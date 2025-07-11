Пошла жара. К ФИФА перед ЧМ-2026 появились вопросы

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11 июля 2025, 00:41

Профсоюз футболистов требует учесть опасения по поводу здоровья игроков.

Клубный чемпионат мира в своем уникальном расширенном формате представляет собой не только эксперимент ФИФА по выводу турнира на новый уровень престижа и зарабатывания денег. Но еще и обкатку мощностей США в качестве основной принимающей стороны чемпионата мира, который пройдет в следующем году. И КЧМ можно поблагодарить хотя бы за то, что он вскрыл не самую очевидную, но весьма острую проблему, вокруг которой в ближайшее время будет сломано немало копий. Речь о слишком высокой температуре воздуха, которая становится угрожающе опасной.

Не задумались

Когда в 2010 году Катар получил право на проведение ЧМ -2022, вопрос о жаре возник сразу. И тогда довольно быстро нашлось решение в виде переноса турнира на ноябрь и декабрь. Про ЧМ -2026 в США , Канаде и Мексике так не думали. Потому что эти страны не воспринимаются, как некие особо горячие территории. Пока весь мир не увидел Клубный чемпионат мира.

Профсоюз футболистов FIFPro уже провел соответствующую конференцию, где выразил свою твердую позицию и будет добиваться защиты здоровья игроков, которые, как полагает организация, ФИФА принесет в жертву коммерческим интересам.

Кстати, именно в США состоялся самый жаркий матч в истории чемпионатов мира. Это был поединок между Мексикой и Ирландией в 1994 году. Тогда игра проходила в полдень во Флориде, и температура превышала 37 градусов Цельсия. Вот как вспоминает ту игру бывший защитник сборной Ирландии Денис Ирвин:

Это было ужасно. На поле было за 40 градусов. Из-за жары и влажности было трудно соображать. Мы знали, что будет так, поэтому тренировались в мокрой форме. Вряд ли сейчас кто-то это практикует. Мне никогда не было так жарко на футбольном поле. Наверное, это было опасно.

Опасные зоны

FIFPro внимательно следил за матчами на КЧМ . По данным профсоюза, как минимум три игры из прошедших должны были не состояться из-за требований к предельно допустимой температуре. Но они прошли. Это матчи ПСЖ с «Атлетико», «Челси» с «Эсперансом» и «Бенфики» с «Баварией». В своих утверждениях организация оперирует таким показателем, как WBGT – это температура с поправкой на прямые солнечные лучи, угол их падения, влажность, скорость ветра, облачность. Он лучше учитывает так называемую ощущаемую температуру и то, как она воздействует на организм. Потому что 30 градусов при разных дополнительных факторах могут быть как легко переносимыми, так и почти смертельными.

Некоторые футболисты уже на этом Клубном чемпионате мира заявляли, что никогда такого не испытывали. Например, нападающий «Бенфики» Андреас Шьельдеруп после игры с «Баварией» рассказал, что это был экстремальный опыт. Температура WBGT на игре составляла 29,2 градуса, тогда как даже по правилам МЛС предписывается при 28 градусах переносить игру или приостанавливать ее.

Несколько авторитетных изданий и FIFPro обращались к ФИФА с запросом о том, установлены ли какие-то температурные регламенты на КЧМ . Однако ответа они так и не дождались. Кажется, для самих чиновников, ослепленных масштабом своего действа и суммами, такая жара в США оказалась сюрпризом и буквально ввела их в оторопь, из-за которой они не могли принимать оперативные решения.

Основываясь на данных о температуре и влажности, FIFPRo определил шесть мест проведения ЧМ -2026, где будет чрезвычайно высокий риск для здоровья игроков. Это Атланта, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Миссури и Майами, а также Монтеррей в Мексике. Там могут быть тепловые удары и потеря сознания. Эксперты отмечают, что при повышении температуры тела до 40 градусов, что во время игры в жару вполне реально, футболисты могут терять мышечный контроль, с трудом передвигаться, утрачивать когнитивные свойства и так далее. При этом арены в Атланте, Далласе и Хьюстоне могут закрываться и включать кондиционирование.

В связи с этим активисты обратились к ФИФА с запросом о том, будет ли пересмотрено распределение игр ЧМ -2026 между городами с учетом этих данных. Ответа снова не последовало.

Время и гроза

Отдельные опасения вызывают стремления ФИФА угодить европейским вещателям. Понятно, что для трансляций самый «вкусный» рынок – в Европе. Но чтобы там зритель мог комфортно смотреть игры из Северной Америки, они должны начинаться в полдень или в обед, то есть в самое опасное время. FIFPro призвала ФИФА использовать разумные критерии и не проводить в южных городах ранние матчи. Как вариант, эксперты предлагают начинать игры в 7 часов утра. Но это будет совсем выбивать из тренировочного ритма футболистов. Поэтому такой вариант маловероятен. Вот что говорит генеральный секретарь FIFPro Алекс Филлипс:

Надеюсь, здравый смысл восторжествует. Мы можем взять даже правила МЛС . Например, во Флориде матчи не проводятся в обед и в полдень. И это правило действует несколько лет.

Однако ФИФА сталкивается еще и с логистической проблемой. В течение 39 дней будет проведено 104 матча – ведь участвуют 48 команд. Вряд ли есть много пространства для маневра. Особенно с учетом того, что в некоторые дни запланировано по четыре игры.

А ведь помимо жары для США в это время характеры и опасные грозы. Для них тоже прописан жесткий регламент по приостановке и переносу матчей. Даже на КЧМ некоторые игры сдвигались из-за них. А на чемпионате мира график крайне плотный. Любая подвижка создает цепную реакцию и приводит в тупик.