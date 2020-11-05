УЕФА просит ФИФА пересмотреть правило игры рукой

Президент ФИФА Джанни Инфантино получил просьбу от УЕФА скорректировать правила игры рукой, чтобы обеспечить большую гибкость для судей и предотвратить несправедливое наказание игроков, сообщает AP.
В письме Инфантино, опубликованном AP, президент УЕФА Александр Чеферин попросил, чтобы арбитрам вновь разрешили определять, намеренно футболист сыграл рукой или нет:
Попытка строго определить случаи, когда обращение с мячом является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены растущим разочарованием и дискомфортом футбольным сообществом.
Дух игры должен быть сохранен. Я считаю, что возврат к предыдущей трактовке с возможными правками, где не засчитывается взятие ворот после игры рукой, – это вариант, который следует рассмотреть.
Довольно часто случается, что мяч случайно попадает в руки игроков, но эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтобы избежать чрезмерного дробления хода игры и тех случаев, когда подобная ситуация определяет исход матча.
Использование VAR во многих соревнованиях просто обострило проблему и подталкивает судей и средства массовой информации к вивисекции каждой ситуации, с параноидальными эффектами и спорными результатами.
Отмечается, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассмотрит обращение в ближайшее время.
Они в большинстве работают на систему.
Они в большинстве работают на систему.
Правила в первую очередь должны быть разумными, нужно учитывать и отскок, и естественность положенияя руки, и очень важное - направление полета мяча и полодения игроков.
К примеру удар с 2х метров, времени на реакцию у защитника нет, мяч пускай даже от коруса отскакивает в направлении пустых ворот, или даже не пустых но очень близко, и задевает, пускай даже в естественном положении но не прижатую руку. Мог быть гол, это пенка! Либо отскакивал в сторону атакующего игрока который мог бы пробить то тоже пенка.
Либо, все тоже самое но мяч от тела уходил в сорону от ворот, либо в сторону другого защитника который мог бы выбить мяч.
Сложность данной трактовки будет возникать при попытке паса а не удара, тяжело оценить дошел бы мяч, смог бы атакующий игрок пробить, и т.д.
Хотя идельной модели не существует в принципе.. Нужно выбрать оптимальную из соотношения справедливость/играбельность игры так сказать ..
Правила в первую очередь должны быть разумными, нужно учитывать и отскок, и естественность положенияя руки, и очень важное - направление полета мяча и полодения игроков.
К примеру удар с 2х метров, времени на реакцию у защитника нет, мяч пускай даже от коруса отскакивает в направлении пустых ворот, или даже не пустых но очень близко, и задевает, пускай даже в естественном положении но не прижатую руку. Мог быть гол, это пенка! Либо отскакивал в сторону атакующего игрока который мог бы пробить то тоже пенка.
Либо, все тоже самое но мяч от тела уходил в сорону от ворот, либо в сторону другого защитника который мог бы выбить мяч.
Сложность данной трактовки будет возникать при попытке паса а не удара, тяжело оценить дошел бы мяч, смог бы атакующий игрок пробить, и т.д.
Хотя идельной модели не существует в принципе.. Нужно выбрать оптимальную из соотношения справедливость/играбельность игры так сказать ..