IFAB внёс корректировки в правило игры рукой

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вчера, 17:33

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ), регулирующий правила футбола, скорректировал правило игры рукой.

Согласно новому правилу, случайная игра рукой, в результате которой одноклубник сыгравшего рукой забивает гол, либо получает возможность забить, больше не будет считаться нарушением.

IFAB подчеркивает, что трактовать положение руки в пространстве и по отношению к движению игрока судьи по-прежнему могут на свое усмотрение.

Официально правило вступит в силу 1 июля, однако лигам дали разрешение вносить изменения раньше срока.

Недавно очередной скандал из-за трактовки игры рукой произошел в результате судейства в матче «Динамо» — «Спартак».