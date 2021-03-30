«Челси» — «Вест Бромвич»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1617091381

вчера, 11:03

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 30-го тура АПЛ «Челси» — «Вест Бромвич», который пройдет 3 апреля 2021 года.

«Челси»

«Челси», занимающий четвертое место в турнирной таблице АПЛ , не проигрывал на протяжении 15 матчей во всех турнирах. В пяти прошлых турах чемпионат лондонская команда одержала победы над «Эвертоном» (2:0) и «Ливерпулем» (1:0), а также разделила очки с «Лидсом» (0:0), «Манчестер Юнайтед» (0:0) и «Саутгемптоном» (1:1).

В 14 домашних матчах английской лиги «аристократы» одержали семь побед и пять ничьих, проиграв только два поединка. На своем поле «Челси» забил 25 голов, пропустив 11 мячей.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» идет на 19-м месте рейтинга АПЛ , набрав 18 баллов. «Дрозды» по ходу сезона оформили три победы, последняя из которых, случилась 27 февраля в домашней игре против «Брайтона» (1:0).

После этой встречи «Вест Бромвич» проиграл «Эвертону» (0:1) и «Кристал Пэлас» (0:1), а также разделил очки с «Ньюкаслом» на своем поле. В трех прошлых гостевых матчах команды в АПЛ больше двух голов не забивалось.

Котировки БК Pinnacle

«Челси» не пропускал голы в 5 прошлых матчах АПЛ

В 7 последних матчах «Вест Бромвича» прошла ставка на ТМ(2,5)

В 6 предыдущих матчах «Челси» в АПЛ больше двух голов не забивалось

больше двух голов не забивалось «Вест Бромвич» не забивал голы в 5 из 7 последних играх чемпионата

Прогноз

Сделать ставку на победу «Челси» и тотал меньше (2,5) голов букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.250. «Челси» очень надежен сейчас в обороне, а у «Вест Бромвича» плохие результаты в выездных встречах.