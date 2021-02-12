Головин – следующий. В «Монако» верят, что Александр пойдет на повышение

1613124964

сегодня, 13:16

Попал в клуб, который умеет отпускать талантов и звезд.

1992 год. Джордж Веа переходит в ПСЖ

До дня рождения Головина оставалось четыре года, а в день трансфера форварда «Монако» Веа в ПСЖ за 6.5 млн евро никто и представить не мог, что это будущий обладатель «Золотого мяча». Тогда приз не могли вручить не европейцу. Но нынешний президент Либерии заиграл в Париже, а уже в «Милане» стал лучшим футболистом планеты в 1995-м.

1994 год. Клинсманн выбирает Лондон

Французы могут отдать 30-летнего игрока в новый клуб, а тот на новом месте поставит личный рекорд. В составе «шпор» у Юргена 50 матчей и 29 мячей. Играл настолько круто, что его забрала «Бавария». Клинсманн в 1995-м уступил лишь Веа в опросе за звание лучшего игрока мира.

1995 год. Джоркаефф рвется к славе

Если на Веа заработали – пришел за копейки, то Джоркаефф ушел в ПСЖ бесплатно. Юрий, в чьих жилах армянская, польская и калмыкская кровь, занял 9-е место в опросе на «Золотой мяч» в 1996-м, а позже играл за «Интер» и выиграл все со сборной Франции.

1996 год. Тюрам переезжает в Парму

Клинсманн в том году стал чемпионом Европы, а Тюрама – воспитанника «Монако», отдали бесплатно «Парме». А мировой звездой защитник стал после триумфа на ЧМ -98. Именно дубль Лилиана в полуфинале спас Францию. Те два гола остались единственными в 142 матчах легенды за национальную команду.

1997 год. Пети и Андерсон идут в чемпионы

Эммануэль ушел за 3.75 млн евро, а вот Сонни Андерсон обошелся «Барселоне» в 18 млн евро. И хотя в Каталонии не задержался, в «Лион» забрали за 19. «Монако» не отдал «бракованный» товар, а «ткачи» получили легенду клуба. В классе этих мастеров нет сомнений, настоящие чемпионы.

1999 год. Тьерри Анри рискует и выигрывает

«Ювентус» не раскрыл таланты Тьерри, но эта ставка удачная для всех. «Монако» получил 12.5 млн евро, а итальянцы заработали, ведь Венгер – бывший тренер «Монако», поверил в новичка и дал больше. Анри стал лучшим легионером в истории АПЛ , как все знают.

2000 год. Трезеге, Саньоль и Бартез идут к титулам

Фергюсон сам выбрал Бартеза, не заставляли. Фабьен и чудил, и спасал, но АПЛ выигрывал. Трезеге нашли в Аргентине и прокачали до звезды «Ювентуса», чемпиона Италии. Саньоль, в отличие от Лизаразю, не был в железной основе «Баварии», но у него 5 чемпионств и 12 титулов в сумме в Мюнхене.

2001 год. Коштинья и Риисе рвутся к победе в ЛЧ

Думали, Коштинью открыл для португальского футбола «Порту»? «Монако» заметил его первым, и лишь после переезда в чемпионат Франции хавбек стал вызываться в сборную. Стал чемпионом Франции 2000 года, как и Риисе, а потом оба выиграли ЛЧ с «Порту» и «Ливерпулем».

2003-2004 года. Маркес и Жюли вместе в «Барселоне»

Еще два будущих победителя Лиги чемпионов – оба провели финал против «Арсенала» без замен. Рафаэля можно сравнить с Головиным – суперзвезда своей не первой в мире сборной Мексики. Жюли тоже не промах, пускай в «Барселоне» ему мешала дикая конкуренция.

2005 год. Эвра и Адебайор отправляются покорять АПЛ

В итоге играли за вражеские клубы, но снова никаких сомнений в выдающемся уровне мастеров, которым доверяли в «Монако». Эвра влился в состав Фергюсона, а более скандальный Эммануэль провел ряд сильных сезонов за «Арсенал». А потом не ушел в «Тамбов», играл за «Ман Сити», «Реал» и «Тоттенхэм».

2006 год. Майкон начинает путь звезды «Интера»

В лучшие годы был главным правым латералем планеты. Майкон Сизенандо – зверюга, выдал несколько прекрасных сезонов в «Интере». А еще был на своем месте по пути к победе «Интера» в Лиге чемпионов, не только Скудетто завоевывал. Показательно, что экс-игроки «Монако» часто в новых клубах гребут титулы лопатой.

2007 год. Яя Туре – крутой новичок «Барселоны»

Яя прошел в футболе путь от донецкого «Металлурга» до донецкого «Олимпика». Стал ассистентом тренера во втором, а на поле успел стать звездой Ла Лиги и АПЛ . Туре взял 7 трофеев с «Барселоной», 8 – с «Манчестер Сити», выиграл КАН с родной сборной и четырежды подряд был игроком года в Африке.

2014 год. Хамес Родригес – дорогая ставка «Реала»

В Испании годами объясняют, как Перес заключает строительные контракты в латиноамериканских странах, используя футбольные трансферы – вроде Наваса, Чичарито или Хамеса. Но колумбиец был логичным новичком после ЧМ -2014. Жаль, что не заиграл толком, зато принес «Монако» гору денег, дважды взял ЛЧ , играл за «Баварию» и недурно смотрится в АПЛ . Крутой, но не хватает концентрации.

2015 год. Марсьяль и еще 4 игрока принесли 158 млн евро

Окампос в том сезоне считался «дешевой» продажей за 7,5 млн евро, ведь известные клубы дали за Марсьяля, Кондогбия, Курзава, Абденнура и Карраско больше денег. Васильев зарабатывал «Монако» тот самый миллиард, и хотя на новом месте не всегда заиграли, шанс в топ-4 им в Монте-Карло обеспечили.

2017 год. Менди, Бернарду и Бакайоко выбрали АПЛ

Такое ощущение, что чем дороже продажа «Монако» — тем выше риск, что футболист на новом месте не заиграет. Менди уступает Зинченко место в основе «Манчестер Сити», Бакайоко не заиграл в «Челси», и только Бернарду Силва хорош. Впрочем, они все сильные, просто шли в клубы с дикой конкуренцией.

2018 год. Мбаппе, Лемар и Фабиньо заработали 262 млн евро

Симеоне не отстает от Лемара – пробует оправдать ставку в 72 млн евро, но к Мбаппе и Фабиньо у Почеттино и Клоппа вопросов нет. «Монако» продолжает прокачивать до уровня чемпионов больших лиг прекрасных мастеров. Тот же Лемар идет к «золоту» в Ла Лиге.

2019 год. Тилеманс освободил место для Головина

Тилеманс не мешал буквально, Головин ведь универсален, но успех бельгийца в «Лестере» обнадеживает российского хавбека. И в новейшее время в «Монако» умеют подготовить крутого мастера для топ-4 и приличной команды с хорошими результатами.

2021 год. Александр Головин готовится к трансферу?

Бен Йеддера и Фолланда ценят, поскольку они форварды. Центральный защитник Бадьяшиль в 19 лет оценивается в 25 млн евро. А стоимость Головина на время занижена из-за недавней травмы до 19 млн евро, но любой скаут подтвердит – «Монако» потребует минимум 30, как заплатили сами.

Александр становится лидером команды, создает моменты – по частоте приближается к лучшему в топ-5 Чалханоглу. Никакой эйфории, но Головину будет лишь 25 лет, а впереди у хавбека Евро-2020. Если заявит о себе – за ним придет большой клуб, но важно попасть на тренера, что поверит в Александра.

В «Монако» сложно лавировать, там постоянные перемены и перманентный кризис. Но Головин оказался стойким, а история его клуба показывает – почти всем лидерам и просто талантам давали возможность уйти на повышение. Не будем врать, что у каждого получилось, ведь Фалькао в новых клубах закрепиться не смог.

Но на карьеру Радамеля влияли травмы, а к десяткам бывших игроков «Монако» нет претензий у целого ряда великих клубов. В списке Мбаппе, Бернарду, Фабиньо, Андерсон, Карраско, Анри, Адебайор, Хамес, Бартез, Яя Туре, Жюли, Эвра, Саньоль, Окампос, Майкон, Веа, Риисе, Джоркаефф, Клинсманн и Тюрам.

Десятки мастеров не пожалели, что прошли школу «Монако». Особенный клуб для подготовки. И кто знает, не понадобиться ли «Барселоне» после находки правильного тренера человек с пасом? Сеск опишет скаутам Головина, каким он есть, а Коутиньо и Пьянич не задержатся в команде на ближайшие пять лет.

Впрочем, «Барселона» далеко не единственный пункт назначения, где могут оценить Александра, если продолжит радовать.