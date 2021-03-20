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«Атлетико» – «Алавес»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 14:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28 тура Примеры «Атлетико» — «Алавес», который состоится 21 марта 2021 года.

«Атлетико»

Подопечные Диего Симеоне находятся не в лучших кондициях, чему служит вылет из Лиги Чемпионов от «Челси» и потеря очков в чемпионате, которая существенно сократила отрыв от преследователей. «Матрасникам» необходима срочная перезагрузка, если коллектив хочет поднять над головой кубок чемпиона Испании по окончании сезона.

17 марта «Атлетико» проиграл ответный матч в Лиге Чемпионов на выезде с «Челси» (0:2), а 13 числа не смог пробить оборону «Хетафе» в чемпионате Испании (0:0).

«Алавес»

Клуб находится в зоне вылета и давно не побеждает в чемпионате. Основной проблемой команды является защитная линия, которая многое позволяет сопернику, что выливается в большое количество пропущенных мячей (второй показатель в чемпионате). Тренерскому штабу срочно необходимо принимать меры по улучшению ситуации в коллективе.

13 марта «Алавес» поделил очки на своем поле с «Кадисом» (1:1), а восьмого числа проиграл на выезде «Бетису» (3:2). Оба поединка проходили в рамках чемпионата Испании.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Атлетико» — 1.376
  • Ничья – 4.64
  • Победит «Алавес» — 11.77

Статистика

  • «Алавес» проиграл семь из последних десяти поединков в чемпионате Испании
  • «Атлетико» выиграл только один матч из последних пяти на своем поле во всех турнирах
  • «Алавес» пропустил 17 мячей за последние пять выездных встреч.
  • «Атлетико» выиграл шесть из семи последних поединков против «Алавеса»

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико» Мадрид с форой (-1.5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.31. Команде Диего Симеоне практически некуда отступать и руководство устроят только победы в предстоящих нескольких играх клуба.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 15:50
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Алавес»
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