Моуриньо заступился за судью, которому угрожают расправой. Но арбитры – слабое звено АПЛ

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сегодня, 16:48

Смертельные угрозы увели в сторону от большей проблемы.

Два человека под подозрением после угроз в адрес рефери

Когда расследуют случаи тех же расистских оскорблений звезд АПЛ , то часто оказывается, что гадости писали 12-летние дети. В Сети многие ведут себя неадекватно, а иногда в деле просто люди с психическими болезнями.

Майк Дин правильно сделал, что написал заявления в полицию – фанаты угрожали убить семью арбитра и его самого. В двух случаях есть повод для расследования. Ситуация накалилась, ведь рефери вляпался сразу в два скандала на поле.

Второй случай несуразный. Лидера «молотобойцев» Соучека убрали с поля за поднятие руки, которой чех случайно зацепил соперника. А до этого Дин неправомерно показал красную карточку Беднареку из «Саутгемптона» в игре против МЮ .

Футбольная Ассоциация отменила оба удаления, признав ошибки бригады арбитров, которым даже повторы не помогли. Но есть глобальная проблема в АПЛ , нарастающая, как снежный ком в последние два года.

В скандале смущает попытка обвинить VAR вместо арбитров

Ошибаются арбитры и их прямое начальство – не анализируют правила футбола, допустив ряд противоречивых трактовок, которые в Англии меняют по ходу сезона, что лишь запутывает фанатов и рефери. С офсайдами и игрой руками тоже не разобрались.

Майк Райли – глава арбитров, не учитывает возраст некоторых подчиненных. Майку Дину уже 52 года, редко где разрешают судить в таком возрасте, поскольку после пятидесяти трудно быть в форме и демонстрировать на поле нужную реакцию.

Претензии к рефери АПЛ копятся годами, а появление повторов заставило заподозрить многих арбитров в некомпетентности. При этом эксперты, вроде Линекера или Каррегера, набросились на систему VAR после явных ошибок живых людей.

Моменты простые, с повторами легко вынести грамотное решение и не показывать красные карточки. Но Каррагер и Линекер гнут странную линию против повторов в футболе, что доказывает их диалог в Твиттере.

Каррагер: « VAR не помогает судьям, а выставляет их в худшем свете»

Линекер: «Однозначно. Было бы здорово, если бы от системы отказались. Разумеется, этого не случится, но футбол из-за VAR стал хуже»

А не плевать, в каком свете себя выставляют арбитры? Плюс есть анализ решений рефери без и с системой VAR . Результаты однозначные – повторы сильным рефери помогают. Отмена повторов не сделает слабых рефери АПЛ сильными.

Руководители рефери АПЛ отвлекают от главной проблемы

Два человека из тысяч, что писали Дину, угрожали расправой. Какова вероятность, что будет нападение на рефери? Очень низкая. Если бы сам судья думал иначе, то сегодня не работал бы на кубковом матче «Лестера» и «Брайтона», а нанял охрану и остался с семьей.

За криками о «плохом VAR » многие забыли — в интенсивной лиге возрастные арбитры. Их готовили в мире без повторов и по старым правилам. Плюс законы постоянно меняются с подачи странных ребят в IFAB , нет четкости в самих правилах.

Но как можно критиковать технологию за то, что ее криво используют? Майк Дин, Майкл Оливер и Мартин Аткинсон сами создают скандалы. А ведь за сезон работы получают по 200 тысяч фунтов, хотя в Англии средний годовой доход в районе 30 тысяч фунтов.

Майк Дин заколачивает по 20 миллионов рублей, но не выучил правила футбола. Поэтому его и не звали в плей-офф Лиги чемпионов, да и на крупных турнирах не доверяли финалы.

Моуриньо и Соучек благородно заступились за рефери

Жозе, хотя у него сложные отношения с арбитрами, а также удаленный хавбек «Вест Хэма» попросили фанатов не переступать черту. Футбол – игра, ее поклонникам важно не заигрываться. Но проблема не в разовых угрозах, а в частых ошибках рефери АПЛ .

И дело не в свободе слова в социальных сетях, как сейчас пытаются выставить в Футбольной Ассоциации. Целого министра культуры разбудили – заявил, что надо вводить цензуру, вдохновившись опытом банов аккаунтов Дональда Трампа.

Обойдутся без нарушения базовых прав человека, если оценят ситуацию рационально. Майка Дина не тронут, за двадцать лет разные слова в свой адрес слышал и читал. А вот шансы, что какой-то клуб потеряет место в АПЛ после ошибок рефери, очень высокие.

Один ляп судьи в АПЛ стоит десятки миллионов фунтов

Многие забывают, что в Англии 17-е место приносит 100 млн фунтов, а десятая строчка уже 130 млн. Почему не взглянуть на проблему с точки зрения клубов? Маленький человек со свистком может перечеркнуть годовой труд сотен людей.

Ляп рефери, что печется за свои 200 тысяч, не заканчивая карьеру в 52, может стоить десятки миллионов фунтов. А достаточно повлиять на результаты игр при выборе участников ЛЧ – ставки поднимаются выше, на размер премиальных УЕФА .

Угрозы недопустимы, это всем понятно, но что в АПЛ собираются делать с ужасной квалификацией футбольных рефери? Сами отменили красные карточки Дина, признав, что Майк с коллегами ошиблись, но качают строго две темы.

«Во всем виноват VAR » и «во всем виноваты агрессивные фанаты». Уводят разговор в сторону. Невероятные пенальти и дикие удаления предлагают забыть, ведь нашли двух неадекватных фанатов из миллионов? Манипуляция чистой воды.

Рефери любят рассказывать, как переживают за семьи, что не помешало четверке арбитров АПЛ устроить роскошный отдых в Индонезии в 2019 году с незнакомыми женщинами, оставив жен и детей дома в Англии.

Плохая репутация Дина создана на базе его ошибок

Свежие опросы показывают, что Линекер и компания сместили разговор в сторону от качества судейства. Уже 59 % фанатов в возрасте от 55 лет считают, что повторы сделали АПЛ хуже. Хорошо, что среди всех возрастных групп есть 30 % людей за VAR в футболе.

Впрочем, целых 44 % верят басне о плохих повторах. Многие в Англии пишут «ошибка VAR », а не «ошибка рефери такого-то». Например, Дина дважды могли отговорить от несуразных красных карточек коллеги-рефери. А теперь после двух угроз предлагают строго жалеть рефери?

Давно стоило заняться реформами в АПЛ и подготовкой сильных арбитров. Но вместо этого защищают старых рефери с их ошибками и самомнением. Дин не стал судьей уровня финалов ЧМ и ЛЧ , поскольку в его любимом размахивании красными карточками читается эго.