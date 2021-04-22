«Майнц» – «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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22 апреля 2021, 16:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Майнц» — «Бавария», который состоится 24 апреля 2021 года.

«Майнц»

Команда достигла заметного прогресса в последних нескольких турах. «Майнц» не проигрывает несколько матчей и смог существенно подняться по турнирной таблице, и теперь положение клуба не выглядит так безнадежно. Команда имеет все шансы сохранить свое место в Бундеслиге и начать здесь следующий сезон.

21 апреля «Майнц» обыграл на выезде «Вердер» (1:0), а 11 числа команда оказалась сильнее «Кельна» (3:2). Оба поединка прошли в рамках чемпионата Германии.

«Бавария»

Мюнхенский клуб практически обеспечил себе чемпионство и в следующем матче команда сможет официально его оформить. Несмотря на большие кадровые проблемы, в команду возвращаются некоторые футболисты, оправившиеся после травм, и коллектив становится все сильнее. «Майнцу» будет очень сложно продлить свою серию без поражений в чемпионате против «Баварии».

20 апреля «Бавария» обыграла «Байер» из Леверкузена (2:1), а 17 числа был побежден на выезде крепкий «Вольфсбург» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 8.79

Ничья – 5.67

Победит «Бавария» – 1.347

Статистика

«Майнц» не проигрывает уже шесть матчей подряд в Бундеслиге, а «Бавария» идет без поражений в чемпионате восемь матчей

«Бавария» проиграла всего один раз за десять последних выездных матчей

«Бавария» не проигрывает «Майнцу» десять встреч подряд

Пять из шести последних матчей команд заканчивались тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Баварию» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.806. Мюнхенцы могут оформить чемпионство уже в этом матче и это является главной мотивацией для уверенной победы на поле соперника.