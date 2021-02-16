«Леванте» — «Атлетико» : прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 16:39

«Леванте»

В предыдущем туре подопечные Пако Лопеса уступили дома «Осасуне» (0:1), это лишь второе поражение за последние десять матчей в чемпионате. Команда к слову сейчас на более высоком уровне нежели это было в начале сезона, где они то и делали, что уступали всем подряд.

Так же нельзя оставить без внимания выступления коллектива в кубке Испании, где они дошли уже до полуфинала и успели сыграть там первый матч с «Атлетик» (1:1).

«Атлетико»

В матче с клубом «Гранада» коллектив из Мадрида одержал не простую победу (2:1), чем продлил свою серию с десяти матчей без поражений в главном турнире страны. Команда прочно закрепилась на первой строчке в таблице имея два матча в запасе, а также отрыв в пять балов от ближайшего преследователя «Реала».

Подопечные Диего Симеоне демонстрируя дисциплину в защите пропустили лишь тринадцать голов в чемпионате. Но отрицательным есть тот факт, что больше половины, а именно семь голов «Матрасники» получили за последние 5 игр.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Леванте» — 5.000

Ничья – 3.550

Победа «Атлетико» — 1.880

Статистика

«Атлетико» одержал верх над своими соперниками в чемпионате в последних 9 из 10 матчах

«Леванте» за последние 6 матчей с «Атлетико» сумели набрать лишь один бал

«Атлетико» пропускает 5 матчей кряду

Прогноз

Мало кто верит что «Леванте» сможет зацепиться хотя бы за ничью. Клуб из Мадрида сейчас набрал сумасшедший ход и на всех порах летит к своему заветному чемпионству. Тем более команде нужно снова доказать что не зря они лучшие в защите, и наладить игру в обороне.

Предлагаем вашему вниманию две ставки на этот матч: победа «Атлетико» с коэффициентом 1.880, а так же для любителей рискнуть — поставить на тотал 0,5 гола меньше от «Леванте» с коэффициентом 2.300.