», и к перерыву Эдегор занимал второе место в опросе на звание лучшего игрока встречи. Вот только там был юмор, ведь норвежец сидел в запасе. Народ прикалывался:

Viewers from Norway’s TV 2 voting for the Man of the Match in Arsenal vs. Manchester United at half-time — Martin Ødegaard with 26% despite not featuring until the 83rd minute. 😂😂 [@arilasos] #afc pic.twitter.com/wsygYODawv