«Перт Глори» — ФК «Сидней»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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21 марта 2021, 12:23

Букмекер Pinnacle открыл линию на матч очередного тура австралийской Лиги А, в котором сыграют 24 марта сыграют «Перт Глори» и ФК «Сидней».

«Перт Глори»

«Перт Глори» не может победить на протяжении четырех туров чемпионата Австралии. В этой серии команда проиграла «Централ Кост Маринерс» (1:2), «Веллингтон Фениксу» (0:3) и ВС «Уондерерс» (0:3), а также сыграла вничью с вышеупомянутым «Центр Кост Маринерс» (2:2).

Последний раз «Перт Глори» побеждал в Лиге А 26 февраля, когда дома был переигран «Брисбен Роар» (3:1). В турнирной таблице чемпионата команда базируется на девятом месте, а в трех ее предыдущих домашних матчах прошла ставка на ТБ (2,5).

ФК «Сидней»

В трех последних турах чемпионата ФК «Сидней» пополнил свой актив на семь очков. После ничейного поединка с «Брисбен Роар» команда поочередно обыграла «Вестерн Юнайтед» (2:0) и «Ньюкасл Джетс» (2:1).

В рейтинге австралийской Лиги А ФК «Сидней» замыкает первую шестерку, набрав 18 очков. В четырех гостевых поединках сезона команда отметилась двумя победами и одним ничейным матчем, при одном поражении.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Перт Глори» — 3.020

Ничья – 3.860

Победит ФК «Сидней» — 2.250

Статистика

ФК «Сидней» выиграл 11 из 14 прошлых матча у «Перт Глори»

«Сидней» выиграл 11 из 14 прошлых матча у «Перт Глори» У «Перт Глори» семь поражений в 10 прошлых домашних матчах

Три победы одержал ФК «Сидне» в пяти предыдущих гостевых поединках

Прогноз