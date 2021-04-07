Судьи Брих и Хэцеган начудили в ЛЧ. Помешали «Ливерпулю» и «Боруссии» Д

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вчера, 10:20

На таком уровне мелочей не бывает, но рефери снова разочаровали.

У Клоппа и Терзича есть вопросы к судьям

Брих никогда не был элитным рефери. Терпимый среди худших. Феликс, хотя и работал финал ЛЧ между «Ювентусом» и «Реалом», остается человеком с опытом, но без четкой линии поведения. Одинаковые фолы иногда замечает, иногда нет. Но действует с предельной самоуверенностью. Именно это смутило Клоппа:

Думаю, рефери был несправедлив к Садио. На мой взгляд, это нечто личное. Я не понимаю, что делал рефери. Я не говорю, что мы проиграли из-за него, но нормальное судейство – это все, что тебе нужно. Когда бы Садио ни падал, он ничего не получал.

«Реал» заслуженно победил «Ливерпуль», команда Клоппа сыграла паршиво, а Зидана – лучше, чем ждали. Но это не отменяет запрос на грамотное судейство. Перед вторым голом «Реала» у штрафной площади Куртуа было нарушение правил. Васкес рукой толкнул Мане в спину. Есть движение рукой, а не только плечом. «Ливерпуль» мог проиграть 2:1, а не 3:1, а это другой расклад в паре.

Основные же скандалы дня связаны с работой Овидиу Хэцегана. Теоретически в Румынии может вырасти прекрасный судья, но этот не такой. Сначала долго смотрел повтор действий Джана, который выкрутил ногу и пяткой прошел рядом с коленом Родри. Испанец изобразил умирающего, выпрашивая пенальти. Момент на грани фола по неосторожности, но судья ошибся, когда назначил пенальти.

Хорошо, что VAR спас от позорного решения. Вот только Хэцеган поспешил выдать защитнику «Боруссии» Д желтую карточку, а по нынешним правилам – еще раз пнем IFAB , что допускают нестыковки в законах футбола, отменить ее права не имел. О спешке также говорим, когда Эдерсон неудачно обработал мяч. Круглый был ничейным, а юный англичанин Беллингхэм сыграл в мяч и забил в пустые ворота.

Голкипер сам ошибся, а его соперник сыграл четко в мяч, не поднимая ногу высоко. В комментариях вы можете увидеть словосочетание «прямая нога», но спешим заверить – в правилах футбола такого понятия нет. Есть только «опасная игра», но она подразумевает «действие, когда игрок, пытаясь играть в мяч, угрожает нанести травму кому-либо». А если пересмотреть эпизод Беллингхэма и Эдерсона, то это вратарь сыграл опасно.

Потерял мяч и ударил англичанина по ступне уже после игры соперника чисто в мяч. Это или фол с красной карточкой Эдерсону, или гол. Но помните отсылку к спешке? Хэцеган свистнул до того, как мяч пересек линию. Судья лишил VAR возможности вмешаться. Вот поэтому не смотрели повторы – арбитр остановил игру до забитого мяча. Ужасная ошибка, Хэцегана надо наказать. Как и его помощника за автограф Холанда после матча.

The linesman really asked Haaland for his signature after the game 😭 pic.twitter.com/9yiIMSZx4D — ESPN FC (@ESPNFC) April 6, 2021

Рефери имеют право быть фанатами отдельных футболистов. Но у судьи должен быть статус. Если он, как маленький мальчик, улыбается, выпрашивая автограф у звезды, то роняет авторитет. Впрочем, о чем речь, если бригада Хэцегана в этом сезоне уже отметилась участием в скандале? Резервный судья Колтеску не смог показать на помощника тренера «Истанбула» Вебо, а вместо этого назвал его на румынском языке «черным» — «negru».

999 из 1 000 арбитров знают, что за этим последует скандал, но именно бригада Хэцегана сглупила. А вчера была очередь самого Овидиу. «Боруссия» Д, сравняв счет, могла перевернуть матч. А если бы еще и гол Ройса после этого состоялся – претендовать на победу, или хотя бы ничью. Немцев обворовали.

Рефери отстают по уровню от футболистов

У арбитров сложная работа? У игроков тоже. У всех есть право на ошибку? Рефери себе это право прописывают по умолчанию, а футболист платит местом в основе или репутацией. Среди арбитров УЕФА института репутации не существует. Судья Брих может допустить десять ошибок в Бундеслиге, но будет работать на матчах еврокубков.

Знаем на основании фактов – нынешние рефери крайне редко справляются со своей работой. Даже английские судьи, которым платят неприлично много денег за ошибки. Карасев отсудил в ЛЧ – фанаты в комментариях просили найти таких арбитров для АПЛ . Почему надо придираться к рефери?

На кону судьбы людей и миллиарды евро. Один промах арбитра момент может испортить целый сезон для клуба. Много раз такое видели. Победит в итоге только один, но несправедливо, когда выигрывает команда, которой откровенно помогли. В футболе полно легенд и талантов – от Месси и Роналду до Мбаппе и Холанда. Но где легендарные арбитры?

УЕФА не проверяли на коррумпированность

Платини был дисквалифицирован на 8 лет за коррупцию. Еще один нечестный футбольный чиновник Блаттер перевел французу 2 миллиона швейцарских франков со счетов ФИФА . Понятно, что не за красивые глаза, а в связи с очередными выборами очередных хозяев очередного футбольного турнира. Вот только в итоге Платини сократили дисквалификацию до 4 лет – отсидел отлучение в 2019-м.

Но проверить всех в УЕФА на предмет коррупции в Швейцарии почему-то не догадались, хотя сделали так с ФИФА . Видели десятки скандальных решений рефери в Лиге чемпионов – от знаменитых голов из офсайдов до гнусного судейства Эвребе в матче «Челси» и «Барселоны». После такого все чиновники в один голос твердят о «человеческом факторе». А кто-то проверял счета скандальных арбитров?

Вряд ли, ведь не видим ответа на простой вопрос. Если так часто ошибались и продолжают, часто слово саботируя VAR , то почему отмели самый простой мотив для ляпов? Коррупция правит во многих странах, где обычные судьи – прислуга власти и взяточники. Неужели кто-то наивно думает, что все без исключения ошибки в плей-офф ЛЧ случайные? Святая наивность в мире, где самого Беккенбауэра обвиняли в коррупции.

Судьи влияют на судьбу 3.5 миллиардов евро

Каждый сезон! Если быть точнее, то валовый доход УЕФА от Суперкубка, ЛЧ и ЛЕ равен 3.25 миллиардам евро. Но это за прошлый сезон и с учетом мировой пандемии. Обычно доходы выше на 500-550 млн. Не за горами сезон после создания Лиги конференций, когда УЕФА заработает 4 миллиарда евро. Это 367 миллиардов рублей, достаточная сумма, чтобы появились дельцы, желающие нажиться на распределении таких денег.

Шальные деньги, из которых значительную часть получают клубы-участники. Победитель главного турнира «Бавария» в прошлом сезоне заработала рекордные 111 млн евро. «Зенит» забрал 35 млн, заняв четвертое место в группе. Глупо доверять судьбу таких денег людям, что после неудачного матча не корят себя за ошибки, а идут брать автограф у Холанда с улыбкой на лице.

Кстати, если рефери с коронавирусом, но пока этого не знает, то после близкого и не обязательного общения без маски с Эрлингом легко мог его заразить. Автограф ему захотелось. Представляете, если Холанд пропустит ответный матч из-за судьи, чья бригада и так лишила «Боруссию» Д чистого гола? Непрофессионализм – то, что объединяет и Бриха, и Хэцегана, и многих рефери в Лиге чемпионов.