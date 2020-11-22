Арбитр забыл правила, а защитник стал вратарем. Главная серия пенальти в 2020-м

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22 ноября 2020, 19:00

В этом году такой цирк был неизбежен. «Соккер.ру» изучает американский опыт.

Что там случилось?

Знаменитый португалец Нани с февраля прошлого года является игроком молодого клуба «Орландо». Создана команда семь лет назад, в 2015-м присоединились к MLS . Луиш тащит – стал капитаном, в первом сезоне забил 12 голов, во втором 6 в 19 играх.

Помогал вытащить «Орландо Сити» в плей-офф еще один хороший знакомый – Маурисио Перейра, экс-игрок «Краснодара». Уругваец – лучший ассистент команды, 8 голевых передач. До приостановки сезона «Орландо» шел в середине, но после паузы рванули – стали четвертыми в своей конференции, вышли в плей-офф.

Первым соперником оказался «Нью-Йорк Сити», команда владельцев «Манчестер Сити». И вчера был не их день, ведь сыграли 1:1, а потом били пенальти. Когда счет стал 4:3 в пользу команды Нани, то вратарь Педро Гальесе взял удар Валентина Кастельяноса, «Орландо Сити» начал праздновать. И зря!

Кто породил безумие?

Событие уникальное. Еще и полезное для изучения нюансов правил 2020-го года, их апрельской редакции. Когда вратарь «Орландо Сити» отразил решающий пенальти, то тренер на радостях убежал в раздевалку, трибуны праздновали победу (никакой социальной дистанции, хотя во Флориде 932 тысячи заболевших), а рефери начал выслушивать подсказки VAR .

Кстати, ирония в том, что именно этот арбитр был исторически первым ассистентом с повторами в профессиональном футболе – еще в 2016-м году при тестировании системы. А дальше судья Аллен Чепмен показал вратарю Гальесе вторую желтую карточку. За что? Комментаторы были в замешательстве, допуская, что голкипер выругался на рефери.

Но на самом деле причиной стало другое правило – вратарю нельзя отрывать одновременно обе ноги от линии ворот при пенальти до удара. В этом случае перуанец Гальесе очевидно поспешил, чтобы отразить удар соперника, повторы подтверждают правоту помощников рефери:

Но удаление голкипера по ходу серии пенальти – старт цирка, ведь в «Орландо Сити» почему-то решили, что имеют право выпустить другого вратаря. И вот это правила делать не разрешают. Можно заменить по ходу серии голкипера, что получил травму, но не удаленного. Рефери и тут все напутал – едва не позволил резервному голкиперу «Орландо» отражать пенальти.

Чему учит яркое шоу?

Что правила сложнее, чем кажутся. Нечасто в истории футбола бывали удаления по ходу серии пенальти. Не стоит удивляться, что комментаторы или болельщики не знают правила в таких случаях. Но вот что законы не знают арбитры – страшновато. Также страшно, что судья поплыл и забыл, что нельзя выпускать по ходу серии второго голкипера, если красную карточку увидел основной.

Хорошо еще, что для полноты картины игроки «Орландо Сити» — аргентинец Шлегель и колумбиец Андрес Переа, не подрались за перчатки. В итоге приняли решение, что сражаться с гостями из Нью-Йорка станет первый. Родриго, хотя и не вратарского роста – 182 сантиметра, в детстве стоял в воротах, поэтому испугал смущенных суматохой и паузами соперников.

Защитник не завершил серию сразу, как основной вратарь, но в итоге исправил ошибку Нани – капитан проиграл дуэль сопернику. А вот оборонец в воротах пропустил два удара подряд (но был близок к сэйву во втором случае), а когда к мячу пошел Гудмундур Тораринссон – исландский бек, аргентинец сыграл уверенно. И начал праздновать вместе с командой:

Ситуация была настолько сюрреалистичной, что в «Орландо Сити» забыли, что им еще надо было реализовать свой пенальти в серии! Молодой американский форвард Бенджи, как раз заменивший Перейру в овертайме, не выключился из игры и уверенным мощным ударом принес Нани и Перейре победу в безумной серии со счетом 6:5:

Правила снова меняли?

В Англии сейчас обсуждают «футбол в смирительных рубашках» с подачи Линекера. Проблема даже не с самим правилом игры рукой, а с трактовками, которые в разных странах свои. Коллину и остальных, кто курирует реформу правил в IFAB , упрекают, что часто переписывают правила и оставляют дыры в законе. Все верно, ведь и здесь увидели коллизию.

Голкипер «Орландо Сити» был удален, хотя по апрельской редакции правил серия пенальти – не часть матча. То есть даже если у вратаря есть желтая карточка, а получает вторую по ходу серии – остается. Вот только рефери подсказали, что доигрывают прошлый сезон, значит, судить надо по старым правилам. А вот дальше будет лишь устное предупреждение, если оторвать обе ноги, и повторный удар.

Да, умеют устроить шоу люди, что опекаются правилами футбола в последнее время – уже судьи не успевают за переменами! Международному футболу 148 лет, а клубной истории еще больше времени. И за полтора столетия не нашлось людей, которые бы четко прописали все правила во избежание таких приключений, как в игре «Орландо» и «Нью-Йорк Сити».

Конечно, в этом случае правила были элементарными – положение ног вратаря показывают повторы, а запрет на замены в серии пенальти после удалений логичный и древний. Но в стрессовых ситуациях даже рефери с лицензиями нужны подсказки коллег, которые сидят за мониторами и спокойнее могут реагировать на игру. Банально друг с другом поговорить вживую.

Так что вчера был цирк в MLS , но это яркое шоу с сэйвом беснующегося от счастья защитника – доказательство, что VAR сам по себе полезен. Более того, без него вчера могли вынести незаконные решения в пользу сразу двух клубов. Представьте, если бы без повторов и радиосвязи не нашлось никого, кто подсказал судьям, что голкипер «Орландо» покинул линию – а он покинул.

Или что нельзя делать замену после удаления, или что надо удалить, поскольку действуют старые правила. Все решения влияли на ход серии, и хорошо еще, что защитник Шлегель оказался с крепкими нервами – дальше пошел клуб, у которого сразу два вратаря отражали пенальти в серии. Главного рефери матча точно накажут за то, что потерял игру – 46-летний опытный судья Чепмен запутался в правилах.

Зато получилось весело, если не сказать безумно. Колумбиец Оскар Пареха, что тренирует «Орландо Сити», радовался дважды – стал первым наставником клуба, который победил со «львами» в плей-офф. Желаем давним знакомым Нани и Перейре дальнейших успехов в турнире, а сегодня об их необычной победе говорит весь футбольный мир.