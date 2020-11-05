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УЕФА просит ФИФА пересмотреть правило игры рукой

вчера, 17:19

Президент ФИФА Джанни Инфантино получил просьбу от УЕФА скорректировать правила игры рукой, чтобы обеспечить большую гибкость для судей и предотвратить несправедливое наказание игроков, сообщает AP.

В письме Инфантино, опубликованном AP, президент УЕФА Александр Чеферин попросил, чтобы арбитрам вновь разрешили определять, намеренно футболист сыграл рукой или нет:

Попытка строго определить случаи, когда обращение с мячом является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены растущим разочарованием и дискомфортом футбольным сообществом.

Дух игры должен быть сохранен. Я считаю, что возврат к предыдущей трактовке с возможными правками, где не засчитывается взятие ворот после игры рукой, – это вариант, который следует рассмотреть.

Довольно часто случается, что мяч случайно попадает в руки игроков, но эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтобы избежать чрезмерного дробления хода игры и тех случаев, когда подобная ситуация определяет исход матча.

Использование VAR во многих соревнованиях просто обострило проблему и подталкивает судей и средства массовой информации к вивисекции каждой ситуации, с параноидальными эффектами и спорными результатами.

Отмечается, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассмотрит обращение в ближайшее время.

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Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:42
Не соглашусь, за нарушения в штрафной пенальти назначаются независимо от направления движения, вратаарий на встречных кцрсах часто цепляют уходящего в сторону нападающего, причем частенько и мяч уже так прокинуть что его не догнать, но ставят и ставили в таких случаях без сомнений на точку.. И за фолы на принимающем спиной к воротам, и за сбитых на границе штрафной и у самой бровки откуда максимум навесить можно по уходящей.. Так что направление одно лишь направление в створ это спорно на мой взгляд. Как прижатая рука, невозможно бегать постоянно с руками за спину, да и при попалании в корпус например что в ребро что в прижатый локоть направление как цгодно может измениться, простого решения тут не найти
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
вчера в 23:36
Меня больше напрягают офсайды. Когда в момент паса нападающий в офсайде, но в момент приема мяча уже нет. Зачем игру останавливать я хз. Или когда когда офсайд на фланге, при котором нападающий на десять метров дальше от ворот чем защитник, из-за расстояния по диагонали.
Agamaga
Agamaga
вчера в 23:34
Во всех правилах есть лозунг - "У нищих слуг нет".
Они в большинстве работают на систему.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:27
Еще бы рассмотрели, когда при угловых Забивающий толкает руками в спину защитника противника и забивает головой... Много таких голов забито...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Dmitriy Semenov (раскрыть)
вчера в 22:18, ред.
А ведь решение этой проблемы, на мой взгляд, несложное. Пенальти надо назначать только в том случае, если мяч шёл в створ ворот, но изменил направление после соударения с рукой. Пусть она даже была прижата к корпусу. И не надо ничего больше выдумывать и искать чёрную кошку в тёмной комнате, а то и так залезли в такие дебри, из которых и с компасом не выберешься.
neukomm
neukomm ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 22:13
Оооокей, ты падая, стараешься выбить мяч подальше от своих ворот и попадаешь в спину своему защитнику, мяч рикошетит и попадает в твою руку, выставленную рефлекторно, чтобы опереться при падении. Пенальти?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:11
Я говорил немного о другом, а именно, как арбитры будут определять "намеренность" игры рукой, предполагающей, что футболист специально, т.е. намеренно сыграл верхней конечностью. Именно об этом г-н Инфантино говорит в своём обращении. Сам футболист о "намеренном" подыгрывании рукой никогда не скажет, а в его черепную коробку по всем известным причинам проникнуть невозможно.
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:59
Практически все нарушения правил трактуются судьёй субъективно(подкат, толчок в корпус, отмашка и т.д.). Поэтому ничего страшного в определении игры рукой не будет, если определять её будет судья. Кроме того, помощь при необходимости ему окажет ВАР и повтор моментов.
AlVi77
AlVi77 ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 21:47
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 21:38
    Так в том и дело, что сейчас любое попадание приравняли к игре рукой
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:35
    Посмотрим, что это даст...
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov
    вчера в 21:23
    Да, это полная вивисекция!
    Правила в первую очередь должны быть разумными, нужно учитывать и отскок, и естественность положенияя руки, и очень важное - направление полета мяча и полодения игроков.
    К примеру удар с 2х метров, времени на реакцию у защитника нет, мяч пускай даже от коруса отскакивает в направлении пустых ворот, или даже не пустых но очень близко, и задевает, пускай даже в естественном положении но не прижатую руку. Мог быть гол, это пенка! Либо отскакивал в сторону атакующего игрока который мог бы пробить то тоже пенка.
    Либо, все тоже самое но мяч от тела уходил в сорону от ворот, либо в сторону другого защитника который мог бы выбить мяч.
    Сложность данной трактовки будет возникать при попытке паса а не удара, тяжело оценить дошел бы мяч, смог бы атакующий игрок пробить, и т.д.
    Хотя идельной модели не существует в принципе.. Нужно выбрать оптимальную из соотношения справедливость/играбельность игры так сказать ..
    alexamit
    alexamit
    вчера в 21:05
    Если мяч попадает в прижатую к телу всю руку-пенальти нет!Если хоть на сантиметр от тела-ставить 11 метровый!Что тут ещё выдумывать?
    Raamtvall
    Raamtvall
    вчера в 20:47
    Как минимум рикошеты от корпуса в руку не надо свистеть как попадание в руку. Чистый полёт мяча это чистый полёт, там зачастую можно среагировать, но когда мяч бьёт тебя в бок, а через треть секунды попадает тебе в руку - это уже далеко не чистое попадание в руку, у футболиста физически нет времени на реакцию.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:27
    "... намеренно сыграл футболист рукой или нет". Так в этом вся загвоздка, г-н Инфантино. Какой футболист признается, что специально сыграл рукой ? Достаточно представить эту абсурдную ситуацию, когда на вопрос арбитра игрок, поникнув головой от стыда и весь покрывшись красными пятнами от своего поступка, отвечает, что да, г-н арбитр, я виновен, так как намеренно подыграл себе рукой. Назначайте пенальти в наши ворота, я так больше не буду. Представили ? Или, может быть, у Президента ФИФА есть какой-то особый метод узнать у футболиста, специально или нет тот сыграл рукой ? Пусть тогда он обозначит его всему мировому футбольному сообществу.
    orlovcar
    orlovcar
    вчера в 20:16
    ну защитники тогда будут руки не за спину прятать а расставлять в стороны, если мяч попадает в руку, то по сути игры то рукой нет. а по факту...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 20:16
    Пересмотр правил даст возможность судьям трактовать любой случай игры рукой в пользу своего кармана ( не умышлено, когда выгодно или наоборот).
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 20:13
    Да, вполне разумное предложение! Порой случайное попадание мяча в руку, особенно в штрафной, трактуют как пенальти.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 20:05
    ....... тем толще партизаны )))))
    Сп62
    Сп62 ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 20:01
    Не за игру рукой, а за попадание мяча в руку. Существенная разница.
    Homelander
    Homelander
    вчера в 19:53
    В Примере бы тоже, а то Барса так Севильи уступила из-за левого пенальти.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ particular (раскрыть)
    вчера в 19:45
    Какого ещё консервативного-то? Это же недавние изменения ужесточили наказания за игру рукой
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    вчера в 19:41
    Давно пора навести в этом порядок.
    Сп62
    Сп62 ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 19:40
    Я, как и Марадона, обеими руками за. Из-за последних нововведений футбол стал роботизированный. Никакой разницы нет, попал мяч в руку или игрок умышленно играл рукой судье думать не надо. Завтра напишут програмное обеспечение для компьютерного судьи и машины будут определять все футбольные отношения на поле. Чуства заменят банальным рассчётом.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 19:35
    Вивисекции...теперь то я понял, в чём проблема...
    particular
    particular
    вчера в 19:29
    Переписка чиновников, навряд ли расшевелит устои консервативного свода правил...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:17
    МАрадона обеими руками ЗА,особенно-рукой бога!!!
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 19:05
    Федун и его ручные судьи с нетерпением ждут такого решения, они живут по принципу анархия - мать порядка.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 18:52
    Недовольные всегда будут...
    112910415
    112910415
    вчера в 18:34
    чем дальше в лес ...
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