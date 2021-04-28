«Рубин» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» Москва, который состоится 1 мая 2021 года.

«Рубин»

Клуб из Казани под руководством Леонида Слуцкого заметно преобразился и превратился в еще одну силу РПЛ . Команда делит четвертое-шестое место с «Сочи» и « ЦСКА », и последние три тура чемпионата России станут решающими в плане борьбы за окончательное распределение мест. В матче с московским «Динамо» команде необходимо действовать собранно и осторожно, ведь противник достаточно успешно играет на контратаках и в позиционной борьбе

25 апреля «Рубин» проиграл на своем поле «Краснодару» (0:1), а 18 числа команда обыграла на выезде «Урал» (1:0). Оба матча проходили в рамках РПЛ .

«Динамо» Москва

Московская команда заметно прибавила в этом сезоне и также претендует на зону еврокубков. Только в последнем туре коллектив прервал свою серию без поражений, но команды в таблице идут достаточно плотно и при хороших результатах вполне могут претендовать на четвертое место. Матч с «Рубином» обещает быть очень интересным и напряженным.

25 апреля «Уфа» проиграла на своем поле «Сочи» (2:3), а 18 числа сотворила настоящую сенсацию, обыграв на выезде «Спартак» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рубин» – 2.79

Ничья – 3.57

Победит «Динамо» Москва – 2.53

Статистика

Последние четыре матча «Рубина» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних выездных матчей московского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Последние три матча чемпионата между командами завершились одинаковым счетом (1:0)

«Рубин» опережает «Динамо» Москва только по дополнительным показателям. В активе обеих команд по 46 набранных очков

Прогноз

Поставить на победу «Рубина», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.79. Казанский клуб имеет хорошие шансы вернуться на высокие места спустя несколько лет. Матч против «Динамо» Москва будет очень сложным, но хозяева должны одержать минимальную победу.