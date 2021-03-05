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IFAB внёс корректировки в правило игры рукой

вчера, 17:33

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), регулирующий правила футбола, скорректировал правило игры рукой.

Согласно новому правилу, случайная игра рукой, в результате которой одноклубник сыгравшего рукой забивает гол, либо получает возможность забить, больше не будет считаться нарушением.

IFAB подчеркивает, что трактовать положение руки в пространстве и по отношению к движению игрока судьи по-прежнему могут на свое усмотрение.

Официально правило вступит в силу 1 июля, однако лигам дали разрешение вносить изменения раньше срока.

Недавно очередной скандал из-за трактовки игры рукой произошел в результате судейства в матче «Динамо» — «Спартак».

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pomor45
pomor45 ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
сегодня в 21:31
Примерно так. Завтра назовут руки ногами и все с удовольствием согласятся, а в игре начнётся беспредел.
Giriilou
Giriilou
сегодня в 14:50
Странные эти все изменения, нет в них какой-то последовательности и точности. По-моему проще либо совсем запретить игру рукой, либо трактовать по итогу полученного преимущества от этой игры. В конце концов, чтобы не смотреть вар каждый раз, сделать форму, которая дает сигнал, если мяч попал в эту часть формы. С оффсайдами вообще ситуация убивает. Часто какие-то миллиметры и незащитаный гол убивают весь настрой команды. Думаю, стоит допустить на 10-15 см офсайд, если там не находилась ьа часть тела, которой сыграл футболист, а трактовку игрока, не участвующего в эпизоде просто поточнее сделать (не касался мяча, не контактировал ни с кем в корпус - значит и не участвовал). Зрелищность исчезает, отменяют красивейшие мячи, меняется сценарий матча - вот что плохо. Каким бы футболистом был бы сейчас Индзаги например? Как бы сложилась борьба за лч, когда МС вылетел от ТТХ? Слишком много красивых сценариев, и сумасшедших кэмбеков мы потеряли. Если уж решили добавить технологий. Почему бы просто не установить на стадионы системы всевозможной фиксации и играть без судей? Сделать трехмерную модель поля с датчиками, форму с нейросетью и т.д . Всё хорошо в меру, поэтому вполне можно понять возмущения англичан по поводу вар, не зря же их считают родоначальниками футбола. Именно там вар украл очень много "вкусных" сценариев. Тактически интересные итальянские клубы тоже теперь вряд ли смогут без оглядок выстроить модель игры на грани оффсайда. Традиционно комбинационные Испания и Голландия тоже очень часто теряют забитые мячи из-за этих недооффсайдов. И проблема не только в зрелищности. Ведь и тренеры начинают отказываться от различных моделей и решений, игроки перестают рисковать в некоторых ситуациях, теряются интересные футбольные мысли, беспрецедентный креатив, словом - все то, за что мы любим эту великую игру. По итогу, придем как янки к американскому футболу, будет всё максимально просто и понятно. Уйдут гении тактики, уйдут веселые креативщики, уйдут последние футбольные волшебники, останутся только полукиборги , с ног до зубов напичканные аппаратурой.
Верг
Верг
сегодня в 12:34
О Збсь, правило для дзюбы изобрели
galem72
galem72
сегодня в 10:19
"...судьи по-прежнему могут трактовать положение руки в пространстве и по отношению к движению игрока на свое усмотрение..."

Здорово! Нужно ещё и с красными картами так же поступить. Высшая степень объективности судейства! ))
edubokom
edubokom
сегодня в 07:34
Для некоторых представителей рфпл это отличная новость
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:57
Вообщем скоро разрешат играть руками.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 05:40
Гному на результат пофиг, ему главное побольше денег срубить.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 02:06
значит им анатомия до лампочки
pomor45
pomor45 ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 21:39, ред.
Нечего разбираться. Всё научно расписано в анатомии человека, а этот бред возникает из-за попытки подменить науку собственным понятием.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:29
Одноклубники теперь всячески постараются сыграть рукой
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:18, ред.
" ... судьи по-прежнему могут на своё усмотрение ". Это они зря уточнили. В цивилизованных странах это примут к сведению как должное, а вот под этим определением наши российские товарищи всех рангов, начиная от рядового болельщика и кончая владельцами команд, будут подразумевать только одно: свистнул не в ту сторону - подлец и коррупционер, которого надо тащить на полиграф, даже если он будет упираться всеми конечностями. Эх, не знают они наших реалий, иначе бы поостереглись с такими фразами.
Анд-м
Анд-м
вчера в 21:01
По мне надо раз и навсегда решить этот вопрос. Если игрок (или команда)получил(а) преимущество после попадание в руку ,даже если случайно,то это нарушение правил и точка.
протон1
протон1
вчера в 20:48
ну теперь дзюба будет доволен. да и бог футбола на том свете. да кошмар какой то , симулянтов много будет
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 20:41
Это что, нападающие получают мотивацию махать руками изо всех сил? ЧТо там курят)
Сп62
Сп62
вчера в 20:36, ред.
Всю жизнь в футболе относительно руки существовало только две ситуации. Это игра рукой и мяч попал в руку. Трактовал ситуацию судья. Так было до всех нововведений и до ВАРов. Футбол жил, болельщики спорили, а судьи принимали решения. Главное было раньше и остаётся главным и сейчас - это последовательность судей в своих решениях. Я лично за то, чтобы определение "игры", либо не "игры" рукой оставить за арбитром. Обидно, когда мяч попадает в руку после удара с близкого расстояния и игрок просто не имеет никакой возможности её убрать. Это уже не футбол, а рулетка. Фиксация миллиметров при при определении плеча или преплечья, положения вне игры и т.д. больше подходит для компьютерной игры, чем для живого футбола. Новое это не всегда лучшее.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 20:27
они бы сначала в плечом разобрались, где кончается, где начинается и так далее
lobsterdam
lobsterdam ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:22
К сожалению или к счастью (скорее - второе) "создать четкий регламент" практически невозможно, что абсолютно очевидно и не требует доказательств, а попытки опровергнуть этот тезис напоминают средневековые поиски "философского камня"
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:58
Пора вместо ВАРа просто ввести стадионный пост-полиграф.
Чувак забил рукой - сразу на дознание. Только быстро.
И если выявлен умысел лихой - сразу зуботычину и ЖК.
Беспределов
Беспределов
вчера в 19:45
больше бкспредела не будет
номер 12
номер 12
вчера в 19:38
Так можно и руку бога оправдать...
kts99
kts99
вчера в 19:37
Наши судейки игру рукой трактуют относительно чемодана
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
вчера в 19:36
И Месси??
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:33
Эта поправка только развязывает руки арбитрам, они вольны трактовать эпизод как им вздумается.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 19:31
Игра рукой тоже бывает разной
zooveterinar
zooveterinar ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:25
Называется кручу, верчу ,заморочить хочу, чудят и только!!!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 19:17
На усмотрение Барселоны.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:05
Вы заметили, как правила в футболе перекликаются с уголовным, административным кодексами, законом по финансовым нарушениям, правом на интеллектуальную собственность. Там так же все размыто. Плохо, что части спонсоров московских клубов вообще плевать на футбол. У них другие цели. Это не футбольный разговор. Часть спонсоров по сути своей не интересуется футболом. Он для них чужой. Но если приглашают на стадион, делают вид, что им интересно. Лицемерие во всем. Показать простым фанатам, что они вместе с ними.
13 RUS
13 RUS ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:55
Скоро и этого не услышим, у нас же борьба с матюками
13 RUS
13 RUS
вчера в 18:51
То трактовки придумают на неделе 500 штук, то обратно на свое усмотрение, футбол убивают не только наши бездарности оказывается
Сантус
Сантус
вчера в 18:49
Добавление вариаций чтения момента,даёт лишь дополнительный инструмент для манипуляций.А "на усмотрение арбитра"-это вообще джек-пот.Для себя я вывод уже сделал.Все якобы улучшения в правилах,несут хаос и путаницу.Насколько ждали ВАР,настолько сейчас все от него стонут.Оставили бы правила в покое...
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