Словения – Хорватия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:01

Вашему вниманию обзор линии БК Pinnacle и прогноз на матч квалификации ЧМ -2022 Словения – Хорватия, который состоится 24 марта 2021 года.

Словения

Словения не проигрывала в восьми прошлых матчах во всех турнирах. В этой серии сборная одержала пять побед и трижды сыграла вничью. В Лиге Наций словенцы стали победителем третьего квартета, получив право перейти в дивизион B.

В шести матчах против Греции, Косово и Молдовы команда держала четыре победы и дважды разделила очки с соперниками, с общей разницей забитых и пропущенных голов 8:1. В последней игре словенцы разошлись миром в гостях с греками (0:0).

Хорватия

Хорватия не побеждала в четырех последних поединках. Помимо ничьи в товарищеской встрече с Турцией (3:3) сборная уступила Франции (1:2), Швеции (1:2) и Португалии в Лиге Наций. Лишь по дополнительным параметрам «шашечные» обошли в группе шведов и избежали вылета в дивизион B.

В отборочном цикле к предстоящему чемпионату Европы Хорватия заняла первое место в группе E, обойдя ближайшего конкурента Уэльс на три балла с такими результатами: пять побед, две ничьи и одно поражение. Общий счет этих встреч – 17:7.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Словения» — 5.380

Ничья – 3.450

Победит Хорватия – 1.746

Статистика

Команды сыграли 8 очных встреч – пять побед Хорватии и три ничьи

В семи из шести предыдущих домашних матчах Словении сыграла ставка на ТМ(2,5)

Хорватия выиграла только один из пяти последних гостевых игры во всех турнирах

Прогноз

Отборочный цикл к Чемпионату Мира команды начнут после длительной паузы. В домашних играх Словения отталкивается от надежной защиты, редко позволяя соперникам забивать два и больше голов. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть ставку на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.680.