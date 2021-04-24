Старая гвардия

Буквально несколько дней назад в сети появилась новость следующего содержания:
«Главный тренер ЦСКА Ивица Олич намерен пригласить Элвера Рахимича в тренерский штаб команды на место Василия Березуцкого.
По информации источника, хорватский специалист уже обозначил своё желание руководству ЦСКА.
„В лице Рахимича Олич видит ассистента тренера, который будет связующим звеном между командой и тренерским штабом. Олич уверен, что приглашение Рахимича положительно повлияет на команду“, — сообщает источник.»
Якобы некий источник сообщил, что главный тренер ЦСКА очень сильно хочет видеть в своем штабе еще одну живую легенду Элвера Рахимича взамен ушедшего вслед за Виктором Гончаренко в «Краснодар» Василия Березуцкого.
Кто такой Рахимич для ЦСКА?
Летом 2001 года перешёл в ЦСКА, за который дебютировал в матче против московского «Спартака» 18 июля 2001 года, выйдя в основном составе. Вскоре стал ключевой фигурой в составе клуба, завоевавшего тогда различные трофеи на внутренней и международной аренах. 30 июня 2003 года сыграл за сборную легионеров чемпионата России. За время игры за ЦСКА Рахимич получил 60 жёлтых карточек и однажды был удалён с поля. Он является первым легионером, который провёл 250 матчей в высшей лиге России.
С 18 января 2013 года являлся играющим тренером московского клуба. При этом уже в июне 2013 года продлил контракт с клубом, чтобы быть физически готовым к играм сборной Боснии, пробившейся на чемпионат мира 2014 в Бразилии. Однако, в виду малой игровой практики в ЦСКА (до объявления состава сборной, Рахимич провёл всего одну игру в чемпионате России в сезоне 2013/14), в окончательную заявку Боснии на ЧМ он не попал, в связи с чем завершил карьеру в сборной и вошёл в ее тренерский штаб на время проведения турнира. По окончании сезона 2013/14 Рахимич завершил свою футбольную карьеру. Но 22 января 2015 года в товарищеском матче ЦСКА с немецким «Франкфуртом» Рахимич вышел на поле на 85-й минуте матча.
3 августа 2015 года Рахимич, входивший в тренерский штаб ЦСКА, перешёл на работу в ДЮСШ.
10 января 2019 года утвержден на пост старшего тренера команды ДЮСШ ЦСКА из игроков 2002 года рождения.
Таким образом босниец вот уже на протяжении двадцати лет связан с ЦСКА, причем в разных качествах. Сначала в качестве игрока, затем тренера, а в настоящее время готовит мальчишек на замену Влашичу, Акинфееву, Магнуссону и другим игрокам основного состава.
Кто сейчас в тренерском штабе ЦСКА и зачем нужен Рахимич?
На сегодняшний день в помощниках у главного тренера среди тренеров и аналитиков числятся шесть человек. Это тренеры Алексей Березуцкий, Игор Юкич, Илия Арачич, тренер по физической подготовке Райланд Морганс, тренер вратарей Дмитрий Крамаренко и аналитик Евгений Шевелёв.
Нужно понять для чего же Оличу нужен еще и боснийский тренер. Навряд ли это помощь Крамаренко, Моргансу или Шевелеву, просто не его профиль. Из оставшихся тренеров с командой и лигой знаком только Алексей Березуцкий, ведь Юкич и Арачич пришли в клуб недавно вместе с главным тренером.
Как мы видим по последним матчам команды, каких-либо значительных изменений в игре с положительной стороны пока не наблюдается. У команды те же самые плюсы и минусы, которые были и при бывшем главном тренере. Рахимич должен добавить свежих идей, наложенных при этом на пройденный опыт и полученные знания. За Элвера говорит и его позиция в бытность игроком, ведь как известно полузащитник команды сам себе отдельный тренер, тем более если играл такое продолжительное время в основном составе.
Мнения
Вот что сказал Рахимич сразу после назначения Олича главным тренером:
«Очень рад за Ивицу. Но сам я пока не в Москве. Не в курсе подробностей.
Я стану ассистентом Олича? Это слух, который пишут в газетах. Я про это ничего не знаю. Не общался с Ивицей по этому поводу после его назначения.
Хотел бы я попасть в штаб Олича? Я 20 лет в ЦСКА. Это мой клуб, моя команда. Это все мое. Говорить, что не хочу — это глупость чистая. Конечно, хочется. Я уже в ЦСКА, я никуда и не уходил. Если я могу чем-то помочь команде, я всегда рад, всегда рядом. Я всегда за то, чтобы ЦСКА находился на вершине российского футбола.»
И вот его интервью после несколько дней назад:
«Контакта пока не было, никто из ЦСКА ещё не звонил. Но я здесь, всегда готов помочь родному клубу и моему другу Оличу. Любая помощь! Если в клубе думают, что я могу, то я никуда не уходил – для ЦСКА сделаю всё что угодно.
У нас одни из лучших болельщиков, без них не было бы наших медалей. Они наш 12-й игрок!»
Из обоих интервью видно, что Рахимич очень хочет снова стать частью главной команды и внести свою значительную часть в будущие победы.
Вот выдержка из интервью еще одного игрока армейцев Зорана Тошича клубному каналу:
«— Сейчас у нас поменялся тренер — команду возглавил Ивица Олич. Что подумал, когда узнал об этом? — Я хорошо его знаю как игрока — встречались в матчах сборных друг против друга. Про Ивицу как тренера пока ничего не могу сказать. Но очень хорошо, что руководство оказало доверие футболисту, который всем сердцем выступал за ПФК ЦСКА в середине нулевых. Я уверен, что он со страстью подойдет к работе и принесет пользу команде, и каждый болельщик останется доволен его назначением. — У вас было личное общение? — Мы особенно не разговаривали, но знакомы, обменивались фразами после матчей национальных команд. Рахимич постоянно был на связи с Оличем, а я поддерживал общение с Элвером. Я очень счастлив, что такой хороший человек получил шанс, который заслуживал. Надеюсь, у него все получится.»
Заметим, что Олич и Рахимич постоянно находятся на связи и поддерживают общение, что тоже немаловажно для совместной работы.
Подводя итог, выражу мнение, что приглашение Рахимича в тренерский штаб армейцев видится правильным и логичным. Как по мне, так можно было бы поменять хорвата и боснийца местами, так как Элвер более опытен и дольше находится в клубе.