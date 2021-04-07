ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Судьи Брих и Хэцеган начудили в ЛЧ. Помешали «Ливерпулю» и «Боруссии» Д

вчера, 10:20
00:00 / 00:00

На таком уровне мелочей не бывает, но рефери снова разочаровали.

У Клоппа и Терзича есть вопросы к судьям

Брих никогда не был элитным рефери. Терпимый среди худших. Феликс, хотя и работал финал ЛЧ между «Ювентусом» и «Реалом», остается человеком с опытом, но без четкой линии поведения. Одинаковые фолы иногда замечает, иногда нет. Но действует с предельной самоуверенностью. Именно это смутило Клоппа:

Думаю, рефери был несправедлив к Садио. На мой взгляд, это нечто личное. Я не понимаю, что делал рефери. Я не говорю, что мы проиграли из-за него, но нормальное судейство – это все, что тебе нужно. Когда бы Садио ни падал, он ничего не получал.

«Реал» заслуженно победил «Ливерпуль», команда Клоппа сыграла паршиво, а Зидана – лучше, чем ждали. Но это не отменяет запрос на грамотное судейство. Перед вторым голом «Реала» у штрафной площади Куртуа было нарушение правил. Васкес рукой толкнул Мане в спину. Есть движение рукой, а не только плечом. «Ливерпуль» мог проиграть 2:1, а не 3:1, а это другой расклад в паре.

Основные же скандалы дня связаны с работой Овидиу Хэцегана. Теоретически в Румынии может вырасти прекрасный судья, но этот не такой. Сначала долго смотрел повтор действий Джана, который выкрутил ногу и пяткой прошел рядом с коленом Родри. Испанец изобразил умирающего, выпрашивая пенальти. Момент на грани фола по неосторожности, но судья ошибся, когда назначил пенальти.

Хорошо, что VAR спас от позорного решения. Вот только Хэцеган поспешил выдать защитнику «Боруссии» Д желтую карточку, а по нынешним правилам – еще раз пнем IFAB, что допускают нестыковки в законах футбола, отменить ее права не имел. О спешке также говорим, когда Эдерсон неудачно обработал мяч. Круглый был ничейным, а юный англичанин Беллингхэм сыграл в мяч и забил в пустые ворота.

Голкипер сам ошибся, а его соперник сыграл четко в мяч, не поднимая ногу высоко. В комментариях вы можете увидеть словосочетание «прямая нога», но спешим заверить – в правилах футбола такого понятия нет. Есть только «опасная игра», но она подразумевает «действие, когда игрок, пытаясь играть в мяч, угрожает нанести травму кому-либо». А если пересмотреть эпизод Беллингхэма и Эдерсона, то это вратарь сыграл опасно.

Потерял мяч и ударил англичанина по ступне уже после игры соперника чисто в мяч. Это или фол с красной карточкой Эдерсону, или гол. Но помните отсылку к спешке? Хэцеган свистнул до того, как мяч пересек линию. Судья лишил VAR возможности вмешаться. Вот поэтому не смотрели повторы – арбитр остановил игру до забитого мяча. Ужасная ошибка, Хэцегана надо наказать. Как и его помощника за автограф Холанда после матча.

Рефери имеют право быть фанатами отдельных футболистов. Но у судьи должен быть статус. Если он, как маленький мальчик, улыбается, выпрашивая автограф у звезды, то роняет авторитет. Впрочем, о чем речь, если бригада Хэцегана в этом сезоне уже отметилась участием в скандале? Резервный судья Колтеску не смог показать на помощника тренера «Истанбула» Вебо, а вместо этого назвал его на румынском языке «черным» — «negru».

999 из 1 000 арбитров знают, что за этим последует скандал, но именно бригада Хэцегана сглупила. А вчера была очередь самого Овидиу. «Боруссия» Д, сравняв счет, могла перевернуть матч. А если бы еще и гол Ройса после этого состоялся – претендовать на победу, или хотя бы ничью. Немцев обворовали.

Рефери отстают по уровню от футболистов

У арбитров сложная работа? У игроков тоже. У всех есть право на ошибку? Рефери себе это право прописывают по умолчанию, а футболист платит местом в основе или репутацией. Среди арбитров УЕФА института репутации не существует. Судья Брих может допустить десять ошибок в Бундеслиге, но будет работать на матчах еврокубков.

Знаем на основании фактов – нынешние рефери крайне редко справляются со своей работой. Даже английские судьи, которым платят неприлично много денег за ошибки. Карасев отсудил в ЛЧ – фанаты в комментариях просили найти таких арбитров для АПЛ. Почему надо придираться к рефери?

На кону судьбы людей и миллиарды евро. Один промах арбитра момент может испортить целый сезон для клуба. Много раз такое видели. Победит в итоге только один, но несправедливо, когда выигрывает команда, которой откровенно помогли. В футболе полно легенд и талантов – от Месси и Роналду до Мбаппе и Холанда. Но где легендарные арбитры?

УЕФА не проверяли на коррумпированность

Платини был дисквалифицирован на 8 лет за коррупцию. Еще один нечестный футбольный чиновник Блаттер перевел французу 2 миллиона швейцарских франков со счетов ФИФА. Понятно, что не за красивые глаза, а в связи с очередными выборами очередных хозяев очередного футбольного турнира. Вот только в итоге Платини сократили дисквалификацию до 4 лет – отсидел отлучение в 2019-м.

Но проверить всех в УЕФА на предмет коррупции в Швейцарии почему-то не догадались, хотя сделали так с ФИФА. Видели десятки скандальных решений рефери в Лиге чемпионов – от знаменитых голов из офсайдов до гнусного судейства Эвребе в матче «Челси» и «Барселоны». После такого все чиновники в один голос твердят о «человеческом факторе». А кто-то проверял счета скандальных арбитров?

Вряд ли, ведь не видим ответа на простой вопрос. Если так часто ошибались и продолжают, часто слово саботируя VAR, то почему отмели самый простой мотив для ляпов? Коррупция правит во многих странах, где обычные судьи – прислуга власти и взяточники. Неужели кто-то наивно думает, что все без исключения ошибки в плей-офф ЛЧ случайные? Святая наивность в мире, где самого Беккенбауэра обвиняли в коррупции.

Судьи влияют на судьбу 3.5 миллиардов евро

Каждый сезон! Если быть точнее, то валовый доход УЕФА от Суперкубка, ЛЧ и ЛЕ равен 3.25 миллиардам евро. Но это за прошлый сезон и с учетом мировой пандемии. Обычно доходы выше на 500-550 млн. Не за горами сезон после создания Лиги конференций, когда УЕФА заработает 4 миллиарда евро. Это 367 миллиардов рублей, достаточная сумма, чтобы появились дельцы, желающие нажиться на распределении таких денег.

Шальные деньги, из которых значительную часть получают клубы-участники. Победитель главного турнира «Бавария» в прошлом сезоне заработала рекордные 111 млн евро. «Зенит» забрал 35 млн, заняв четвертое место в группе. Глупо доверять судьбу таких денег людям, что после неудачного матча не корят себя за ошибки, а идут брать автограф у Холанда с улыбкой на лице.

Кстати, если рефери с коронавирусом, но пока этого не знает, то после близкого и не обязательного общения без маски с Эрлингом легко мог его заразить. Автограф ему захотелось. Представляете, если Холанд пропустит ответный матч из-за судьи, чья бригада и так лишила «Боруссию» Д чистого гола? Непрофессионализм – то, что объединяет и Бриха, и Хэцегана, и многих рефери в Лиге чемпионов.

Гендиректор «Сочи»: «Судейство в матче с „Локо“ было немного предвзятым»
Сегодня, 17:31 Комментарии5
Левников обслужит «Локомотив» — «Спартак», Москалёв — «Сочи» и «Зенит»
Вчера, 16:06 Комментарии30
Арбитр Лаос рассудит матч «Реал» – «Барселона»
Вчера, 13:35 Комментарии17
Санчо о незасчитанном голе Беллингхэма: «Этот рефери нуждается в проверке!»
Вчера, 08:02 Комментарии13
Санчо раскритиковал арбитра матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д
06 апреля Комментарии8
Бывший арбитр: «Гол „Барсы“ в ворота „Вальядолида“ нужно было отменить»
06 апреля Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сергей Суханов
Сергей Суханов
вчера в 18:51
Сити априори в каждой игре кого то обкрадывает, т.к. их не должно быть в этой ЛЧ. Бабки и бюрократия сделали свое дело. Всем ситизащитникам напомню, что сам факт нарушения ффп никто не отрицал, а зацепились за сроки давности. Боруссии победы в противостоянии
NOVA
NOVA
вчера в 17:14
Реал выиграл чисто, судья в этом матче ни причем!! а вот у боруссии судья отобрал, если не победу, то хотя бы ничейку!!
Дмитрий Калашников
Дмитрий Калашников ответ Estiva (раскрыть)
вчера в 17:05
а ну да, а пенки на Бензе не было? ну ну!
Дмитрий Калашников
Дмитрий Калашников
вчера в 17:05
Обожаю эту однобокость, фол был на Мане, но молчит про пенальти на Бензема? Это всё что нужно знать об этом человеке!
allemz
allemz ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:52
Проснись, мы живем в настоящем времени, а не в прошедшем
DXTK
DXTK ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:24
где то мы это слышали и не раз хвастовство......... А против Тоттенхэма......шпорам повезло в первой игра, во второй разорвем на ласкуты 5-0 будет , ну 4 залетело и вам 3 засадили, хватило чтобы пройти дальше....... и боруссия чем хуже Лиона Ттх и Монако.....????? вынесут сити....... опять АПЛ останется.....кубок лиги выиграет - Моуриньо, КА - Лестер.\\

PS помню как МС и Гвардиола еще 5-3 Монако обыграли....а потом монегаски в отвеке вас вынес 3-1 и поехали дальше......... проснись это ЛЧ......
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 16:21, ред.
Видела миллион таких накладок, как в матче МС-Борусссия Д и всегда свистели. Если ты сыграл в мяч, это не говорит, что фола не было. И забивать не должен был, так как на пустом стадионе он слышал свисток. Не мог не слышать, ударил после. Ногу задрал, шипами прямыми ударил. Зенит-Химки. У нас отменили гол, потому что Ловрен коснулся рукой лица соперника и? Игрок Химок и рядом не было у мяча и борьбу проиграл, ну и? Разве это важно? Уверена наказания не будет судьи, эпизод сложный, но точно не ошибка.
DXTK
DXTK
вчера в 16:17
Вам не нравиться Хэцеган и Брих???!!! считаете что Боруссию и Ливерпуль обокрали???!!! хотите справедливости и в обратку.........

тогда зовите Чакира на ответный матч МС и Боруссии, .... и.... зовите Скомину на энфилд или на ответную игру Ливерпуля и Реала.

PS лучше бы вспомнили сколько раз МС обокрали в ЛЧ........в 1/4 ЛЧ 18 года против Ливерпуля в ответной игре при счете 1-0 в пользу МС не засчитали чистый второй гол.
В ЛЧ 19 года также в 1/4 в ответной игре против Тоттенхэма и подыгрыш рукой от соперника и отмененный пятый гол.

Ливерпуль в ответной игре может еще раз совершить подвиг, они умеют отыгрываться, лучше всех в ЛЧ, и за один тайм как в финале 2005 и после первой игры проиграв 3-0 Барселоне, все 98 % случаях говорили что красные не отыграются, А Боруссия всего в один гол проиграла, забьют один и встать в стенку..... просто если вылетит сити, не знаю какой нужен соперник тогда им, чтобы пройти в полуфинал.
DEIVID_22
DEIVID_22 ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 15:49
Если так и есть. Там вообще нечего выворачивать, эпизод однозначен.
Estiva
Estiva
вчера в 15:24
И снова ошибки в пользу Реала. Совпадение?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:01
А вот по-моему, лфк сыграл не так уж и плохо! Просто не свезло, бывает. Первый гол - шедевр, второй - ошибка судьи, который весь матч чудил Так что счет должен быть 2:1, вполне приемлемый для выездного матча с Реалом. Так что, не считаю игру лфк такой уж безобразной.
Gelious
Gelious ответ DEIVID_22 (раскрыть)
вчера в 14:25
Про Бензема особенно круто вывернули
allemz
allemz ответ DEIVID_22 (раскрыть)
вчера в 14:15
Это единственное опасное, что у них было. Они всё также нулячие, помимо этого момента и гола у них за 90 минут ничего не было, МС просто простил своей плохой реализацией, в ответке вы убедитесь в этом
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ventru1988 (раскрыть)
вчера в 13:43
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 13:38
    Садио Мане симулянт номер один, его подвела репутация и склоклонность к симуляциям, к тому же к мячу он не успевал
    А вот Дортмунд жаль
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 13:20
    Как же наш народ быстр на расправу. Ему палец в рот не клади - руку откусит. Только-только опомнились после несправедливых обвинений в адрес двух игроков "Тамбова", а тут и арбитры подоспели. Вот кого легко можно обвинять во всех грехах ! И не ошибёшься, потому что арбитры действительно ошибаются. Не там свистнул, что-то не заметил, к кому-то из футболистов благоволит, а к кому-то нет; одни и те же моменты, паразит, трактует по разному. И никуда от этой напасти - современных арбитров, не денешься, мельтешат перед глазами, только мешают футбол смотреть. А какое раздолье для специалистов - аналитиков, которых хлебом не корми, а дай показать свой высокий профессиональный уровень в оценке судейства. И ведь находят поддержку в деле критиканства работы арбитров, так как болельщика тоже хлебом не корми, дай поплясать на чьих-либо костях. Вот и пляшут... все, кому не лень.
    David Young
    David Young ответ ventru1988 (раскрыть)
    вчера в 12:50
    Многое в мире зависит от отдельных личностей.
    ventru1988
    ventru1988
    вчера в 12:48, ред.
    Вот поэтому футбол для меня теряет интерес. Слишком несправедливая игра, ведь очень многое зависит от одного человека - судьи. Причем ответственности и спроса с них никакого.
    DEIVID_22
    DEIVID_22 ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 12:44, ред.
    Гол Билингхэма чистый, его нужно было засчитывать.
    DEIVID_22
    DEIVID_22 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
    вчера в 12:42, ред.
    Там было плечо в спину Мане. Отрицать это глупо. Бензема сам заплёл защитнику ноги.
    allemz
    allemz
    вчера в 12:28
    Жесть, горе-эксперт, по другому не назовешь..
    Смешно читать статью автора, который по всей видимости не смотрел матч, это плохо. Кого там обворовали? Кто там мог перевернуть игру и выиграть? Блин, так ты хотя бы матч посмотрел полностью. Боруссия была ничтожна, ничего опасного, только один удар в створ во втором тайме и гол, по игре ничего толкового не показали. МС мог больше забивать, стопроцентных моментов было предостаточно, реализовывать было некому. По сему счёт некрупный получился, это даёт вам повод вякать. Любители чуда, обращаюсь к вам, не будет чуда в ответке, тупо не ждите, Боруссия будет выпорота. МС пройдет в полуфинал, я уже предвижу это, так что отдыхайте.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 12:04
    Эту статью что ли Пике писал?!
    Какой судья,у Ливера впринципе вчера шансов не было,особенно в первом тайме
    Там чистая победа Реала на классе
    Nikuz Z 1
    Nikuz Z 1
    вчера в 11:57
    Брых это вообще что-то с чем-то! Кто помнит, как он засчитал гол Кисслинга с обратной стороны сетки ворот?
    ilyafrom
    ilyafrom
    вчера в 11:28
    Клопп на расизм намекает. Ливерпуль проиграл заслуженно.

    Сити победил по делу
    boom4321
    boom4321
    вчера в 11:22
    Помешали что сделать, проиграть еще крупнее?
    Hamman
    Hamman ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
    вчера в 11:17
    Ты действительно не знаешь почему молчит?
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    вчера в 11:12
    Симпатизирую Клоппу, но не считаю, что Ливерпулю помешал судья. Безобразная игра красных и заслуженная победа Реала - никаких вопросов по счёту. У Ливерпуля есть характер чтобы отыграть всё это дома, проявят - значит пройдут дальше; сыграют как сегодня - абсолютно заслуженно вылетят. По игре красные не заслужили ничего, кроме поражения и порицания.
    А вот с Боруссией другая история. Да, Сити был более весом по игре, но немцы играли достойно, и гол у них отобрали незаслуженно. Боруссии тяжело сопротивляться такой мощной команде как Сити, да если против них ещё и судьи будут - считай пропали. Но я пожелаю немцам в ответке дома всю злость выплеснуть в красивую игру и борьбу на поле. И тогда ещё неизвестно кто из команд пройдёт дальше.
    Gelious
    Gelious
    вчера в 11:09
    Ниже правильно указали. Спорный момент и в обратную сторону был.
    димон 37
    димон 37 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
    вчера в 10:58
    Ещё расскажи, нырялду никогда не нырял
    Maks-tre
    Maks-tre
    вчера в 10:58, ред.
    По-моему был похожий эпизод в штрафной борусии (как у Эдерсона), но почему-то этот момент не обсуждается
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100