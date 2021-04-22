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«Майнц» – «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle

22 апреля 2021, 16:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Майнц» — «Бавария», который состоится 24 апреля 2021 года.

«Майнц»

Команда достигла заметного прогресса в последних нескольких турах. «Майнц» не проигрывает несколько матчей и смог существенно подняться по турнирной таблице, и теперь положение клуба не выглядит так безнадежно. Команда имеет все шансы сохранить свое место в Бундеслиге и начать здесь следующий сезон.

21 апреля «Майнц» обыграл на выезде «Вердер» (1:0), а 11 числа команда оказалась сильнее «Кельна» (3:2). Оба поединка прошли в рамках чемпионата Германии.

«Бавария»

Мюнхенский клуб практически обеспечил себе чемпионство и в следующем матче команда сможет официально его оформить. Несмотря на большие кадровые проблемы, в команду возвращаются некоторые футболисты, оправившиеся после травм, и коллектив становится все сильнее. «Майнцу» будет очень сложно продлить свою серию без поражений в чемпионате против «Баварии».

20 апреля «Бавария» обыграла «Байер» из Леверкузена (2:1), а 17 числа был побежден на выезде крепкий «Вольфсбург» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Майнц» – 8.79
  • Ничья – 5.67
  • Победит «Бавария» – 1.347

Статистика

  • «Майнц» не проигрывает уже шесть матчей подряд в Бундеслиге, а «Бавария» идет без поражений в чемпионате восемь матчей
  • «Бавария» проиграла всего один раз за десять последних выездных матчей
  • «Бавария» не проигрывает «Майнцу» десять встреч подряд
  • Пять из шести последних матчей команд заканчивались тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Баварию» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.806. Мюнхенцы могут оформить чемпионство уже в этом матче и это является главной мотивацией для уверенной победы на поле соперника.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
22 апреля в 17:56
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Майнц»
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