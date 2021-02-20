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Махатадзе покинул «Локомотив»

20 февраля 2021, 03:07

Полузащитник «Локомотива» Георгий Махатадзе, выступавший за фарм-клуб «железнодорожников» «Казанку», покинул московскую команду.

Хочу сказать, прежде всего, огромные слова благодарности всем в «Локомотиве» за годы, проведённые вместе: воспитателям в интернате, всем ребятам, с которыми довелось играть, всем тренерам, с которыми я работал, всему административному штабу. Это было очень хорошее время, за которое мы испытали множество эмоций – во время побед и поражений мы были вместе.

Отдельная благодарность болельщикам. Знаю, что ваше отношение ко мне было разным, но главное, что вы всегда были вместе с нашей командой. Быть может, у меня что-то не получилось, но я хочу, чтобы вы знали – я всегда отдавался игре за родной клуб. Спасибо, «Локомотив», и до свидания!

В 15 матчах ПФЛ этого сезона 22-летний хавбек забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, недавно «Локомотив» подписал профессиональный контракт с воспитанником клуба Алексеем Казариновым.

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161регион
161регион ответ 1bear (раскрыть)
20 февраля в 05:40
В Ростов)))
1bear
1bear
20 февраля в 03:43
куда же он такой молодой теперь пойдет ???
ну не к станку,точно!!!
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