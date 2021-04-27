«Кротоне» – «Интер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 19:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кротоне» — «Интер», который состоится 1 мая 2021 года.

«Кротоне»

Команда встречается с лидером чемпионата «Интером» и разница между командами в турнирной таблице составляет 61 очко. Коллектив уже смирился с тем, что покинет Серию А по окончанию сезона и просто доигрывает чемпионат. Коллектив так и не смог наладить свои результаты, хотя в некоторых матчах показывал достаточно неплохую игру.

24 апреля «Кротоне» в интересном поединке обыграла еще одного аутсайдера «Парму» (4:3), а 21 числа команда минимально уступила «Сампдории» (0:1).

«Интер»

«Интер» уверенно идет к долгожданному чемпионству и очень давно не проигрывает в чемпионате. Коллектив в последнее время стал чаще играть вничью, но запас очков позволяет не беспокоиться о преследователях. В матче с «Кротоне» команда будет иметь огромное преимущество, которое может вылиться в крупный счет после финального свистка.

25 апреля «Интер» минимально обыграл «Верону» (1:0), а 21 числа сыграл вничью с новичком Серии А – «Специей» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кротоне» – 11.8

Ничья – 6.66

Победит «Интер» – 1.255

Статистика

«Интер» не проигрывает во всех турнирах уже 14 матчей подряд

«Кротоне» проиграл семь из десяти домашних матчей в чемпионате

Последние два выездных матча «Интера» закончились ничьими со счетом (1:1)

«Интер» выиграл три матча из пяти против «Кротоне», при одной ничье и одном поражении

Прогноз

Поставить на «Интер» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Команда Антонио Конте находится в отличной форме и вероятнее всего, не будет иметь проблем с аутсайдером, который не показывает качественной игры уже очень долгое время.