УЕФА просит ФИФА пересмотреть правило игры рукой

Президент ФИФА Джанни Инфантино получил просьбу от УЕФА скорректировать правила игры рукой, чтобы обеспечить большую гибкость для судей и предотвратить несправедливое наказание игроков, сообщает AP.

В письме Инфантино, опубликованном AP, президент УЕФА Александр Чеферин попросил, чтобы арбитрам вновь разрешили определять, намеренно футболист сыграл рукой или нет:

Попытка строго определить случаи, когда обращение с мячом является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены растущим разочарованием и дискомфортом футбольным сообществом.

Дух игры должен быть сохранен. Я считаю, что возврат к предыдущей трактовке с возможными правками, где не засчитывается взятие ворот после игры рукой, – это вариант, который следует рассмотреть.

Довольно часто случается, что мяч случайно попадает в руки игроков, но эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтобы избежать чрезмерного дробления хода игры и тех случаев, когда подобная ситуация определяет исход матча.