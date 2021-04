Судьи Брих и Хэцеган начудили в ЛЧ. Помешали «Ливерпулю» и «Боруссии» Д

На таком уровне мелочей не бывает, но рефери снова разочаровали.

У Клоппа и Терзича есть вопросы к судьям

Брих никогда не был элитным рефери. Терпимый среди худших. Феликс, хотя и работал финал ЛЧ между «Ювентусом» и «Реалом», остается человеком с опытом, но без четкой линии поведения. Одинаковые фолы иногда замечает, иногда нет. Но действует с предельной самоуверенностью. Именно это смутило Клоппа:

«Реал» заслуженно победил «Ливерпуль», команда Клоппа сыграла паршиво, а Зидана – лучше, чем ждали. Но это не отменяет запрос на грамотное судейство. Перед вторым голом «Реала» у штрафной площади Куртуа было нарушение правил. Васкес рукой толкнул Мане в спину. Есть движение рукой, а не только плечом. «Ливерпуль» мог проиграть 2:1, а не 3:1, а это другой расклад в паре.

Основные же скандалы дня связаны с работой Овидиу Хэцегана. Теоретически в Румынии может вырасти прекрасный судья, но этот не такой. Сначала долго смотрел повтор действий Джана, который выкрутил ногу и пяткой прошел рядом с коленом Родри. Испанец изобразил умирающего, выпрашивая пенальти. Момент на грани фола по неосторожности, но судья ошибся, когда назначил пенальти.

Хорошо, что VAR спас от позорного решения. Вот только Хэцеган поспешил выдать защитнику «Боруссии» Д желтую карточку, а по нынешним правилам – еще раз пнем IFAB , что допускают нестыковки в законах футбола, отменить ее права не имел. О спешке также говорим, когда Эдерсон неудачно обработал мяч. Круглый был ничейным, а юный англичанин Беллингхэм сыграл в мяч и забил в пустые ворота.

Голкипер сам ошибся, а его соперник сыграл четко в мяч, не поднимая ногу высоко. В комментариях вы можете увидеть словосочетание «прямая нога», но спешим заверить – в правилах футбола такого понятия нет. Есть только «опасная игра», но она подразумевает «действие, когда игрок, пытаясь играть в мяч, угрожает нанести травму кому-либо». А если пересмотреть эпизод Беллингхэма и Эдерсона, то это вратарь сыграл опасно.

Потерял мяч и ударил англичанина по ступне уже после игры соперника чисто в мяч. Это или фол с красной карточкой Эдерсону, или гол. Но помните отсылку к спешке? Хэцеган свистнул до того, как мяч пересек линию. Судья лишил VAR возможности вмешаться. Вот поэтому не смотрели повторы – арбитр остановил игру до забитого мяча. Ужасная ошибка, Хэцегана надо наказать. Как и его помощника за автограф Холанда после матча.

The linesman really asked Haaland for his signature after the game 😭 pic.twitter.com/9yiIMSZx4D