«Атлетико» – «Алавес»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28 тура Примеры «Атлетико» — «Алавес», который состоится 21 марта 2021 года.

«Атлетико»

Подопечные Диего Симеоне находятся не в лучших кондициях, чему служит вылет из Лиги Чемпионов от «Челси» и потеря очков в чемпионате, которая существенно сократила отрыв от преследователей. «Матрасникам» необходима срочная перезагрузка, если коллектив хочет поднять над головой кубок чемпиона Испании по окончании сезона.

17 марта «Атлетико» проиграл ответный матч в Лиге Чемпионов на выезде с «Челси» (0:2), а 13 числа не смог пробить оборону «Хетафе» в чемпионате Испании (0:0).

«Алавес»

Клуб находится в зоне вылета и давно не побеждает в чемпионате. Основной проблемой команды является защитная линия, которая многое позволяет сопернику, что выливается в большое количество пропущенных мячей (второй показатель в чемпионате). Тренерскому штабу срочно необходимо принимать меры по улучшению ситуации в коллективе.

13 марта «Алавес» поделил очки на своем поле с «Кадисом» (1:1), а восьмого числа проиграл на выезде «Бетису» (3:2). Оба поединка проходили в рамках чемпионата Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» — 1.376

Ничья – 4.64

Победит «Алавес» — 11.77

Статистика

«Алавес» проиграл семь из последних десяти поединков в чемпионате Испании

«Атлетико» выиграл только один матч из последних пяти на своем поле во всех турнирах

«Алавес» пропустил 17 мячей за последние пять выездных встреч.

«Атлетико» выиграл шесть из семи последних поединков против «Алавеса»

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико» Мадрид с форой (-1.5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.31. Команде Диего Симеоне практически некуда отступать и руководство устроят только победы в предстоящих нескольких играх клуба.