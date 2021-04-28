«Вальядолид» — «Бетис»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:27

«Вальядолид»

К очередному туру чемпионата Испании «Вальядолид» подходит в зоне вылета. Набрав 29 очков, команда расположилась на 18-м месте рейтинга с минимальным отставанием от 17-ой строчки.

В шести предыдущих турах Ла Лиги «пусела» не одерживала побед – четыре ничьи и два поражения. В пяти поединках данной серии выиграла ставка ТМ(2,5), а в двух последних играх лиги «Вальядолид» разошелся миром с «Эльче» и «Кадисом» (1:1).

«Бетис»

«Бетис» пять туров кряду в чемпионате Испании играет вничью. При этом, только в одном поединке данной серии не сыграл исход ТМ(2,5) – домашняя ничья с «Валенсией» (2:2).

После этой игры «Бетис» разделил очки с «Атлетиком» и «Реалом» (0:0). В турнирной таблице лиги команда базируется на шестом месте, удерживаясь в зоне Лиги Европы. Также отметим, что из 16-ти гостевых поединков в чемпионате команда потерпела семь поражений – шесть побед и три ничьи.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» — 3.248

Ничья – 3.589

Победит «Бетис» — 2.348

Прогноз

Сыграть ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.876. Последние игры в чемпионате «Вальядолиди» и «Бетис» преимущественно завершали в таком формате. Кроме того, этот исход приносил прибыль в двух предыдущих очных встречах команд.