Изменили правило игры рукой в атаке. Футбол заслужил больше логичных поправок

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05 марта 2021, 21:46

Хорошие новости – IFAB отменил глупый закон.

На консервативность чиновники напирали годами, поэтому сейчас правила игры наводнены размытыми формулировками и явно не опираются на возможности современных средств коммуникации.

До сих пор нет четких рекомендаций по многим пунктам. Из-за миллиметровых офсайдов расстроился даже Чеферин. А сегодня в IFAB изменили правило, которое буквально вчера украло очки у «Фулхэма».

Случайное попадание в руку в атаке

В дерби «Фулхэм» дома проиграл «Тоттенхэму» 0:1, но арбитр отменил гол команды Паркера. Все из-за случайного попадания мячом в руку Лемина. Конечность была прижата к бедру, мяч направил соперник с близкого расстояния. Нет умысла, нет поднятой руки, случайность. Но по нынешним правилам арбитр вынужден был отменить гол. Хорошо, что в новом сезоне будет справедливее – случайные попадания в руку в естественном положении не приведут к отмене гола. Сейчас в защите случайное попадание – не нарушение, в атаке – фол. Сразу писали, что это глупая коллизия. Изменение вступит в силу с 1 июля, но УЕФА может принять поправку раньше – уже на Евро-2020.

Pierluigi Collina, FIFA 's refs chief, says the Fulham 'goal' controversy last night shows it is right to change the handball law but that it was not a reaction to the incident. [@martynziegler] #FULTOT #FFC pic.twitter.com/wFmllSooK8 — RouteOneFootball (@Route1futbol) March 5, 2021

Дисквалификации главных тренеров

Без желтых и красных карточек для официальных лиц команд, наставников и запасных, пожалуй, не обойтись. Народ слишком горячий, заводится с полуоборота. Арбитрам нужны предупреждения и возможность удалить с бровки. Но дисквалификации тренеров субъективные, ведь удаления тренеров – сравнительно новая вещь. Один рефери выгонит за любой мат, другой – нет. В Италии сразу удалят за богохульство, в России – нет. И если футболиста отстраняют по понятным мотивам – не сыграет, то тренеров лучше штрафовать. Они с трибун дают подсказки, а вот на бровке наставник только у одной команды. Дисквалифицированного игрока меняет его коллега, а наставника помощник не компенсирует. Одну из команд лишают главного командира, что противоречит базовым принципам права.

Дополнительное время в футболе

В истории были «серебряные» и «золотые» голы, те еще извращения. Деллас так выбил чехов на Евро-2020, ведь защитник отличился в первом овертайме, а второй судья уже не назначал. Но что футболу, особенно во времена пандемии и растущих нагрузок на спортсменов, дают овертаймы? Любой врач скажет – каждые новые полчаса на поле опасны для организма сильнее, чем предыдущие. Также есть интересы фанатов – подавляющее большинство овертаймов стало пустой тратой времени. Бывают голы, но раз матч завершился ничьей, что мешает сразу бить пенальти? Так, кстати, решили в Кубке России, и это умный тест. Не хотите побеждать в основное время, тянете время в овертайме – получайте сразу серию.

Система АВВА для серий пенальти

Этот эксперимент признали неудачным, ведь запутались зрители. Но к нему еще стоит вернуться, если аналитики соберут большую базу серий пенальти и окажется, что верны текущие результаты – команда, которая бьет первой, получает большие шансы на победу в серии. Не исключено, что психологически сложнее догонять, а лидерство после первого удара воодушевляет. Если так, то привычные серии, когда бьют по очереди, морально устарели. Нельзя до первого удара формировать условия, где у первой бьющей команды вероятность победы 60%, а у второй лишь 40%.

Миллиметровые офсайды по плечам

Плечом играть можно, но как часто голы забивают этой частью тела? Понятно, почему пока оставили в силе нынешнее правило офсайда – слишком глобальное изменение. Хотя в этом сезоне было столько отмененных голов после миллиметровых офсайдов, что даже президент УЕФА возмущался и предлагал идеи, вроде «буферной зоны» в 10 сантиметров. Плохая идея, ведь их сложно измерить в турнирах, где нет повторов. А Венгер предложил радикальное изменение – если хотя бы одна часть тела игрока атаки, которой можно забить, пересекается с телом защитника, то это не вне игры. Но для начала можно уточнить, что если гол забит головой, которая была ближе к воротам в момент паса, чем последний защитник – это офсайд. Но вот если футболист чуть наклонился вперед, а забил ногами, которые в момент передачи были заметно дальше от ворот, чем тело последнего защитника – гол надо засчитывать.

Частичный доступ судьи к повторам

Вот объясните, в чем смысл перечня случаев, когда судья может обратиться за помощью к повторам? Вторая желтая карточка – нельзя смотреть, прямая красная – можно. Был дикий случай, когда рефери в Польше использовал подсказку, показал второе предупреждение, потом понял, что грубо ошибся – вернул игрока из раздевалки и влепил прямую красную, чтобы себя отмазать. А в РПЛ рефери обожают ссылаться на то, что коллеги с повторами не признали их ошибку «явной», но где четкое определение понятия? Его в правилах футбола нет. Количество ситуаций, когда рефери реально нужно смотреть повтор – конечное, подсказка о второй желтой не затормозит игру. В лигах, где судьи более-менее приличные, не тратят много на решение с повторами. Нужно полагаться на профессионалов – пусть смотрят то, что считают нужным, а не используют VAR для манипуляций результатами. Также логично дать каждой команде по одной возможности затребовать просмотр повтора за матч, чтобы лишить грязных рефери возможности манипулировать игрой.

Общий вывод после новых изменений в правила

Первое – чиновники ФИФА и УЕФА провалили рекламную кампанию изменений в правила футбола, всюду пишут «ошибка VAR », хотя неверные трактовки допускают живые люди, которые смотрят повторы. Второе – общественное давление все-таки работает. Серия глупых отмен голов завершится с лета.

Очевидно, что IFAB также готовит новое правило офсайда. Венгер не просто так генерирует идеи, а работает сейчас советником ФИФА по стратегическим вопросам, его позиция важна. Арсен напирает на то, что фанатов надо кормить качественной зрелищной игрой с голами. Проще говоря, нужна реформа правил.

Фанаты справедливо возмущаются, но критикуют скорее устаревшие законы и ошибки рефери старого поколения, нежели реально работающие поправки, вроде ухода на замену через ближайшую бровку. Большинство изменений в правилах – полезные, но закон так давно не вычитывали, что ставят эксперименты в прямом эфире.

Но лучше пару лет правок, чем десятилетия голов из офсайдов и незнания из-за некачественного повтора, пересек ли мяч линию полностью? Сейчас из метрового офсайда в серьезном турнире забить нельзя, а буквально пару лет назад так делали в плей-офф ЛЧ . Технологии работают, но с повторами в футболе опоздали на лет десять.

Видим результат отсутствия реформ, когда чиновники пытались влиять на игру, сознательно блокируя изменения.