Изменили правило игры рукой в атаке. Футбол заслужил больше логичных поправок

Хорошие новости – IFAB отменил глупый закон.
На консервативность чиновники напирали годами, поэтому сейчас правила игры наводнены размытыми формулировками и явно не опираются на возможности современных средств коммуникации.
До сих пор нет четких рекомендаций по многим пунктам. Из-за миллиметровых офсайдов расстроился даже Чеферин. А сегодня в IFAB изменили правило, которое буквально вчера украло очки у «Фулхэма».
Случайное попадание в руку в атаке
В дерби «Фулхэм» дома проиграл «Тоттенхэму» 0:1, но арбитр отменил гол команды Паркера. Все из-за случайного попадания мячом в руку Лемина. Конечность была прижата к бедру, мяч направил соперник с близкого расстояния. Нет умысла, нет поднятой руки, случайность. Но по нынешним правилам арбитр вынужден был отменить гол. Хорошо, что в новом сезоне будет справедливее – случайные попадания в руку в естественном положении не приведут к отмене гола. Сейчас в защите случайное попадание – не нарушение, в атаке – фол. Сразу писали, что это глупая коллизия. Изменение вступит в силу с 1 июля, но УЕФА может принять поправку раньше – уже на Евро-2020.
Pierluigi Collina, FIFA's refs chief, says the Fulham 'goal' controversy last night shows it is right to change the handball law but that it was not a reaction to the incident. [@martynziegler] #FULTOT #FFC pic.twitter.com/wFmllSooK8— RouteOneFootball (@Route1futbol) March 5, 2021
Дисквалификации главных тренеров
Без желтых и красных карточек для официальных лиц команд, наставников и запасных, пожалуй, не обойтись. Народ слишком горячий, заводится с полуоборота. Арбитрам нужны предупреждения и возможность удалить с бровки. Но дисквалификации тренеров субъективные, ведь удаления тренеров – сравнительно новая вещь. Один рефери выгонит за любой мат, другой – нет. В Италии сразу удалят за богохульство, в России – нет. И если футболиста отстраняют по понятным мотивам – не сыграет, то тренеров лучше штрафовать. Они с трибун дают подсказки, а вот на бровке наставник только у одной команды. Дисквалифицированного игрока меняет его коллега, а наставника помощник не компенсирует. Одну из команд лишают главного командира, что противоречит базовым принципам права.
Дополнительное время в футболе
В истории были «серебряные» и «золотые» голы, те еще извращения. Деллас так выбил чехов на Евро-2020, ведь защитник отличился в первом овертайме, а второй судья уже не назначал. Но что футболу, особенно во времена пандемии и растущих нагрузок на спортсменов, дают овертаймы? Любой врач скажет – каждые новые полчаса на поле опасны для организма сильнее, чем предыдущие. Также есть интересы фанатов – подавляющее большинство овертаймов стало пустой тратой времени. Бывают голы, но раз матч завершился ничьей, что мешает сразу бить пенальти? Так, кстати, решили в Кубке России, и это умный тест. Не хотите побеждать в основное время, тянете время в овертайме – получайте сразу серию.
Система АВВА для серий пенальти
Этот эксперимент признали неудачным, ведь запутались зрители. Но к нему еще стоит вернуться, если аналитики соберут большую базу серий пенальти и окажется, что верны текущие результаты – команда, которая бьет первой, получает большие шансы на победу в серии. Не исключено, что психологически сложнее догонять, а лидерство после первого удара воодушевляет. Если так, то привычные серии, когда бьют по очереди, морально устарели. Нельзя до первого удара формировать условия, где у первой бьющей команды вероятность победы 60%, а у второй лишь 40%.
Миллиметровые офсайды по плечам
Плечом играть можно, но как часто голы забивают этой частью тела? Понятно, почему пока оставили в силе нынешнее правило офсайда – слишком глобальное изменение. Хотя в этом сезоне было столько отмененных голов после миллиметровых офсайдов, что даже президент УЕФА возмущался и предлагал идеи, вроде «буферной зоны» в 10 сантиметров. Плохая идея, ведь их сложно измерить в турнирах, где нет повторов. А Венгер предложил радикальное изменение – если хотя бы одна часть тела игрока атаки, которой можно забить, пересекается с телом защитника, то это не вне игры. Но для начала можно уточнить, что если гол забит головой, которая была ближе к воротам в момент паса, чем последний защитник – это офсайд. Но вот если футболист чуть наклонился вперед, а забил ногами, которые в момент передачи были заметно дальше от ворот, чем тело последнего защитника – гол надо засчитывать.
Частичный доступ судьи к повторам
Вот объясните, в чем смысл перечня случаев, когда судья может обратиться за помощью к повторам? Вторая желтая карточка – нельзя смотреть, прямая красная – можно. Был дикий случай, когда рефери в Польше использовал подсказку, показал второе предупреждение, потом понял, что грубо ошибся – вернул игрока из раздевалки и влепил прямую красную, чтобы себя отмазать. А в РПЛ рефери обожают ссылаться на то, что коллеги с повторами не признали их ошибку «явной», но где четкое определение понятия? Его в правилах футбола нет. Количество ситуаций, когда рефери реально нужно смотреть повтор – конечное, подсказка о второй желтой не затормозит игру. В лигах, где судьи более-менее приличные, не тратят много на решение с повторами. Нужно полагаться на профессионалов – пусть смотрят то, что считают нужным, а не используют VAR для манипуляций результатами. Также логично дать каждой команде по одной возможности затребовать просмотр повтора за матч, чтобы лишить грязных рефери возможности манипулировать игрой.
Общий вывод после новых изменений в правила
Первое – чиновники ФИФА и УЕФА провалили рекламную кампанию изменений в правила футбола, всюду пишут «ошибка VAR», хотя неверные трактовки допускают живые люди, которые смотрят повторы. Второе – общественное давление все-таки работает. Серия глупых отмен голов завершится с лета.
Очевидно, что IFAB также готовит новое правило офсайда. Венгер не просто так генерирует идеи, а работает сейчас советником ФИФА по стратегическим вопросам, его позиция важна. Арсен напирает на то, что фанатов надо кормить качественной зрелищной игрой с голами. Проще говоря, нужна реформа правил.
Фанаты справедливо возмущаются, но критикуют скорее устаревшие законы и ошибки рефери старого поколения, нежели реально работающие поправки, вроде ухода на замену через ближайшую бровку. Большинство изменений в правилах – полезные, но закон так давно не вычитывали, что ставят эксперименты в прямом эфире.
Но лучше пару лет правок, чем десятилетия голов из офсайдов и незнания из-за некачественного повтора, пересек ли мяч линию полностью? Сейчас из метрового офсайда в серьезном турнире забить нельзя, а буквально пару лет назад так делали в плей-офф ЛЧ. Технологии работают, но с повторами в футболе опоздали на лет десять.
Видим результат отсутствия реформ, когда чиновники пытались влиять на игру, сознательно блокируя изменения.
И появляются эти поправки,
Видимо, спорт этот лет через десять
Будет совсем популярен и весел.
После того, как судья, например,
Мяч не пропустит меж ног,
Тренер команды (трансгендерный негр)
Сможет нажать на курок.
Больше нет правил по части руки,
Этим стал каждый доволен,
Ведь перед выходом все игроки
Их оставляют за полем.
И вратарю руки здесь ни к чему,
Мяч квадракоптер выносит,
Судить можно матчи вообще на дому,
Пусть только бабки приносят.
Тридцать замен, водопой и сортир,
Антракт при падении каждом,
Но каким старый футбольный был мир
Мы своим детям расскажем...
И появляются эти поправки,
Видимо, спорт этот лет через десять
Будет совсем популярен и весел.
После того, как судья, например,
Мяч не пропустит меж ног,
Тренер команды (трансгендерный негр)
Сможет нажать на курок.
Больше нет правил по части руки,
Этим стал каждый доволен,
Ведь перед выходом все игроки
Их оставляют за полем.
И вратарю руки здесь ни к чему,
Мяч квадракоптер выносит,
Судить можно матчи вообще на дому,
Пусть только бабки приносят.
Тридцать замен, водопой и сортир,
Антракт при падении каждом,
Но каким старый футбольный был мир
Мы своим детям расскажем...