«ЦСКА» – «Уфа»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «ЦСКА» — «Уфа», который состоится 1 мая 2021 года.
«ЦСКА»
«ЦСКА» разочаровывает своих болельщиков последними играми все больше и больше. Команда откатилась на шестое место и рискует по итогам чемпионата остаться не только без призовых мест, но и лишиться еврокубков. В последних двух матчах «армейцы» проиграли двум главным конкурентам, что еще больше усугубляет их положение в турнирной таблице.
25 апреля «ЦСКА» проиграл минимально в дерби «Спартаку» (0:1), а 18 числа неожиданно уступили «Сочи» (1:2). Оба матча проходили в рамках чемпионата России.
«Уфа»
«Уфа» находится в сложной ситуации и находится в зоне вылета. Главной задачей команды сейчас является не опуститься ниже 14 места, чтобы у коллектива была возможность сыграть в переходных матчах плей-офф с представителями низшего дивизиона за возможность остаться в РПЛ. В матче с «ЦСКА» игрокам терять нечего и они будут всеми силами отбиваться и искать счастья на контратаках.
25 апреля «Уфа» проиграла на своем поле «Сочи» (2:3), а 18 числа сотворила настоящую сенсацию, обыграв на выезде «Спартак» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «ЦСКА» – 1.588
- Ничья – 4.11
- Победит «Уфа»– 6.09
Статистика
- «ЦСКА» и «Уфа» проиграли по три матча из последних пяти встреч
- «Уфа» не может выиграть у «ЦСКА» на его поле восемь матчей подряд
- Четыре из пяти последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Последние четыре выездных матча «Уфы» закончились итогом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «ЦСКА», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.588. Московскому клубу некуда отступать и потеря очков в этом матче поставит крест на надеждах попасть в первую тройку турнирной таблицы.