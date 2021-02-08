Головин теперь заодно с Карпиным и Погребняком. Все хет-трики россиян в топ-чемпионатах

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Мгновения личных триумфов.

Сергей Кирьяков («Карлсруэ»)

26 августа 1992. Чемпионат Германии 1992/93. «Карлсруэ» — «Вердер» — 5:2

Голы Кирьякова: 38, 63, 66.

Первый российский хет-трик в топ-лигах оформил Сергей Кирьяков, и сделал он это в своем втором матче за «Карлсруэ». Игра получилась чумовая: одноклубник Кирьякова Оливер Кан пропустил два мяча уже к 15-й минуте, но уже к перерыву на табло горели две «двойки», а второй тайма «Карлсруэ» выиграл с разгромным счетом, хет-трик российского форварда стал решающим. Кстати, Кирьяков в том матче играл в атаке вместе с Валерием Шмаровым, а в обороне действовал Петр Нойштедтер, отец футболиста сборной России Романа Нойштедтера.

Олег Саленко («Логроньес»)

7 октября 1993. Чемпионат Испании 1993/94. «Логроньес» — «Атлетик Бильбао» — 4:2

Голы Саленко: 14 (пенальти), 34, 75.

Саленко — автор первого российского хет-трик в Примере. Сезон 1993/94 сложился для Олега удачно: он забил 16 голов в Примере и вошел в семерку лучших бомбардиров Примеры, а потом был чемпионат мира в США с пента-триком в ворота Камеруна и переход в «Валенсию». А интересное для нас событие произошло в 6-м туре Ла Лиги, когда Саленко забил три мяча в ворота баскского «Атлетика»: первый гол форвард провел с пенальти в дебюте матча, еще в первом тайме оформил дубль, а за четверть часа до финального свистка забил свой третий мяч.

Сергей Кирьяков («Карлсруэ»)

27 ноября 1993. Чемпионат Германии 1993/94. «Карлсруэ» — «Боруссия Дортмунд» — 3:3

Голы Кирьякова: 28, 43, 45.

Еще один удивительный камбэк «Карлсруэ» и снова в главной роли Сергей Кирьяков. Первый тайм домашнего противостояния с дортмундской «Боруссией» получился по-настоящему сумасшедшим: разъяренный Оливер Кан за 18 минут игры трижды доставал мяч из сетки, но «Карлсруэ» сумел отыграться к перерыву благодаря трем точным ударам российского форварда. Этот хет-трик Кирьяков оформил за 17 минут.

Дмитрий Попов («Расинг»)

6 апреля 1994. Чемпионат Испании 1993/94. «Вальядолид» — «Расинг» — 0:3

Голы Попова: 17, 22, 43.

Полгода Олег Саленко был единственным россиянином с хет-триком в топ-чемпионатах, но в конце того же розыгрыша Ла Лиги к нему присоединился Дмитрий Попов. Нынешний спортивный директор «Спартака» выдал классическую «уловку шляпы» в концовке своего дебютного сезона в Испании: забил три мяча в выездном матче против «Вальядолида» уже в первом тайме. Через 10 месяцев этот «Расинг» с Поповым, Радченко и белорусом Зыгмантовичем в составе уничтожит легендарную дрим-тим «Барселоны» времен Кройфа — 5:0. Там одного гола до хет-трика не хватит Дмитрию Радченко.

Андрей Канчельскис («Манчестер Юнайтед»)

11 ноября 1994. Чемпионат Англии 1994/95. МЮ — «Ман Сити» — 5:0

Голы Канчельскиса: 43, 47, 89.

Канчельскис играл у Фергюсона в МЮ вместе с Кином, Скоулзом, Гиггзом и Кантона, завоевывал титулы и регулярно забивал. В сезоне 1994/95 Андрей наколотил 14 голов в АПЛ , три из которых пришлись на дерби против еще бедного «Манчестер Сити». В том матче Канчельскис начал с ассиста на Кантона, а потом трижды забил сам.

Андрей Канчельскис («Эвертон»)

27 апреля 1996. Чемпионат Англии 1995/96. «Шеффилд Уэнсдей» — «Эвертон» — 2:5

Голы Канчельскиса: 21, 54, 66.

Следующий сезон полузащитник сборной России проводил в «Эвертоне», где сумел даже улучшить свой показатель результативности за сезон, забив 16 голов. Три из них были забиты в предпоследнем туре в ворота «сов» из Шеффилда. Второй хет-трик Канчельскиса в АПЛ .

Сергей Кирьяков («Гамбург»)

17 октября 1998. Чемпионат Германии 1998/99. «Гамбург» — «Дуйсбург» — 4:1

Голы Кирьякова: 37, 70, 80.

Кирьяков — самый щедры среди наших соотечественников на хет-трики в топ-чемпионатах, Сергей дважды забивал по три мяча за «Карлсруэ», а свой последний хет-трик в Бундеслиге оформил в футболке «Гамбурга». Счет в том матче открыл Томас Гравесен, одноклубник Сергея. Может быть, помните такого датчинана по прозвищу «Гробокопатель»? Он еще в мадридском «Реале» отметился в середине «нулевых». После Гравесена три мяча подряд забил Кирьяков, а в концовке Ханс-Йорг Бутт остался без «сухаря», пропустив гол престижа от «Дуйсбурга».

Валерий Карпин («Сельта»)

18 марта 2001. Чемпионат Испании 2000/01. «Сельта» — «Валенсия» — 3:2

Голы Карпина: 50 (пенальти), 59 (пенальти), 65.

У Валерия Карпина под 400 матчей в Ла Лиге и 68 забитых голов, а свой единственный хет-трик он ждал почти 7 лет и забил в ворота своего бывшего клуба (Карпин играл за «Валенсию» в сезоне 1996/97). В марте 2001-го «Лос Чес» под руководством Эктора Купера шли к своему второму подряд финалу Лиги чемпионов, однако на «Балаидосе» им суждено было проиграть, несмотря на гол Хуана Санчеса в дебюте матча. Карпин включился во втором тайме и оформил хет-трик за 15 минут — быстрее него никто из россиян до сих пор не забивал три мяча в топ-лигах. Для протокола: 2 из 3 голов с пенальти.

Павел Погребняк («Штутгарт»)

18 сентября 2010. Чемпионат Германии 2010/11. «Штутгарт» — «Боруссия М» — 7:0

2, 54, 60.

Помимо Кирьякова, в Бундеслиге хет-трик делал только Погребняк. В начале второго сезона Павла в «Штутгарте» швабы камня на камне не оставили от менхенгладбахской «Боруссии» в домашнем матче, а россиянин был главным экзекутором «жеребцов». Погребняк открыл счет уже на 2-й минуте и забил 3 из 4 первых голов «Штутгарта» в матче.

Павел Погребняк («Фулхэм»)

4 марта 2012. Чемпионат Англии 2011/12. «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» — 5:0

Голы Погребняка: 36, 44, 61.

В этом матче АПЛ забивали только русский и американец: Погребняк оформил хет-трик, а Клинт Демпси — дубль. Вообще, Павел блестяще залетел в состав «Фулхэма» зимой 2012-го: в дебютном матче забил в ворота «Сток Сити», во второй игре принес «дачникам» победу над КПР , а уже в третьем матче разразился хет-триком. Никому из россиян, кроме Погребняка, не удавалось делать хет-трики в двух разных лигах из «Большой пятерки».

Александр Головин («Монако»)

7 февраля 2021. Чемпионат Франции 2020/21. «Ним» — «Монако» — 3:4

Голы Головина: 3, 12, 62.

Головин впервые с августа вышел в стартовом составе «Монако» и вдохновил монегасков на победу над «Нимом». Россиянин, которого уже величают «Царем», оформил хет-трик и отметился результативной передачей на Кевина Фолланда.

Бонус: покер Андрея Аршавина

Андрей Аршавин («Арсенал»)

21 апреля 2009. Чемпионат Англии 2008/09. «Ливерпуль» — «Арсенал» — 4:4

Голы Аршавина: 36, 67, 70, 90.

Андрей Аршавин сделал больше, чем хет-трик, он автор единственного российского покера в топ-лигах. И ведь забил не в каком-нибудь проходном матче, а в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде». Досадно лишь то, что четырех голов Андрея не хватило «Арсеналу» для победы.