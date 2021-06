Изменили правило игры рукой в атаке. Футбол заслужил больше логичных поправок

Хорошие новости – IFAB отменил глупый закон.

На консервативность чиновники напирали годами, поэтому сейчас правила игры наводнены размытыми формулировками и явно не опираются на возможности современных средств коммуникации.

До сих пор нет четких рекомендаций по многим пунктам. Из-за миллиметровых офсайдов расстроился даже Чеферин. А сегодня в IFAB изменили правило, которое буквально вчера украло очки у «Фулхэма».

Случайное попадание в руку в атаке

В дерби «Фулхэм» дома проиграл «Тоттенхэму» 0:1, но арбитр отменил гол команды Паркера. Все из-за случайного попадания мячом в руку Лемина. Конечность была прижата к бедру, мяч направил соперник с близкого расстояния. Нет умысла, нет поднятой руки, случайность. Но по нынешним правилам арбитр вынужден был отменить гол. Хорошо, что в новом сезоне будет справедливее – случайные попадания в руку в естественном положении не приведут к отмене гола. Сейчас в защите случайное попадание – не нарушение, в атаке – фол. Сразу писали, что это глупая коллизия. Изменение вступит в силу с 1 июля, но УЕФА может принять поправку раньше – уже на Евро-2020.