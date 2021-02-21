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«Крылья Советов» объявили о подписании экс-полузащитника ЦСКА Ефремова

21 февраля 2021, 23:49

Полузащитник «Урала» Дмитрий Ефремов перешел в самарские «Крылья Советов».

«Состав нашей команды пополнил полузащитник Дмитрий Ефремов. Ефремов является воспитанником академии им. Коноплева. Выступал за московский ЦСКА, в котором становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе чешского клуба „Слован“ завоевал бронзовые медали чемпионата Чехии.

Также Дмитрий Ефремов выступал за „Оренбург“, „Урал“ и сборные России различных возрастов. В 19 лет дебютировал за главную сборную России. За „Крылья Советов“ Ефремов будет играть под номером 22», — сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

В нынешнем сезоне Ефремов провёл 11 матчей за «Урал», результативными действиями не отметился.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля в 07:45
Остаётся только пожелать ему удачи!
Остапчук 67
Остапчук 67
22 февраля в 06:46
Его место в ФНЛ
Василий 50
Василий 50
22 февраля в 02:31
Это их дело
Mangur
Mangur
22 февраля в 02:00
Это лучший выриант для Ефремова
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 00:08
Хорошо парень начинал. Казалось , что надолго вольется в основу армейцев, но потом что то пошло не так. Пошли аренды , где тоже не всегда ладилось, возвращался и снова уходил. Парню уже 25, пора бы всерьез собой заняться. Может хоть в КС надолго задержится. Заиграет или нет - это пока неясно. Последим за ним. Может в КС что то и получится?!?
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
22 февраля в 00:06
Должен помочь
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 февраля в 23:52
Исходя из того, что "Крылья" пока еще не до конца выбрались из лучшей лиги мира - ФНЛ, усиление более чем достойное.
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