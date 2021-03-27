Украина – Финляндия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Украина — Финляндия, который состоится 28 марта 2021 года.

Украина

Команда Андрея Шевченко находится в оптимальных кондициях и успешно начала отбор на ЧМ -2022. Единственной серьезной потерей команды является отсутствие опорного полузащитника Тараса Степаненко. Однако прошлый матч показал, что эту проблемную зону также можно закрыть. Украина на своем поле сыграет в атакующий футбол и сможет создать много проблем сборной Финляндии.

24 марта сборная Украины смогла сыграть на выезде вничью с действующим чемпионом Мира – Францией (1:1). До этого в 2020 году, сборная Украины проиграла Германии (1:3), в матче который прошел 14 ноября.

Финляндия

Сборной Финляндии будет крайне тяжело пробиться на ЧМ -2022, ведь кроме Украины в группе D находится сборная Франции и Боснии и Герцеговины. Первый матч команда не смогла выиграть, чем еще больше осложнила свою ситуацию. Следующий матч станет для финов очень важным в плане шансов на продолжение борьбы.

24 марта сборная Финляндии разошлась миром на своем поле с Боснией и Герцеговиной (2:2). Этому матчу предшествовали встречи Финляндии в 2020 году в рамках Лиги Наций, где команда 18 ноября проиграла Уэльсу (1:3) и 15 ноября победила Болгарию (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Украина – 1.694

Ничья – 3.54

Победит Финляндия — 5.68

Статистика

Украина не может выиграть четыре матча подряд

Финляндия выиграла пять матчей из последних десяти во всех турнирах

В двух последних матчах между командами победила Украина (2:1, 1:0)

Три из четырех последних выездных матчей Финляндии закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу сборной Украины, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.694. Украинская команда уверенно играет на своем стадионе и несмотря на последние матчи, находится в хорошей физической форме. Скорее всего, подопечным Андрея Шевченко не составит проблем одержать первую победу в этой квалификации.