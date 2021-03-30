«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:27

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 30-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль», который пройдет 3 апреля 2021 года.

«Арсенал»

«Арсенал», занимающий девятое место в турнирной таблице АПЛ , не проигрывал в четырех последних турах чемпионата. В этой серии лондонская команда пополнила свой актив на восемь очков, одержав победы над «Тоттенхэмом» (2:1) и «Лестером» (3:1). Также «канониры» отметились ничейными матчами с «Бернли» (1:1) и «Вест Хэмом» (3:3) и проиграли дома «Манчестер Сити» (0:1).

В 14 матчах АПЛ «Арсенал» проиграл пять встреч (6 побед и 3 ничьи), забив 18 голов, при 15-ти пропущенных.

«Ливерпуль»

У «Ливерпуля» три поражения в пяти прошлых турах АПЛ , которые опустили действующего чемпиона на седьмое место рейтинга чемпионата. Последние две виктории команда Юргена Клоппа оформила над «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Шеффилд Юнайтедом» (0:2), проиграв «Эвертону» (0:2), «Челси» (0:1) и «Фулхэму» (0:1).

В гостях «Ливерпуль» выступает более продуктивно, нежели на своем поле. В пяти прошлых выездных поединках «красные» одержали четыре победы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» — 3.30

Ничья – 3.70

Победит «Ливерпуль» — 2.26

Статистика

В пяти прошлых встречах команд на поле «Арсенала» забивали и хозяева, и гости

«Ливерпуль» выиграл три прошлых гостевых матча во всех турнирах

«Арсенал» забивал и пропускал голы в 3 из 5 предыдущих поединках на своем поле

Прогноз

Сыграть ставку на обмен голами в этом матче букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.643. В очных встречах команд на поле «Арсенала» это исход проходит стабильно.