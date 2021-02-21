«Крылья Советов» объявили о подписании экс-полузащитника ЦСКА Ефремова

Полузащитник «Урала» Дмитрий Ефремов перешел в самарские «Крылья Советов».
«Состав нашей команды пополнил полузащитник Дмитрий Ефремов. Ефремов является воспитанником академии им. Коноплева. Выступал за московский ЦСКА, в котором становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе чешского клуба „Слован“ завоевал бронзовые медали чемпионата Чехии.
Также Дмитрий Ефремов выступал за „Оренбург“, „Урал“ и сборные России различных возрастов. В 19 лет дебютировал за главную сборную России. За „Крылья Советов“ Ефремов будет играть под номером 22», — сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».
Дмитрий Ефремов – игрок «Крыльев»https://t.co/lGsRz1EN26— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 21, 2021
В нынешнем сезоне Ефремов провёл 11 матчей за «Урал», результативными действиями не отметился.
Всем здоровья.
Всем здоровья.