Старая гвардия

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вчера, 18:34

Буквально несколько дней назад в сети появилась новость следующего содержания:

«Главный тренер ЦСКА Ивица Олич намерен пригласить Элвера Рахимича в тренерский штаб команды на место Василия Березуцкого.

По информации источника, хорватский специалист уже обозначил своё желание руководству ЦСКА .

„В лице Рахимича Олич видит ассистента тренера, который будет связующим звеном между командой и тренерским штабом. Олич уверен, что приглашение Рахимича положительно повлияет на команду“, — сообщает источник.»

Якобы некий источник сообщил, что главный тренер ЦСКА очень сильно хочет видеть в своем штабе еще одну живую легенду Элвера Рахимича взамен ушедшего вслед за Виктором Гончаренко в «Краснодар» Василия Березуцкого.

Кто такой Рахимич для ЦСКА ?

Летом 2001 года перешёл в ЦСКА , за который дебютировал в матче против московского «Спартака» 18 июля 2001 года, выйдя в основном составе. Вскоре стал ключевой фигурой в составе клуба, завоевавшего тогда различные трофеи на внутренней и международной аренах. 30 июня 2003 года сыграл за сборную легионеров чемпионата России. За время игры за ЦСКА Рахимич получил 60 жёлтых карточек и однажды был удалён с поля. Он является первым легионером, который провёл 250 матчей в высшей лиге России.

С 18 января 2013 года являлся играющим тренером московского клуба. При этом уже в июне 2013 года продлил контракт с клубом, чтобы быть физически готовым к играм сборной Боснии, пробившейся на чемпионат мира 2014 в Бразилии. Однако, в виду малой игровой практики в ЦСКА (до объявления состава сборной, Рахимич провёл всего одну игру в чемпионате России в сезоне 2013/14), в окончательную заявку Боснии на ЧМ он не попал, в связи с чем завершил карьеру в сборной и вошёл в ее тренерский штаб на время проведения турнира. По окончании сезона 2013/14 Рахимич завершил свою футбольную карьеру. Но 22 января 2015 года в товарищеском матче ЦСКА с немецким «Франкфуртом» Рахимич вышел на поле на 85-й минуте матча.



3 августа 2015 года Рахимич, входивший в тренерский штаб ЦСКА , перешёл на работу в ДЮСШ .

10 января 2019 года утвержден на пост старшего тренера команды ДЮСШ ЦСКА из игроков 2002 года рождения.

Таким образом босниец вот уже на протяжении двадцати лет связан с ЦСКА , причем в разных качествах. Сначала в качестве игрока, затем тренера, а в настоящее время готовит мальчишек на замену Влашичу, Акинфееву, Магнуссону и другим игрокам основного состава.

Кто сейчас в тренерском штабе ЦСКА и зачем нужен Рахимич?

На сегодняшний день в помощниках у главного тренера среди тренеров и аналитиков числятся шесть человек. Это тренеры Алексей Березуцкий, Игор Юкич, Илия Арачич, тренер по физической подготовке Райланд Морганс, тренер вратарей Дмитрий Крамаренко и аналитик Евгений Шевелёв.

Нужно понять для чего же Оличу нужен еще и боснийский тренер. Навряд ли это помощь Крамаренко, Моргансу или Шевелеву, просто не его профиль. Из оставшихся тренеров с командой и лигой знаком только Алексей Березуцкий, ведь Юкич и Арачич пришли в клуб недавно вместе с главным тренером.

Как мы видим по последним матчам команды, каких-либо значительных изменений в игре с положительной стороны пока не наблюдается. У команды те же самые плюсы и минусы, которые были и при бывшем главном тренере. Рахимич должен добавить свежих идей, наложенных при этом на пройденный опыт и полученные знания. За Элвера говорит и его позиция в бытность игроком, ведь как известно полузащитник команды сам себе отдельный тренер, тем более если играл такое продолжительное время в основном составе.

Мнения

Вот что сказал Рахимич сразу после назначения Олича главным тренером:

«Очень рад за Ивицу. Но сам я пока не в Москве. Не в курсе подробностей.

Я стану ассистентом Олича? Это слух, который пишут в газетах. Я про это ничего не знаю. Не общался с Ивицей по этому поводу после его назначения.

Хотел бы я попасть в штаб Олича? Я 20 лет в ЦСКА . Это мой клуб, моя команда. Это все мое. Говорить, что не хочу — это глупость чистая. Конечно, хочется. Я уже в ЦСКА , я никуда и не уходил. Если я могу чем-то помочь команде, я всегда рад, всегда рядом. Я всегда за то, чтобы ЦСКА находился на вершине российского футбола.»

И вот его интервью после несколько дней назад:

«Контакта пока не было, никто из ЦСКА ещё не звонил. Но я здесь, всегда готов помочь родному клубу и моему другу Оличу. Любая помощь! Если в клубе думают, что я могу, то я никуда не уходил – для ЦСКА сделаю всё что угодно.

У нас одни из лучших болельщиков, без них не было бы наших медалей. Они наш 12-й игрок!»

Из обоих интервью видно, что Рахимич очень хочет снова стать частью главной команды и внести свою значительную часть в будущие победы.

Вот выдержка из интервью еще одного игрока армейцев Зорана Тошича клубному каналу:

«— Сейчас у нас поменялся тренер — команду возглавил Ивица Олич. Что подумал, когда узнал об этом? — Я хорошо его знаю как игрока — встречались в матчах сборных друг против друга. Про Ивицу как тренера пока ничего не могу сказать. Но очень хорошо, что руководство оказало доверие футболисту, который всем сердцем выступал за ПФК ЦСКА в середине нулевых. Я уверен, что он со страстью подойдет к работе и принесет пользу команде, и каждый болельщик останется доволен его назначением. — У вас было личное общение? — Мы особенно не разговаривали, но знакомы, обменивались фразами после матчей национальных команд. Рахимич постоянно был на связи с Оличем, а я поддерживал общение с Элвером. Я очень счастлив, что такой хороший человек получил шанс, который заслуживал. Надеюсь, у него все получится.»

Заметим, что Олич и Рахимич постоянно находятся на связи и поддерживают общение, что тоже немаловажно для совместной работы.

Подводя итог, выражу мнение, что приглашение Рахимича в тренерский штаб армейцев видится правильным и логичным. Как по мне, так можно было бы поменять хорвата и боснийца местами, так как Элвер более опытен и дольше находится в клубе.