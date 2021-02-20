Махатадзе покинул «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» , выступавший за фарм-клуб «железнодорожников» «Казанку», покинул московскую команду.

Хочу сказать, прежде всего, огромные слова благодарности всем в «Локомотиве» за годы, проведённые вместе: воспитателям в интернате, всем ребятам, с которыми довелось играть, всем тренерам, с которыми я работал, всему административному штабу. Это было очень хорошее время, за которое мы испытали множество эмоций – во время побед и поражений мы были вместе.

Отдельная благодарность болельщикам. Знаю, что ваше отношение ко мне было разным, но главное, что вы всегда были вместе с нашей командой. Быть может, у меня что-то не получилось, но я хочу, чтобы вы знали – я всегда отдавался игре за родной клуб. Спасибо, «Локомотив», и до свидания!