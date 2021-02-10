«Сельта» — «Эльче»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:46

Букмекер Pinnacle предложил выгодные коэффициенты на матч 21-го тура Бундеслиги РБ «Лейпциг» — «Аугсбург», который состоится 12 февраля 2021 года.

РБ «Лейпциг»

В 20-ти сыгранных турах чемпионата Германии «Лейпциг» одержал 12 побед и пять раз сыграл вничью, при трех поражениях. Эти результаты принесли быкам 41 балл и второе промежуточное место в турнирной таблице.

В прошлом туре Бундеслиги подопечные Юлиана Нагельсмана легко обыграли в гостях «Шальке» (3:0). В домашних играх «Лейпциг» побеждал в восьми из десяти случаях.

«Аугсбург»

«Аугсбург» не лучшим образом проявляет себя в 2021 году. В пяти прошлых турах Бундеслиги команда набрала только три балла, которые были добыты в домашнем противостоянии с берлинским «Унионом» (1:2).

После этой победы «Аугсбург» проиграл «Боруссии» Дортмунд» (1:3) и «Вольфсбургу» (0:2). В турнирной таблице «фуггеры» занимают 13-е место, набрав в общей сложности 22 очка.

Котировки БК Pinnacle

Победит РБ «Лейпциг» — 1.273

Ничья – 5.990

Победит «Аугсбург» — 12.520

Статистика

РБ «Лейпциг» выиграл три последних матча против «Аугсбурга»

«Аугсбург» проиграл три из пяти прошлых выездных поединка

В трех прошлых очных встречах команд больше трех голов не забивалось

Прогноз

Разместить ставку на ТМ(3,5) в этой игре букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.561. РБ «Лейпциг» в десяти домашних матчах чемпионата пропустил только шесть голов. При этом, хозяева на своем поле в среднем забивают 1,9 мяч за игру.