«Неукротимый лев» среди «быков». «Краснодар» нашел замену Рамиресу во Франции

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сегодня, 12:45

Знакомимся с Амбруазом Ойонго.

Кто такой?

Амбруаз Ойонго — новый футболист «Краснодара», который перешел в российский клуб на правах аренды из «Монпелье» до конца текущего сезона. Имеем дело с опытнейшим левым защитником: Амбруазу 29 лет, на его счету около полусотни матчей за сборную Камеруна, в том числе на Кубке Африканских Наций 2017 года. В финале того турнира «Неукротимые львы» обыграли Египет, а Ойонго сдержал Мохамеда Салаха.

Последние три года африканец провел в составе французского «Монпелье». Амбруаз связан контрактом с «паладинами» до июня 2022 года, и хотя «Краснодар» ничего не сообщает о праве первоочередного выкупа футболиста по окончании аренды, отметим, что сделать это можно будет на довольно выгодных условиях.

Как складывалась карьера Ойонго до перехода в «Краснодар»?

Камерунец довольно долго играл на родине, что редко случается с талантливыми африканцами: Ойонго штамповал чемпионства в составе «Котон Спорта» и только накануне своего 24-летия впервые отправился играть за рубеж, причем не в Европу, а в Северную Америку.

Амбруаз почти год провел в «Нью-Йорк Ред Буллз», играл в одной команде с самим Тьерри Анри, а потом перебрался в другой клуб МЛС — «Монреаль Импакт». В Канаде Ойонго провел три года, и только в начале 2018 года камерунский защитник добрался до Европы, подписав контракт с «Монпелье» на правах свободного агента.

Присоединившись к «Монпелье» в январе, Амбруаз дебютировал за «паладинов» только в мае, но с тех пор регулярно появлялся на поле, заметно начал сдавать позиции и терять игровое время только в нынешнем сезоне. Знаете, кому проиграл конкуренцию? Это очень пикантный момент. Ойонго вытеснил из состава Михайло Ристич, два года назад «Монпелье» приобрел сербского футболиста у «Краснодара» за 600 тысяч евро. Ничего себе многоходовочка!

Вы просто оцените эту гениальную комбинацию:

1. «Краснодар» за копейки отдает «Монпелье» 23-летнего Ристича, который не получил шансов раскрыться в России (8 матчей и 2 ассиста в составе «Краснодара»).

2. Два года спустя «Краснодар» забирает из «Монпелье» левого защитника на пороге 30-летия, которого Ристич отодвинул от стартового состава.

Еще один важный момент, который скажется на скорости адаптации Ойонго в «Краснодаре». «Монпелье» Мишеля Тер-Закаряна постоянно использует схему с тремя центральными защитниками. Это означает, что в составе «паладинов» Амбруаз привык действовать в качестве левого латераля, и хотя в своей карьере новичок «Краснодара» играл и в четверке защитников, свежий и весьма объемный опыт (67 матчей за «Монпелье») у него не в том амплуа, которое ждет его в составе «быков».

Зачем пришел?

Строго говоря, еще даже не пришел, ведь на официальном сайте «Краснодара» подчеркнуто, что арендное соглашение вступит в силу 24 феврали и будет действовать до 30 июня 2021 года. Ойонго призван «Краснодаром», чтобы заполнить образовавшуюся после загадочной травмы Кристиана Рамиреса пустоту на левом фланге обороны. Да и вообще-то «пустота» — громко сказано, ведь в распоряжении Мурада Мусаева есть Евгений Чернов — пусть не хватающий звезд с неба, но прилежный и квалифицированный левый защитник.

Но ведь и Ойонго не звезда футбола, в «Краснодар» едет не Марсело в расцвете сил, не Робертсон и не Альфонсо Дэвис, а второй номер середняка французской Лиги 1 на позиции левого защитника. Не адаптированный к российскому чемпионату, не знающий языка. Амбруазу только предстоит познакомиться с новыми партнерами и впитать требования тренерского штаба, даже если клуб поможет с решением бытовых вопросов, все равное потребуется время, чтобы влиться в коллектив и разобраться в тактических нюансах.

Стоило ли подписывать Ойонго ради 11 матчей?

«Краснодар» уже вылетел из Кубка России, проиграв «Сочи», а уже послезавтра имеет все шансы избавить весенний календарь от дополнительной нагрузки в виде Лиге Европы, ведь после домашнего поражения от «Динамо» отыграться в Загребе будет очень сложно. Без еврокубков «Краснодару» останется сыграть 11 матчей за 2.5 месяца в щадящем графике «матч в неделю». Евгений Чернов в строю, неужели в него настолько не верят?

Возможно, в «Краснодаре» просто дуют на воду и страхуются после эпидемии травм, нужно учитывать и тот факт, что вне игры не только Кристиан Рамирес, но и Сергей Петров с Дмитрием Стоцким — еще два крайних защитника. Однако можно построить и более яркую теорию, тем более «Краснодар» одобряет любые наши домыслы, отказываясь комментировать произошедшее с Рамиресом.

Можно было бы предположить, что у эквадорца вовсе не травма, а конфликт с тренерским штабом, из-за которого он выведен из состава команды, однако на фотографиях со странички Рамиреса можно заметить лангетку на правой ноге, а до этого Кристиан выкладывал фото из медицинского учреждения и призывал никогда не терять улыбку и желание жить.

Впрочем, даже это не отменяет желание Рамиреса попробовать свои силы в другом чемпионате. Контракт эквадорца истекает в следующем году, так что нынешним летом «Краснодар» еще сможет выручить за защитника хоть какие-то деньги. И потратить их на приобретение замены, которой может стать тот же Ойонго.

В четырехмесячной аренде Ойонго не так много смысла, но если «Краснодар» рассматривает возможность долгосрочного сотрудничества с камерунцем, такой тест-драйв становится понятнее. Другой вопрос, подходящий ли это кандидат для команды, рассчитывающей бороться за попадание в Лигу чемпионов? Впрочем, «Краснодар» уже приучил к сомнительным сделкам. Одной больше, одной меньше…