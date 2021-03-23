Словения – Хорватия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Вашему вниманию обзор линии БК Pinnacle и прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Словения – Хорватия, который состоится 24 марта 2021 года.
Словения
Словения не проигрывала в восьми прошлых матчах во всех турнирах. В этой серии сборная одержала пять побед и трижды сыграла вничью. В Лиге Наций словенцы стали победителем третьего квартета, получив право перейти в дивизион B.
В шести матчах против Греции, Косово и Молдовы команда держала четыре победы и дважды разделила очки с соперниками, с общей разницей забитых и пропущенных голов 8:1. В последней игре словенцы разошлись миром в гостях с греками (0:0).
Хорватия
Хорватия не побеждала в четырех последних поединках. Помимо ничьи в товарищеской встрече с Турцией (3:3) сборная уступила Франции (1:2), Швеции (1:2) и Португалии в Лиге Наций. Лишь по дополнительным параметрам «шашечные» обошли в группе шведов и избежали вылета в дивизион B.
В отборочном цикле к предстоящему чемпионату Европы Хорватия заняла первое место в группе E, обойдя ближайшего конкурента Уэльс на три балла с такими результатами: пять побед, две ничьи и одно поражение. Общий счет этих встреч – 17:7.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Словения» — 5.380
- Ничья – 3.450
- Победит Хорватия – 1.746
Статистика
- Команды сыграли 8 очных встреч – пять побед Хорватии и три ничьи
- В семи из шести предыдущих домашних матчах Словении сыграла ставка на ТМ(2,5)
- Хорватия выиграла только один из пяти последних гостевых игры во всех турнирах
Прогноз
Отборочный цикл к Чемпионату Мира команды начнут после длительной паузы. В домашних играх Словения отталкивается от надежной защиты, редко позволяя соперникам забивать два и больше голов. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть ставку на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.680.