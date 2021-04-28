«ЦСКА» – «Уфа»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ « ЦСКА » — «Уфа», который состоится 1 мая 2021 года.

« ЦСКА »

« ЦСКА » разочаровывает своих болельщиков последними играми все больше и больше. Команда откатилась на шестое место и рискует по итогам чемпионата остаться не только без призовых мест, но и лишиться еврокубков. В последних двух матчах «армейцы» проиграли двум главным конкурентам, что еще больше усугубляет их положение в турнирной таблице.

25 апреля « ЦСКА » проиграл минимально в дерби «Спартаку» (0:1), а 18 числа неожиданно уступили «Сочи» (1:2). Оба матча проходили в рамках чемпионата России.

«Уфа»

«Уфа» находится в сложной ситуации и находится в зоне вылета. Главной задачей команды сейчас является не опуститься ниже 14 места, чтобы у коллектива была возможность сыграть в переходных матчах плей-офф с представителями низшего дивизиона за возможность остаться в РПЛ . В матче с « ЦСКА » игрокам терять нечего и они будут всеми силами отбиваться и искать счастья на контратаках.

25 апреля «Уфа» проиграла на своем поле «Сочи» (2:3), а 18 числа сотворила настоящую сенсацию, обыграв на выезде «Спартак» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит « ЦСКА » – 1.588

» – 1.588 Ничья – 4.11

Победит «Уфа»– 6.09

Статистика

« ЦСКА » и «Уфа» проиграли по три матча из последних пяти встреч

» и «Уфа» проиграли по три матча из последних пяти встреч «Уфа» не может выиграть у « ЦСКА » на его поле восемь матчей подряд

» на его поле восемь матчей подряд Четыре из пяти последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Последние четыре выездных матча «Уфы» закончились итогом меньше 2.5 мячей

Прогноз