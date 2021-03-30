«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 30-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль», который пройдет 3 апреля 2021 года.
«Арсенал»
«Арсенал», занимающий девятое место в турнирной таблице АПЛ, не проигрывал в четырех последних турах чемпионата. В этой серии лондонская команда пополнила свой актив на восемь очков, одержав победы над «Тоттенхэмом» (2:1) и «Лестером» (3:1). Также «канониры» отметились ничейными матчами с «Бернли» (1:1) и «Вест Хэмом» (3:3) и проиграли дома «Манчестер Сити» (0:1).
В 14 матчах АПЛ «Арсенал» проиграл пять встреч (6 побед и 3 ничьи), забив 18 голов, при 15-ти пропущенных.
«Ливерпуль»
У «Ливерпуля» три поражения в пяти прошлых турах АПЛ, которые опустили действующего чемпиона на седьмое место рейтинга чемпионата. Последние две виктории команда Юргена Клоппа оформила над «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Шеффилд Юнайтедом» (0:2), проиграв «Эвертону» (0:2), «Челси» (0:1) и «Фулхэму» (0:1).
В гостях «Ливерпуль» выступает более продуктивно, нежели на своем поле. В пяти прошлых выездных поединках «красные» одержали четыре победы.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» — 3.30
- Ничья – 3.70
- Победит «Ливерпуль» — 2.26
Статистика
- В пяти прошлых встречах команд на поле «Арсенала» забивали и хозяева, и гости
- «Ливерпуль» выиграл три прошлых гостевых матча во всех турнирах
- «Арсенал» забивал и пропускал голы в 3 из 5 предыдущих поединках на своем поле
Прогноз
Сыграть ставку на обмен голами в этом матче букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.643. В очных встречах команд на поле «Арсенала» это исход проходит стабильно.