«Боруссия Дортмунд» — «Севиля»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1615273532

вчера, 10:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Боруссия Дортмунд» — «Севилья», который состоится 9 марта 2021 года.

«Боруссия Дортмунд»

«Боруссия Дортмунд» выиграла первый матч и перед этой встречей имеет комфортное преимущество. Команда попытается зайти в Лиге Чемпионов как можно дальше, особенно если брать во внимание, что в Бундеслиге «черно-желтые» не смогут побороться за чемпионство. Сделав хороший задел, команде главное не расслабиться и не чувствовать проблему решенной, ведь в истории Лиги Чемпионов команды отыгрывали и большие счета.

6 марта «Боруссия Дортмунда» уступила в принципиальном поединке «Баварии» (2:4), а 2 числа команда на выезде обыграла одноименный клуб из Менхенгладбаха (0:1) в рамках четвертьфинала кубка Германии.

«Севилья»

«Севилья» в течение недели умудрилась дважды проиграть не самой сильной на данный момент «Барселоне». Команда Лопетеги переживает не самый лучший отрезок, а неприятный домашний счет первого матча (2:3) делает ситуацию еще более удручающей. Все же испанская команда всегда славилась своим характером и мастерством, поэтому болельщикам стоит поддержать коллектив даже в таком непростом противостоянии.

6 марта «Севилья» проиграла на выезде «Эльче» (1:2) в Примере, а 3 числа этого месяца, уступила «Барселоне» в кубке Испании (3:0, дополнительное время).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия Дортмунд» — 2.26

Ничья – 3.65

Победит «Севилья» — 3.15

Статистика

«Боруссия Д» проиграла три матча из десяти последних во всех турнирах.

«Севилья» выиграла всего один матч из последних пяти во всех турнирах.

Четыре домашних матча «Боруссии Д» заканчивались тоталом больше 2.5 мячей.

Два из трех матчей между командами заканчивались тоталом больше 2.5 мячей.

Прогноз

Испанской команде будет очень трудно отыгрывать несколько мячей в Германии, но все же мы считаем, что парни Лопетеги смогут отличиться в воротах «шмелей» один или два раза. Дело в том, что и Эрвинг Холланд не будет бездействовать. Считаем, что матч завершится результативной ничьей. Поставить на ничейных результат компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 3.65.