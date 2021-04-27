«Эвертон» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1619537576

вчера, 18:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Астон Вилла», который состоится 1 мая 2021 года.

«Эвертон»

Команда Карло Анчелотти немного сдала позиции в середине сезона, а теперь борется за попадание в зону еврокубков. Коллектив не проигрывает уже несколько матчей и встреча с «Астон Виллой» покажет, насколько готова команда продолжать борьбу за более высокие места. В последних пяти матчах «Эвертон» набрал шесть очков.

23 апреля «Эвертон» одержал важную победу над «Арсеналом» (1:0), а 16 числа команда разошлась миром с «Тотенхемом» (2:2).

«Астон Вилла»

Команда является типичным середняком АПЛ и не решает никаких задач в чемпионате до конца сезона. Последние встречи коллектив не может занести себе в актив, ведь в пяти последних поединках клуб набрал всего четыре очка. В матче против «ирисок» у команды шансов будет не много, поэтому игроки должны реализовывать каждый момент у ворот соперника.

25 апреля «Астон Вилла» сыграла вничью с «Вест Бромвичем» (2:2), а 21 числа команда уступила на своем поле «Манчестер Сити» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 2.02

Ничья – 3.78

Победит «Астон Вилла» – 3.78

Статистика

«Эвертон» выиграл четыре матча из десяти последних, а «Астон Вилла» одержала победу только в двух поединках

Пять из шести последних выездных матчей «Астон Виллы» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Астон Вилла» не побеждает «Эвертон» на его поле уже девять матчей подряд

Семь из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.917. Подопечные Анчелотти постараются взять верх в этом поединке, но мы предполагаем, что ставка на большое количество забитых мячей в этом матче будет более надежна.