«Лацио» — «Дженоа»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:15

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 34-го тура Серии A «Лацио» — «Дженоа», который пройдет 2 мая 2021 года.

«Лацио»

В активе «Лацио» 61 очко и шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. За пять туров до конца сезона римляне отстают от зоны Лиги Чемпионов на четыре очка, имея одну игру в запасе.

В пяти прошлых турах Серии A подопечные Симеоне Индзаги взяли 12 из 15 возможных очков, оформив победы над «Миланом» (3:0), «Беневенто» (5:3), «Вероной» (1:0) и «Специей» (2:1). Также в этот период «орлы» проиграли в гостях «Наполи» (2:5), потерпев девятое поражение в кампании.

«Дженоа»

«Дженоа», набравшая за 33 тура 36 очков, базируется на 13-м месте рейтинга чемпионата Италии. Зону вылета команда опережает на пять зачетных пунктов. В пяти предыдущих играх первенства «грифоны» одержали одну победу, обыграв дома «Специю» (2:0).

Также в этот период команда сыграла вничью с «Беневенто» (2:2) и «Фиорентиной» (1:1), и проиграла «Ювентусу» (1:3) и «Милану» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» — 1.479

Ничья – 5.102

Победит «Дженоа» — 7.801

Статистика

«Лацио» выиграл 10 последних матчей чемпионата на своем поле

«Лацио» забивал минимум два гола в 8 из 10 прошлых домашних играх лиги

В 3 предыдущих гостевых матчах «Дженоа» выиграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Разместить ставку на тотал больше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.674. В домашних играх «Лацио» стабильно забивает по два гола, а «Дженоа» отличался минимум одним голом в трех прошлых выездных встречах.