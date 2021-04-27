«Эвертон» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Астон Вилла», который состоится 1 мая 2021 года.
«Эвертон»
Команда Карло Анчелотти немного сдала позиции в середине сезона, а теперь борется за попадание в зону еврокубков. Коллектив не проигрывает уже несколько матчей и встреча с «Астон Виллой» покажет, насколько готова команда продолжать борьбу за более высокие места. В последних пяти матчах «Эвертон» набрал шесть очков.
23 апреля «Эвертон» одержал важную победу над «Арсеналом» (1:0), а 16 числа команда разошлась миром с «Тотенхемом» (2:2).
«Астон Вилла»
Команда является типичным середняком АПЛ и не решает никаких задач в чемпионате до конца сезона. Последние встречи коллектив не может занести себе в актив, ведь в пяти последних поединках клуб набрал всего четыре очка. В матче против «ирисок» у команды шансов будет не много, поэтому игроки должны реализовывать каждый момент у ворот соперника.
25 апреля «Астон Вилла» сыграла вничью с «Вест Бромвичем» (2:2), а 21 числа команда уступила на своем поле «Манчестер Сити» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эвертон» – 2.02
- Ничья – 3.78
- Победит «Астон Вилла» – 3.78
Статистика
- «Эвертон» выиграл четыре матча из десяти последних, а «Астон Вилла» одержала победу только в двух поединках
- Пять из шести последних выездных матчей «Астон Виллы» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Астон Вилла» не побеждает «Эвертон» на его поле уже девять матчей подряд
- Семь из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.917. Подопечные Анчелотти постараются взять верх в этом поединке, но мы предполагаем, что ставка на большое количество забитых мячей в этом матче будет более надежна.