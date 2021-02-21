«Крылья Советов» объявили о подписании экс-полузащитника ЦСКА Ефремова

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21 февраля 2021, 23:49

Полузащитник «Урала» перешел в самарские «Крылья Советов».

«Состав нашей команды пополнил полузащитник Дмитрий Ефремов. Ефремов является воспитанником академии им. Коноплева. Выступал за московский ЦСКА , в котором становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе чешского клуба „Слован“ завоевал бронзовые медали чемпионата Чехии.

Также Дмитрий Ефремов выступал за „Оренбург“, „Урал“ и сборные России различных возрастов. В 19 лет дебютировал за главную сборную России. За „Крылья Советов“ Ефремов будет играть под номером 22», — сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

Дмитрий Ефремов – игрок «Крыльев»https://t.co/lGsRz1EN26 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 21, 2021

В нынешнем сезоне Ефремов провёл 11 матчей за «Урал», результативными действиями не отметился.