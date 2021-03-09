«Боруссия Дортмунд» — «Севиля»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Боруссия Дортмунд» — «Севилья», который состоится 9 марта 2021 года.
«Боруссия Дортмунд»
«Боруссия Дортмунд» выиграла первый матч и перед этой встречей имеет комфортное преимущество. Команда попытается зайти в Лиге Чемпионов как можно дальше, особенно если брать во внимание, что в Бундеслиге «черно-желтые» не смогут побороться за чемпионство. Сделав хороший задел, команде главное не расслабиться и не чувствовать проблему решенной, ведь в истории Лиги Чемпионов команды отыгрывали и большие счета.
6 марта «Боруссия Дортмунда» уступила в принципиальном поединке «Баварии» (2:4), а 2 числа команда на выезде обыграла одноименный клуб из Менхенгладбаха (0:1) в рамках четвертьфинала кубка Германии.
«Севилья»
«Севилья» в течение недели умудрилась дважды проиграть не самой сильной на данный момент «Барселоне». Команда Лопетеги переживает не самый лучший отрезок, а неприятный домашний счет первого матча (2:3) делает ситуацию еще более удручающей. Все же испанская команда всегда славилась своим характером и мастерством, поэтому болельщикам стоит поддержать коллектив даже в таком непростом противостоянии.
6 марта «Севилья» проиграла на выезде «Эльче» (1:2) в Примере, а 3 числа этого месяца, уступила «Барселоне» в кубке Испании (3:0, дополнительное время).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия Дортмунд» — 2.26
- Ничья – 3.65
- Победит «Севилья» — 3.15
Статистика
- «Боруссия Д» проиграла три матча из десяти последних во всех турнирах.
- «Севилья» выиграла всего один матч из последних пяти во всех турнирах.
- Четыре домашних матча «Боруссии Д» заканчивались тоталом больше 2.5 мячей.
- Два из трех матчей между командами заканчивались тоталом больше 2.5 мячей.
Прогноз
Испанской команде будет очень трудно отыгрывать несколько мячей в Германии, но все же мы считаем, что парни Лопетеги смогут отличиться в воротах «шмелей» один или два раза. Дело в том, что и Эрвинг Холланд не будет бездействовать. Считаем, что матч завершится результативной ничьей. Поставить на ничейных результат компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 3.65.