«Наполи» — «Кальяри»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:48

Компания Pinnacle представила выгодные котировки на поединок 34-го тура Серии A «Наполи» «Кальяри», который состоится 2 мая 2021 года.

«Наполи»

На счету «Наполи» 66 очков, которые располагают команду на третьем месте в турнирной таблице Серии A. Столько же баллов набрали «Ювентус» и «Милан», который идут вслед за коллективом из Неаполя в рейтинге.

Команда Дженнаро Гаттузо не уступала в четырех прошлых играх лиги. В этот отрезок «Наполи» победил «Торино» (2:0), «Лацио» (5:2) и «Сампдорию» (2:0), а также сыграл вничью с «Интером» (1:1). Отметим, что в четырех предыдущих домашних играх хозяев в чемпионате забивали обе команды.

«Кальяри»

«Кальяри», набравший 31 очко, занимает 17-е место общего зачета чемпионата Италии. Зону вылета команда опережает только по дополнительным показателям, поэтому любая потеря очков может вернуть ее в тройку худших клубов Серии A.

Последние матчи лиги «Кальяри» провел успешно. Команда поочередно победила «Парму» (4:3), «Удинезе» (1:0) и «Рому» (3:2). При этом, в двух прошлых гостевых матчах команды забивался ровно один гол.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Наполи» — 1.478

Ничья – 5.210

Победа «Кальяри» — 7.620

Статистика

В 7 из 8 прошлых домашних матчах чемпионата «Наполи» побеждал

«Наполи» выиграл 3 из 5 предыдущих домашних встречи у «Кальяри»

«Наполи» пропускал голы в четырех последних играх на своем поле

Прогноз

Сыграть ставку на «обе забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.843. «Наполи» и «Кальяри» нуждаются в набранных очках, что обязует команды сыграть на атаку в предстоящем матче. Кроме того, «Наполи» стабильно пропускает голы на домашней арене.